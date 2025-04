MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a été classée comme la meilleure entreprise de défense du Canada par le magazine Canadian Defence Review. Cette reconnaissance marque la troisième fois que CAE reçoit cet honneur, soulignant son engagement envers l'excellence dans les domaines de la défense et de l'aéronautique.

En tant qu'acteur de premier plan dans le secteur dynamique de l'aéronautique et de la défense au Canada, CAE offre des solutions d'entraînement avancées qui améliorent l'état de préparation des missions et l'efficacité opérationnelle des forces terrestres, aériennes et navales du monde entier. En tirant parti de technologies et de méthodes de formation novatrices, CAE aide les forces de défense mondiales à obtenir des résultats optimaux.

« Nous sommes incroyablement fiers de l'héritage de CAE et de l'impact profond que nous avons sur l'industrie canadienne de la défense et de l'aéronautique », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Cette reconnaissance en tant que meilleure entreprise de défense du Canada pour la troisième fois est une confirmation de notre dévouement indéfectible à l'égard de l'innovation et de la qualité, et de la confiance que nous avons établie avec nos partenaires au fil des décennies. Notre engagement envers l'excellence nous force à repousser continuellement les limites de ce qui est possible dans l'entraînement militaire et aéronautique.

« Depuis plus de 75 ans, CAE établit une relation solide avec les Forces armées canadiennes », a déclaré France Hébert, présidente de division, D-S Canada et responsable de l'exploitation mondiale à CAE. « Nous faisons partie intégrante des efforts du Canada pour développer une industrie de la défense nationale robuste, et notre engagement envers l'excellence continue de nous faire avancer. »

« Notre vaste éventail d'entraînements aide les forces de défense à obtenir des résultats optimaux, en tirant parti de technologies et de méthodologies novatrices », a déclaré Marc-Olivier Sabourin, président de division, CAE Défense et Sécurité - International. « Nos solutions clés en main complètes nous positionnent comme un partenaire de confiance pour les gouvernements, les forces de défense et les fabricants OEM du monde entier. »

Le dévouement de CAE à l'égard de l'innovation et de l'excellence continue d'établir la norme dans l'industrie de la défense et de l'aéronautique. Cette reconnaissance souligne notre engagement à faire progresser les capacités de défense mondiales grâce à des solutions d'entraînement de pointe, garantissant ainsi que nous demeurons un allié de confiance dans la poursuite de la sécurité et de l'état de préparation opérationnelle.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

