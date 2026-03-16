Carter Copeland nommé président de Flightscape

Andrew Arnovitz nommé chef de la stratégie à CAE

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui deux nominations au sein de la haute direction afin de poursuivre sur sa lancée et de renforcer sa position de chef de file mondial en matière de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité ainsi que de l'aviation civile.

« Alors que nous recentrons nos efforts sur la croissance, que nous favorisons l'alignement des activités, que nous déployons le capital avec rigueur et que nous maintenons une exécution rigoureuse dans toutes les initiatives prioritaires, nous posons les bases d'un succès à long terme », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Les nominations d'aujourd'hui sont des éléments importants de notre transformation axée sur le leadership et consolident l'équipe qui fera progresser CAE. Carter et Andrew sont des leaders exceptionnels qui s'épanouiront dans leurs nouveaux rôles, apportant de la stabilité et un leadership solide à notre transformation alors que nous positionnons CAE pour saisir de nouvelles occasions d'affaires ».

Carter Copeland nommé président de Flightscape

Carter Copeland a été nommé président de Flightscape, succédant à Pascal Grenier à la suite de sa nomination au poste de président, Défense et Sécurité. S'appuyant sur sa vaste expérience en matière de leadership et sa solide connaissance du catalogue de CAE, M. Copeland apportera une stabilité accrue et une orientation constante à l'entreprise. Grâce à son expérience dans les domaines de la stratégie, du déploiement de capitaux et de l'analyse de marché, ainsi qu'à ses réalisations en matière d'exécution rigoureuse, il est bien placé pour diriger la croissance soutenue de Flightscape et assurer une forte continuité pendant ce changement à la direction.

M. Copeland possède une vaste expérience dans l'industrie aéronautique, ayant récemment siégé au comité de direction de l'entreprise, où il a dirigé des initiatives stratégiques et mené plusieurs projets spéciaux à l'échelle de l'entreprise. Avant de se joindre à CAE, M. Copeland a cofondé Melius Research, une firme indépendante de recherche, de consultation et d'analyse de données, où il occupait le poste d'analyste principal de la recherche mondiale en aéronautique et en défense. Avant de se joindre à Melius, il était un analyste de premier plan des secteurs aéronautique et défense chez Barclays PLC et Lehman Brothers, et il a travaillé au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale à Washington, D.C.

Andrew Arnovitz nommé chef de la stratégie à CAE

Andrew Arnovitz a été nommé chef de la stratégie. Dans ce rôle élargi, il conservera ses responsabilités actuelles et son siège au comité de direction, tout en pilotant la planification à long terme et la stratégie d'entreprise de CAE. M. Arnovitz possède une solide connaissance des activités de CAE et une crédibilité de longue date auprès des investisseurs mondiaux, une expérience qui sera déterminante alors que CAE amorce la prochaine phase de sa croissance.

M. Arnovitz a précédemment dirigé la stratégie d'entreprise de CAE, contribuant à l'évolution de l'entreprise en un chef de file mondial des solutions de formation aéronautique. Depuis plus de 20 ans, il représente CAE auprès des investisseurs mondiaux, ce qui lui confère une crédibilité établie sur les marchés financiers et une base solide pour son mandat stratégique. Il possède une expérience significative en matière de relations avec les investisseurs et une solide compréhension du catalogue de CAE, de la dynamique du marché et des leviers stratégiques.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

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Relations avec les investisseurs :

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SOURCE CAE inc.