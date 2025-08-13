MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE annonce les résultats définitifs des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires pour l'exercice 2025. Les 13 candidats suivants ont été élus à titre d'administrateurs de CAE :

Candidats Votes pour Pour (%) Votes contre Contre (%) Ayman Antoun 256 355 986 99,92 % 217 827 0,08 % Sophie Brochu 248 776 836 96,96 % 7 796 974 3,04 % Matthew Bromberg 256 450 571 99,95 % 122 644 0,05 % Patrick Decostre 255 304 235 99,51 % 1 269 577 0,49 % Elise Eberwein 254 365 361 99,14 % 2 208 451 0,86 % Ian L. Edwards 255 280 011 99,50 % 1 293 203 0,50 % Marianne Harrison 254 018 393 99,00 % 2 555 420 1,00 % Peter Lee 256 428 182 99,94 % 145 630 0,06 % Katherine A. Lehman 256 250 677 99,87 % 323 136 0,13 % Mary Lou Maher 255 736 237 99,67 % 836 976 0,33 % Calin Rovinescu 246 365 363 96,02 % 10 208 447 3,98 % Patrick M. Shanahan 235 573 867 91,82 % 20 999 344 8,18 % Louis Têtu 235 158 380 91,65 % 21 415 430 8,35 %

Les résultats finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle sont déposés simultanément auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

