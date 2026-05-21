Produits des activités ordinaires de 1 326,7 millions $, RPA dilué de 0,23 $ et RPA ajusté 1) de 0,42 $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026

Produits des activités ordinaires de 4,9 milliards $, RPA dilué de 0,97 $ et RPA ajusté de 1,20 $ pour l'exercice 2026

Plan de transformation ciblant des économies récurrentes annuelles découlant de la transformation 1) de l'ordre de 125 millions $ à 150 millions $ d'ici l'exercice 2030 (soit pour l'exercice qui sera clos le 31 mars 2030)

Résultat opérationnel sectoriel ajusté (selon la définition mise à jour)1) cible de 950 millions $ à 1 milliard $ pour l'exercice 2030 avec un solide taux de conversion de la trésorerie1)

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. (« CAE » ou la « Société ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 mars 2026. Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'annexe du quatrième trimestre et de l'exercice 2026 disponible à cae.com/investisseurs.

« Dans l'ensemble, nous avons enregistré d'excellents résultats à l'exercice 2026, malgré un marché de la formation pour l'aviation civile en perte de vitesse et la volatilité au Moyen-Orient », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Nous avons réalisé d'importants progrès stratégiques qui permettront à CAE de saisir des occasions de croissance générationnelle sur le marché de la défense, en nouant de nouveaux partenariats avec de grands fabricants OEM et en développant des services de pointe qui combinent entraînement et répétition de missions pour les clients en quête de capacités souveraines. Nous avons également mené à terme une transition réussie au sein de la direction, laquelle a renforcé et harmonisé notre équipe de haute direction dans le but de favoriser une plus grande intégration et des synergies accrues dans l'ensemble de l'organisation, et donné le coup d'envoi au plan de transformation que nous mettons actuellement en œuvre. »

« Il nous reste beaucoup de travail à accomplir pour libérer tout le potentiel de création de valeur de CAE, et l'exercice 2027 sera marqué par une exécution rigoureuse, alors que nous renforçons nos activités et les positionnerons pour assurer leur succès à long terme. Notre plan de transformation est exhaustif. Il s'appuie sur des processus clairs, des mesures incitatives alignées et une équipe hautement performante. Il s'articule autour de trois priorités : optimiser notre catalogue, assurer une gestion rigoureuse du capital et rehausser le rendement opérationnel. Ces trois priorités s'accompagnent d'un objectif tout aussi important : renforcer une culture d'imputabilité, de rendement et d'exécution à tous les niveaux de l'organisation. Nous estimons que cette évolution culturelle est fondamentale à un meilleur rendement à long terme. Nous actualisons nos principaux indicateurs opérationnels, notamment en changeant la manière dont nous définissons le résultat opérationnel sectoriel ajusté, le résultat net ajusté, le RPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles, ainsi que notre façon d'évaluer l'utilisation des actifs. Ces changements visent à renforcer la rigueur dans la prise de décision, tout en alignant plus étroitement les incitatifs sur la création de valeur pour les actionnaires grâce à une attention accrue portée aux marges opérationnelles sectorielles ajustées, au rendement du capital investi (RCI) ajusté et au taux de conversion de la trésorerie. Ensemble, ces initiatives reflètent un meilleur équilibre entre croissance, efficacité et rentabilité. »

« Il s'agit d'un plan pluriannuel, dont plusieurs initiatives sont déjà en cours, et nous avons mis en place la visibilité opérationnelle et financière nécessaire pour définir les cibles à long terme. Notre plan de transformation comporte huit axes de travail clés, dont le retrait de 10 % de nos simulateurs de vol dans le domaine de l'aviation commerciale, en plus du déménagement et de l'optimisation de plus d'une douzaine d'autres simulateurs de vol, ce qui permettra de réduire considérablement la superficie et le nombre d'emplacements. »

« Au fil de l'exécution de ces initiatives, nous ciblons des économies récurrentes annuelles découlant de la transformation de l'ordre de 125 millions $ à 150 millions $ d'ici l'exercice 2030, ainsi qu'un résultat opérationnel sectoriel ajusté (définition mise à jour) de 950 millions $ à 1 milliard $ pour l'exercice 2030 et une conversion de la trésorerie (définition mise à jour) d'environ 100 % au cours de la période de quatre ans, reflétant une meilleure rentabilité et une gestion rigoureuse du capital. Il est important de noter que nous prévoyons que plus de la moitié de l'amélioration du rendement au cours de cette période proviendra d'initiatives internes sur lesquelles nous avons le contrôle, notamment les mesures de transformation déjà en cours dans l'ensemble de l'entreprise. »

« Nous croyons en notre capacité à générer un rendement nettement supérieur et à créer une valeur durable, afin de positionner CAE en tant qu'entreprise de croissance, dotée de flux de trésorerie disponibles plus solides, d'un meilleur rendement du capital investi, de marges en hausse et d'une structure du capital souple et résiliente. »

1) Le présent communiqué de presse comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires historiques et prospectifs. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour une définition des mesures historiques et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières prospectives » du présent communiqué de presse pour une définition des mesures prospectives et leur rapprochement avec leurs mesures historiques équivalentes.

Perspectives de la direction et cibles à long terme, mesures financières mises à jour et informations sur le plan de transformation

Annoncé en novembre 2025, le plan de transformation de CAE reflète la conviction de la direction selon laquelle l'évolution des conditions du marché et les occasions de croissance à long terme exigent un catalogue plus ciblé, une présence opérationnelle rationalisée et une culture davantage axée sur la responsabilité et le rendement, avec une réorientation délibérée visant à concilier croissance avec gains d'efficacité et rendement plus élevé de notre base d'actifs et de nos positions de chef de file sur le marché.

La transformation s'articule autour de trois principes de base : i) centrer le catalogue en fonction de la stratégie à long terme de CAE et des domaines où elle a un avantage concurrentiel, ii) renforcer la rigueur en matière de gestion du capital en donnant la priorité aux investissements à haut rendement et en optimisant le réseau de formation dans le domaine de l'aviation commerciale et iii) rehausser le rendement opérationnel grâce à une meilleure intégration des ressources humaines, des processus et des technologies. Ensemble, ces mesures visent à permettre à CAE de créer de la valeur durable à long terme pour ses actionnaires.

À l'exercice 2027, parallèlement à notre plan de transformation, nous avons également décidé de modifier la composition de certaines mesures non conformes aux IFRS afin de mieux aligner les informations que nous publions sur les mesures internes du rendement qu'utilise la direction, d'offrir une meilleure visibilité aux investisseurs et de renforcer notre approche en matière de rendement axé sur la trésorerie. Plus précisément, les définitions du résultat opérationnel sectoriel ajusté, du résultat net ajusté et du RPA ajusté seront mises à jour de manière à en exclure l'incidence de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises, éliminant ainsi une charge hors trésorerie dont nous ne tenons pas compte lorsque nous évaluons le rendement du capital investi dans le cadre de nos activités d'investissement (cette charge s'est établie à 86 millions $ à l'exercice 2026). Nous avons également revu la définition des flux de trésorerie disponibles à compter des résultats du quatrième trimestre afin d'y inclure la totalité des dépenses d'investissement en immobilisations et des frais de développement inscrits à l'actif.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'annexe du quatrième trimestre et de l'exercice 2026 disponible à cae.com/investisseurs.

Dans le cadre de ce plan de transformation, CAE a établi des cibles financières à long terme qu'elle compte atteindre d'ici l'exercice 2030.

Cibles financières consolidées pour l'exercice 2030 Croissance interne annuelle des produits des

activités ordinaires Pourcentage à un chiffre dans la partie

médiane de la fourchette Résultat opérationnel sectoriel ajusté

(définition mise à jour)1) De 950 millions $ à 1 milliard $ Taux de conversion de la trésorerie (définition mise à jour)1) Cumul de 100 % sur la période de 4 ans Économies annuelles découlant du plan

de transformation1) De 125 millions $ à 150 millions $ Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1) Environ 2,5

Le plan de transformation de CAE devrait suivre un parcours bien défini : l'exercice 2027 sera axé sur la transformation et le repositionnement, l'exercice 2028 marquera un tournant positif à mesure que les retombées de ces mesures commenceront à se concrétiser, tandis que l'exercice 2029 et les exercices suivants verront une accélération du rendement et une création de valeur exponentielle. Il est important de noter que nous prévoyons que plus de la moitié de l'amélioration prévue du rendement d'ici l'exercice 2030 proviendra des avantages de la transformation, le reste étant soutenu par la croissance des volumes et le levier d'exploitation.

Conformément à cette trajectoire, CAE vise une forte génération de trésorerie reflétant une rentabilité accrue et une gestion rigoureuse du capital. La Société entend conserver un profil d'investissement de qualité supérieure en ciblant un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté d'environ 2,5, tout en conservant la souplesse nécessaire pour s'écarter de cette cible au besoin, grâce à une solide génération de trésorerie et à une répartition rigoureuse du capital. Par ailleurs, CAE étudiera diverses possibilités de créer de la valeur selon un cadre de rendement du capital investi accordant la priorité aux investissements qui sont assortis des meilleurs rendements ajustés en fonction du risque. Il pourrait s'agir d'investissements internes visant à stimuler une croissance interne supplémentaire au-delà du plan de transformation, d'acquisitions sur les marchés clés et, en l'absence de telles occasions, de la redistribution des excédents de trésorerie aux actionnaires.

Les cibles pour l'exercice 2030 figurant dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des prévisions ni des perspectives, mais reflètent plutôt la vision actuelle de la direction quant à la trajectoire à long terme de la Société; elles ont pour but d'aider les analystes, les investisseurs et les actionnaires à se forger leur propre opinion sur la stratégie de la Société et à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs de transformation. Le degré d'incertitude inhérent à ces cibles à long terme est considérablement plus élevé que celui associé aux perspectives de CAE pour l'exercice 2027, en raison de l'horizon temporel plus long et du plus grand nombre de variables susceptibles d'influer sur les résultats. Par conséquent, nous tenons à avertir le lecteur que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins et que ces indicateurs sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions, les résultats réels pouvant différer, possiblement de manière significative.

Les cibles pour l'exercice 2030 constituent des énoncés prospectifs qui ont été préparés de la même manière et en fonction des mêmes hypothèses présentées dans le rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et plus loin dans la section « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et qui sont assujettis aux risques et aux incertitudes qui y sont résumés. La Société tient à souligner que les hypothèses utilisées pour établir ces cibles, bien qu'elles aient été mûrement réfléchies et qu'elles soient actuellement raisonnables compte tenu des circonstances, pourraient s'avérer erronées ou inexactes.

Perspectives pour l'exercice 2027

L'exercice 2027 sera une année d'exécution, marquée par les mesures actuellement mises en œuvre pour redéfinir les activités.

Parmi ces mesures, citons :

la rationalisation et l'optimisation du réseau de formation dans le domaine de l'aviation commerciale;

la consolidation et l'optimisation du parc immobilier mondial de CAE;

l'évaluation d'options stratégiques pour certaines activités non essentielles.

Au total, le plan de transformation devrait coûter entre 200 millions $ et 250 millions $, dont une tranche d'environ 100 millions $ sous forme de charges hors trésorerie. Une tranche de 84 millions $ du coût total a été engagée à l'exercice 2026, et la majorité des charges restantes le seront à l'exercice 2027.

De plus, nous engagerons divers coûts dans le cadre de la transformation au cours de l'exercice 2027 qui ne se rajouteront pas aux résultats et aux flux de trésorerie disponibles présentés, ce qui se traduira par des résultats moins élevés que ceux que nous aurions autrement obtenus. Ces coûts comprennent i) certaines inefficacités sur le plan des coûts se rapportant à la rationalisation du réseau, à l'optimisation de la présence et aux changements apportés au catalogue et ii) des investissements spécifiques dans la modernisation de la plateforme opérationnelle, y compris les systèmes et les processus. Ces mesures visent à consolider les bases opérationnelles de la Société et à permettre la pleine réalisation des synergies opérationnelles à terme.

Les perspectives de la Société pour l'exercice 2027 ne tiennent pas compte des éventuelles cessions, acquisitions ou nouvelles coentreprises.

Perspectives financières consolidées pour l'exercice 2027 Produits des activités ordinaires Croissance se situant dans la fourchette inférieure du pourcentage à un chiffre Marge opérationnelle sectorielle ajustée

(définition mise à jour)1) De 14,6 % à 15,1 % RPA ajusté (définition mise à jour)1) De 1,21 $ à 1,28 $ Taux de conversion de la trésorerie (définition mise à jour)1) De 85 % à 95 %

Pour l'exercice 2027, la direction s'attend à une croissance des produits des activités ordinaires consolidés se situant dans la fourchette inférieure du pourcentage à un chiffre. Les produits des activités ordinaires du secteur Civil devraient demeurer stables ou afficher une légère baisse, tandis que ceux du secteur Défense devraient enregistrer une croissance à un chiffre dans la partie médiane de la fourchette.

Sur une base consolidée, la direction est d'avis que la marge opérationnelle sectorielle ajustée (définition mise à jour)1) sera de l'ordre de 14,6 % à 15,1 % pour l'exercice 2027. Ces perspectives reflètent l'incidence combinée de l'expansion continue de la marge du secteur Défense, de la baisse temporaire de la rentabilité du secteur Civil, des mesures associées au plan de transformation, des inefficiences temporaires de coûts du fait de la rationalisation du réseau et des réinstallations, ainsi que des niveaux d'investissement plus élevés visant à soutenir un meilleur rendement à long terme, avec des avantages qui se manifesteront au fil du temps.

Dans le secteur Défense, CAE prévoit une croissance continue et une rentabilité accrue, soutenues par une forte demande et une conversion du carnet de commandes ajusté. Dans le secteur Civil, les résultats devraient rester inférieurs aux niveaux antérieurs, en raison de la faiblesse persistante du marché de la formation pour l'aviation civile, d'une baisse de la demande de produits et de l'incidence des mesures d'optimisation actuellement mises en œuvre.

L'incertitude géopolitique continue au Moyen-Orient touche les activités de CAE et ses clients dans la région. À l'heure actuelle, la Société subit des répercussions opérationnelles et financières mensuelles liées au conflit et met en œuvre des mesures d'atténuation, notamment le redéploiement de certaines activités de formation au sein de son réseau mondial. Nos perspectives reposent sur l'hypothèse d'un apaisement du conflit au Moyen-Orient au premier semestre de l'exercice. L'envenimement de la situation régionale, notamment une hausse soutenue des prix du carburant, des répercussions plus larges sur l'activité des compagnies aériennes, les activités de nos clients ou les chaînes d'approvisionnement, pourrait exercer une pression supplémentaire sur nos résultats.

Ces perspectives sont formulées en date du 21 mai 2026 afin d'aider les analystes, les investisseurs et les actionnaires à se forger leur propre opinion sur les résultats attendus de CAE pour l'exercice se terminant le 31 mars 2027. Elles constituent de l'information prospective et reposent sur de multiples estimations et hypothèses, notamment celles énoncées plus loin dans la section « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs », et sont soumises aux risques et incertitudes qui y sont résumés. Par conséquent, nous tenons à avertir le lecteur que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins et que ces indicateurs sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions, les résultats réels pouvant différer, possiblement de manière significative. La Société tient à souligner que les hypothèses utilisées pour établir ces perspectives pourraient s'avérer erronées ou inexactes.

Résultats consolidés de l'exercice 20261)

Au quatrième trimestre de l'exercice 2026, les produits des activités ordinaires se sont établis à 1 326,7 millions $, en hausse par rapport à 1 275,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le RPA dilué s'est établi à 0,23 $ au quatrième trimestre, comparativement à 0,42 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le RPA ajusté s'est établi à 0,42 $, comparativement à 0,47 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel du trimestre s'est établi à 127,4 millions $ (9,6 % des produits des activités ordinaires1)), comparativement à 239,9 millions $ (18,8 % des produits des activités ordinaires) pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel de la période considérée inclut les coûts de restructuration de 84,4 millions $. Celui de la période correspondante de l'exercice précédent comprenait les coûts liés aux questions concernant les actionnaires de 10,6 millions $ et les coûts liés à la transition de la haute direction de 8,3 millions $. Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est fixé à 211,8 millions $ (16,0 % des produits des activités ordinaires1)), par rapport à 258,8 millions $ (20,3 % des produits des activités ordinaires) pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2026, les produits des activités ordinaires se sont établis à 4,9 milliards $, en hausse par rapport à 4,7 milliards $ pour l'exercice précédent. Le RPA dilué par action a totalisé 0,97 $ pour l'exercice, par rapport à 1,27 $ pour l'exercice 2025. Le RPA ajusté s'est établi à 1,20 $ pour l'exercice considéré, comparativement à 1,21 $ pour l'exercice précédent. Pour l'exercice, le résultat opérationnel a totalisé 612,3 millions $ (12,5 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 729,2 millions $ (15,5 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier. Pour la période considérée, le résultat opérationnel inclut les coûts liés à la transition de la haute direction de 14,0 millions $ et les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition de 84,4 millions $. Le résultat opérationnel de l'exercice précédent comprenait le profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM de 72,6 millions $, les coûts liés aux questions concernant les actionnaires de 10,6 millions $, les coûts liés à la transition de la haute direction de 8,3 millions $ et les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition de 56,5 millions $. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est établi à 710,7 millions $ (14,5 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 732,0 millions $ (15,5 % des produits des activités ordinaires) pour l'exercice précédent. Toute l'information financière est en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats consolidés

(montants en millions, sauf les montants

par action) Exercice

2026

Exercice

2025

Variation

en %

T4-2026

T4-2025

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 4 914,0 $ 4 707,9 $ 4 % 1 326,7 $ 1 275,4 $ 4 % Résultat opérationnel 612,3 $ 729,2 $ (16) % 127,4 $ 239,9 $ (47) % Résultat opérationnel

sectoriel ajusté1) 710,7 $ 732,0 $ (3) % 211,8 $ 258,8 $ (18) % En pourcentage des produits

des activités ordinaires1) 14,5 % 15,5 %



16,0 % 20,3 %



Résultat net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux

propres de la Société 313,1 $ 405,3 $ (23) % 73,1 $ 135,9 $ (46) % Résultat par action (RPA) de base 0,98 $ 1,27 $ (23) % 0,23 $ 0,42 $ (45) % RPA dilué 0,97 $ 1,27 $ (24) % 0,23 $ 0,42 $ (45) % RPA ajusté1) 1,20 $ 1,21 $ (1) % 0,42 $ 0,47 $ (11) % Prises de commandes ajustées1) 5 026,2 $ 7 703,5 $ (35) % 1 611,3 $ 1 337,5 $ 20 % Carnet de commandes ajusté1) 19 258,6 $ 20 142,2 $ (4) % 19 258,6 $ 20 142,2 $ (4) %

1) La présente section du communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires historiques. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué pour une définition de ces mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

Aviation civile (Civil)

Au quatrième trimestre, le secteur Civil a enregistré des produits des activités ordinaires de 746,7 millions $, en hausse de 3 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'est établi à 88,0 millions $ (11,8 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 197,4 millions $ (27,1 % des produits des activités ordinaires) pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel sectoriel ajusté du secteur Civil a totalisé 152,4 millions $ (20,4 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 208,4 millions $ (28,6 % des produits des activités ordinaires) pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre, le taux d'utilisation des centres de formation du secteur Civil s'est établi à 73 % et 17 simulateurs de vol (FFS) ont été livrés à des clients.

Pour l'exercice, les produits des activités ordinaires du secteur Civil se sont établis à 2 741,6 millions $, en hausse de 1 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel a totalisé 437,9 millions $ (16,0 % des produits des activités ordinaires) pour l'exercice, comparativement à 605,3 millions $ (22,3 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier, et le résultat opérationnel sectoriel ajusté annuel s'est fixé à 510,5 millions $ (18,6 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 581,5 millions $ (21,5 % des produits des activités ordinaires) pour l'exercice précédent. Pour l'exercice, le taux d'utilisation des centres de formation du secteur Civil s'est établi à 70 % et 52 FFS ont été livrés à des clients.

Le secteur Civil a obtenu ce trimestre des contrats pour des solutions de formation et de soutien opérationnel d'une valeur de 965,2 millions $, dont la vente de 20 FFS et des contrats de services de formation et de services aériens numériques à long terme.

Pour l'exercice, le secteur Civil a obtenu des commandes d'un montant de 2,6 milliards $, dont la vente de 42 FFS (par rapport à 56 pour l'exercice précédent) et des accords de formation à long terme complets avec des clients du monde entier.

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes du secteur Civil s'est établi à 1,29 pour le trimestre et à 0,96 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes ajusté du secteur Civil totalisait 8,4 milliards $ à la fin de l'exercice, ce qui représente une baisse de 5 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Sommaire des résultats - Aviation civile

(montants en millions) Exercice

2026

Exercice

2025

Variation

en %

T4-2026

T4-2025

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 2 741,6 $ 2 709,3 $ 1 % 746,7 $ 728,4 $ 3 % Résultat opérationnel 437,9 $ 605,3 $ (28) % 88,0 $ 197,4 $ (55) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté 510,5 $ 581,5 $ (12) % 152,4 $ 208,4 $ (27) % En pourcentage des produits

des activités ordinaires 18,6 % 21,5 %



20,4 % 28,6 %



Prises de commandes ajustées 2 641,8 $ 3 717,4 $ (29) % 965,2 $ 741,8 $ 30 % Carnet de commandes ajusté 8 437,2 $ 8 846,6 $ (5) % 8 437,2 $ 8 846,6 $ (5) %

























Renseignements non financiers supplémentaires Nombre équivalent de simulateurs 301

286

5 % 305

298

2 % FFS dans le réseau de CAE 371

363

2 % 371

363

2 % FFS livrés 52

61

(15) % 17

15

13 % Taux d'utilisation 70 % 74 %



73 % 75 %





Défense et Sécurité (Défense)

Au quatrième trimestre, le secteur Défense a enregistré des produits des activités ordinaires de 580,0 millions $, en hausse de 6 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel a totalisé 39,4 millions $ (6,8 % des produits des activités ordinaires), comparativement à un résultat opérationnel de 42,5 millions $ (7,8 % des produits des activités ordinaires) au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté du secteur Défense s'est établi à 59,4 millions $ (10,2 % des produits des activités ordinaires) au quatrième trimestre, comparativement à 50,4 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Pour l'exercice, les produits des activités ordinaires du secteur Défense se sont établis à 2 172,4 millions $, en hausse de 9 % par rapport à l'exercice précédent. Pour l'exercice, le résultat opérationnel a totalisé 174,4 millions $ (8,0 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 123,9 millions $ (6,2 % des produits des activités ordinaires) pour l'exercice précédent, et le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est fixé à 200,2 millions $ (9,2 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 150,5 millions $ (7,5 % des produits des activités ordinaires) pour l'exercice précédent.

Le secteur Défense a obtenu des commandes d'une valeur de 646,1 millions $ au cours du trimestre, portant le total pour l'exercice à un montant de 2,4 milliards $.

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes du secteur Défense s'est établi à 1,11 pour le trimestre et à 1,10 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes ajusté du secteur Défense totalisait 10,8 milliards $ à la fin de l'exercice.

Sommaire des résultats - Défense et Sécurité

(montants en millions) Exercice

2026

Exercice

2025

Variation

en %

T4-2026

T4-2025

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 2 172,4 $ 1 998,6 $ 9 % 580,0 $ 547,0 $ 6 % Résultat opérationnel 174,4 $ 123,9 $ 41 % 39,4 $ 42,5 $ (7) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté 200,2 $ 150,5 $ 33 % 59,4 $ 50,4 $ 18 % En pourcentage des produits

des activités ordinaires 9,2 % 7,5 %



10,2 % 9,2 %



Prises de commandes ajustées 2 384,4 $ 3 986,1 $ (40) % 646,1 $ 595,7 $ 8 % Carnet de commandes ajusté 10 821,4 $ 11 295,6 $ (4) % 10 821,4 $ 11 295,6 $ (4) %

Autres points saillants financiers

Pour le trimestre considéré, le montant net des charges financières s'est établi à 46,5 millions $, comparativement à 54,1 millions $ pour le trimestre précédent et à 56,5 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La baisse est essentiellement imputable à la diminution des charges financières liées à la dette à long terme du fait de la diminution du niveau d'emprunts durant la période.

La charge d'impôt sur le résultat s'est établie à 6,6 millions $ ce trimestre, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 8 %, par rapport à un taux d'imposition effectif de 25 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le taux d'imposition effectif ajusté1), qui s'entend du taux d'imposition utilisé pour calculer le résultat net ajusté et le RPA ajusté, s'est établi à 17 % pour le trimestre, comparativement à 25 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. La diminution du taux d'imposition effectif ajusté traduit essentiellement la composition des revenus provenant de différents territoires.

Les entrées nettes de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont établies à 185,6 millions $ pour le trimestre, comparativement à 322,7 millions $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie disponibles se sont fixés à 135,0 millions $ ce trimestre, comparativement à 194,2 millions $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Pour l'exercice, les entrées nettes de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont totalisé 791,9 millions $, comparativement à 896,5 millions $ l'an dernier, et les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 473,8 millions $, comparativement à 474,9 millions $ pour l'exercice précédent. Le taux de conversion de la trésorerie1) s'est établi à 123 % pour l'exercice 2026, selon la définition mise à jour des flux de trésorerie disponibles de CAE, qui tient compte du total des dépenses d'investissement en immobilisations.

Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et à la maintenance1) ont totalisé 42,7 millions $ pour le trimestre et 287,8 millions $ pour l'exercice, ce qui représente une diminution de 19 % par rapport à l'exercice 2025, principalement du fait d'une diminution de 29 % de l'investissement en capital du secteur Civil.

À la fin de l'exercice, la dette nette1) était de 2 681,8 millions $ et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1) était de 2,29. À la fin du trimestre précédent, la dette nette était de 2 782,3 millions $ et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté était de 2,30.

Le RCI1) ajusté s'est établi à 7,6 % pour le trimestre, comparativement à 7,8 % au trimestre précédent et à 8,0 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Au cours du trimestre, CAE a racheté et annulé un total de 85 100 actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités, au prix moyen pondéré de 36,35 $ par action ordinaire, pour une contrepartie totale de 3,1 millions $.

1) Le présent communiqué de presse comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires historiques. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour une définition des mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

Information détaillée

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026, qui sont disponibles sur notre site Web (www.cae.com), sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov), pour obtenir une analyse plus détaillée de nos résultats sectoriels. Les détenteurs de titres de CAE peuvent également obtenir un exemplaire imprimé des états financiers consolidés et du rapport de gestion de la Société, sans frais, en communiquant avec le service de Relations avec les investisseurs ([email protected]).

Conférence téléphonique sur les résultats du T4 et de l'exercice 2026

Calin Rovinescu, président exécutif du conseil; Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE; Ryan McLeod, chef de la direction financière; et Andrew Arnovitz, chef de la stratégie, tiendront une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats demain à 8 h (HE). La conférence est destinée aux analystes et aux investisseurs institutionnels. Le numéro à composer pour entendre cette téléconférence est le +1-800-990-2777 (code d'accès : 60970). Une diffusion audio en direct sera accessible sur le site Web de CAE à www.cae.com.

Mise en garde concernant les contraintes liées au communiqué sommaire des résultats

Ce communiqué sommaire des résultats renferme des renseignements limités qui visent à aider le lecteur à évaluer le rendement de CAE, mais ces renseignements ne devraient pas être utilisés par les lecteurs qui ne connaissent pas CAE et ne devraient en aucun cas remplacer les états financiers, les notes annexes aux états financiers et le rapport de gestion de CAE.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective concernant nos activités, les événements et les faits nouveaux qui pourraient selon nous avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit par exemple d'énoncés concernant nos perspectives financières consolidées pour l'exercice 2027 (se reporter à la section « Perspectives pour l'exercice 2027 »), les cibles à long terme de notre plan de transformation jusqu'à l'exercice 2030 (se reporter à la section « Perspectives de la direction et informations sur le plan de transformation »), les coûts et économies associés à notre plan de transformation, notre vision, nos stratégies, les tendances et perspectives commerciales, nos produits des activités ordinaires futurs, notre bénéfice, la croissance de nos flux de trésorerie, les tendances du bénéfice, nos dépenses d'investissement en immobilisations, nos expansions et nos initiatives nouvelles, y compris les initiatives ayant trait aux questions de développement durable, nos obligations financières, nos liquidités disponibles, nos ventes futures, la conjoncture économique et politique en général, les tendances inflationnistes, les perspectives et tendances du secteur, les économies de coûts récurrentes annuelles prévues qui découleront des programmes d'excellence opérationnelle, notre gestion de la chaîne d'approvisionnement, les marchés potentiels estimés, la demande pour les produits et les services de CAE, notre accès aux ressources en capital, notre situation financière, l'accroissement prévu de divers paramètres financiers, les remboursements de capital prévus pour les actionnaires, nos perspectives commerciales et nos occasions d'affaires, nos objectifs, notre développement, nos plans, nos stratégies de croissance et autres priorités stratégiques, et notre position concurrentielle et de chef de file dans nos marchés, l'accroissement de nos parts de marché, la capacité de CAE de répondre à la demande pour les nouvelles technologies et son degré de préparation pour ce faire, la durabilité de nos activités, ainsi que d'autres énoncés qui ne concernent pas des faits historiques.

Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « devoir », « probable », « stratégie », « futur » ou la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

De par leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à poser des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents liés à notre activité, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons raisonnables et appropriés dans les circonstances, nous avisons le lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 21 mai 2026 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par la loi, nous rejetons toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. CAE prévoit faire le point sur ses progrès par rapport aux cibles du plan de transformation jusqu'à l'exercice 2030 conformément aux autres exigences légales. L'information et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. De plus, les énoncés comportant « à notre avis » ou d'autres expressions semblables reflètent nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont nous disposions en date du présent communiqué. Bien que nous soyons d'avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas s'y fier indûment. Sauf indication contraire de CAE, ces énoncés ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 21 mai 2026. Les cibles à long terme du plan de transformation reflètent toutefois l'étude d'options stratégiques pour certaines entreprises non essentielles identifiées dans le cadre du plan de transformation. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus pour l'exercice 2027 et de nos cibles à long terme dans le cadre du plan de transformation, ainsi qu'à mieux comprendre l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Les lecteurs sont avisés que cette information peut ne pas convenir à d'autres fins. En particulier, les cibles pour l'exercice 2030 reflètent la vision actuelle de la direction concernant la trajectoire à long terme de la Société et sont présentées afin d'aider les investisseurs et les autres parties prenantes à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs de transformation. Compte tenu de l'horizon temporel plus long, ces ambitions sont soumises à un degré d'incertitude plus élevé et à un éventail plus large de variables susceptibles d'influer sur les résultats par rapport aux perspectives pour l'exercice 2027.

Hypothèses importantes

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué sont basés sur certaines hypothèses, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture de marché, la réceptivité des clients envers nos solutions de formation et de soutien opérationnel, une croissance modérée du PIB et une inflation globalement conforme au consensus économique, la stabilité des taux d'intérêt mondiaux et des marchés du change sur lesquels la Société exerce des activités, l'absence de détérioration significative du contexte géopolitique, commercial et tarifaire mondial au-delà des conditions actuellement en vigueur, l'absence d'impact significatif du processus de renouvellement de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada en cours, un taux d'imposition effectif ajusté globalement conforme à la répartition actuelle des revenus de la Société entre les différents territoires et une stabilité relative des taux d'imposition prévus par la loi, l'absence de répercussions importantes d'ordre financier, opérationnel ou concurrentiel découlant de modifications de la réglementation touchant nos activités, une croissance à long terme continue de la demande mondiale en matière de transport aérien, globalement conforme aux tendances historiques par rapport à la croissance du PIB, une augmentation soutenue des dépenses dans la défense de l'OTAN et des pays alliés, l'engagement du gouvernement fédéral canadien à accroître les dépenses dans la défense, l'intensification réussie des contrats récemment attribués et la conversion du carnet de commandes ajusté au cours de la période couverte par le plan, notre capacité à achever et à retirer de manière efficace les anciens contrats restants tout en gérant les risques qui y sont associés, la poursuite des excellents résultats des coentreprises existantes, la mise en œuvre réussie du plan de transformation pluriannuel, y compris les initiatives de transformation identifiées et intégrées dans le scénario de référence, avec une progression vers des économies annuelles liées à la transformation comprises entre 125 millions $ et 150 millions $ d'ici l'exercice 2030, la poursuite des réductions d'effectifs et des regroupements de sites selon le calendrier prévu et dans le respect de la législation locale et des obligations de consultation des salariés, des coûts de transformation totaux d'environ 200 à 250 millions $, la majeure partie du solde restant devant être engagée au cours de l'exercice 2027, l'évaluation dans les délais prévus d'options stratégiques pour certaines entreprises non essentielles, y compris les résultats de l'examen stratégique de l'entreprise Flightscape, l'accès continu aux marchés des capitaux à des conditions de qualité supérieure, l'hypothèse que nos flux de trésorerie disponibles, nos flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et l'accès continu au financement par emprunt suffiront pour répondre aux besoins financiers dans un avenir prévisible, et la capacité à retenir et à attirer les talents clés pour mettre en œuvre le plan de transformation et soutenir l'amélioration à long terme des résultats. Le transport aérien est un moteur important de l'activité de CAE et la direction s'appuie sur les analyses de l'Association du transport aérien international (IATA) pour étayer ses hypothèses sur le rythme et le profil de la croissance dans son principal marché de l'aviation civile. Les hypothèses énoncées dans le présent communiqué et, conséquemment, les énoncés prospectifs fondés sur ces hypothèses pourraient donc être inexacts. Pour de plus amples renseignements, y compris à l'égard des autres hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué, veuillez vous reporter à la section pertinente du rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026, qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov).

En ce qui concerne plus particulièrement les cibles pour l'exercice 2030, celles-ci reposent sur des hypothèses qui s'étendent sur un horizon temporel nettement plus long que les perspectives pour l'exercice 2027, et elles sont donc soumises à une plus grande incertitude. Les hypothèses qui sous-tendent les cibles pour l'exercice 2030, bien qu'elles soient raisonnables dans les circonstances et mûrement réfléchies, sont particulièrement sensibles à la réussite et au calendrier de mise en œuvre des initiatives de transformation, à l'évolution de la dynamique concurrentielle, aux conditions macroéconomiques, aux fluctuations des cours de change et au contexte géopolitique général au cours de cette période. De légères variations de l'une ou l'autre de ces hypothèses pourraient entraîner des résultats sensiblement différents sur un horizon à plus long terme.

Risques importants

Les risques importants, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-tendus dans nos énoncés prospectifs, sont mentionnés dans le rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026, disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov). Les lecteurs sont avisés que les risques énoncés pourraient avoir des effets nuisibles importants sur nos énoncés prospectifs. Les principaux risques particulièrement pertinents au regard de l'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, la capacité à mettre en œuvre avec succès le plan de transformation, notamment en réalisant des économies et des gains d'efficacité opérationnelle, dans les délais prévus et aux coûts escomptés, un ralentissement ou une nouvelle détérioration du marché de la formation en aviation civile, notamment une baisse de la demande de simulateurs de vol et de services de formation, un taux d'utilisation des centres de formation inférieur aux prévisions, les retards de production des fabricants OEM et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient limiter davantage les livraisons d'aéronefs, ainsi que la surcapacité persistante résultant d'investissements de croissance qui ont dépassé la demande réelle, l'instabilité géopolitique, notamment les conflits militaires en cours au Moyen-Orient, la flambée du conflit régional impliquant l'Iran et ses répercussions pour les marchés mondiaux du pétrole et le trafic aérien, l'évolution rapide du contexte commercial et tarifaire, y compris le processus de renouvellement de l'ACEUM, et leurs répercussions directes et indirectes sur les activités, les clients et les chaînes d'approvisionnement de CAE, notre capacité à gérer et à retirer de manière efficace les anciens contrats dans les délais prévus et à atténuer les risques financiers et opérationnels qui y sont associés, la capacité à retenir et à attirer du personnel qualifié, notamment les hauts dirigeants et le personnel technique indispensables aux initiatives de transformation, ainsi que les risques liés à des réductions importantes des effectifs sur le savoir-faire institutionnel, les relations avec la clientèle et les capacités organisationnelles, la capacité à mener à bien l'évaluation d'options stratégiques pour les entreprises non essentielles, y compris l'examen stratégique de l'entreprise Flightscape, à des conditions acceptables, dans les délais prévus et sans répercussions négatives sur les autres activités ou les relations avec la clientèle, les fluctuations des cours de change, des taux d'intérêt et des prix des matières premières, y compris les prix du pétrole, ainsi que leurs effets directs et indirects sur les résultats publiés par CAE, la compétitivité et la demande des clients, la concurrence et les répercussions potentielles des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle et l'automatisation, sur le modèle d'affaires traditionnel de CAE, ainsi que le risque que de nouveaux venus perturbent le marché de la formation, les modifications des lois, des règlements et des politiques gouvernementales, y compris les politiques en matière de dépenses de défense et d'approvisionnement, susceptibles de toucher les activités de CAE, et le risque que les augmentations des budgets de défense de l'OTAN et des pays alliés ne se traduisent pas par des possibilités de contrats pour CAE, une récession mondiale ou régionale, qu'elle soit provoquée par des conflits commerciaux, des chocs sur les prix du pétrole ou d'autres facteurs macroéconomiques, susceptible d'entraîner un ralentissement de la croissance du trafic aérien, une baisse de la demande pour les produits et services de CAE et une restriction des dépenses de défense, la capacité de la Société à conserver sa notation de crédit de qualité supérieure et à gérer son ratio d'endettement pendant la période visée par le plan de transformation, la dépendance de la Société à l'égard de coentreprises mises en équivalence pour une part importante de son résultat opérationnel sectoriel ajusté, ce qui l'expose à la performance d'entités sur lesquelles CAE n'exerce pas un contrôle opérationnel total, et une augmentation des menaces en matière de cybersécurité qui pourraient perturber les activités, compromettre les données des clients ou entraîner des pertes financières. Nous devons souligner le fait que la liste des facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir des répercussions défavorables sur nos résultats.

Définitions des mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La direction estime que ces mesures sont des indicateurs supplémentaires de notre rendement opérationnel et des tendances en la matière, et qu'elles facilitent la comparaison entre les périodes.

Certaines mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières sont fournies à la fois sur une base consolidée et séparément pour chacun de nos secteurs (Aviation civile et Défense et Sécurité), car nous analysons leurs résultats et leur rendement séparément.

Les calculs des mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les mesures les plus directement comparables selon les IFRS sont également présentés ci-après à la section « Calculs et rapprochements » du présent communiqué.

Changements apportés aux mesures non conformes aux IFRS

Au quatrième trimestre de l'exercice 2026, nous avons révisé la composition et le libellé de certaines mesures non conformes aux IFRS afin de les harmoniser avec les priorités stratégiques et de faciliter la comparaison avec les pairs du secteur.

Les flux de trésorerie disponibles ont été modifiés de manière à y inclure les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et les frais de développement inscrits à l'actif, et à en exclure les dividendes versés;

Le rendement du capital investi (RCI) ajusté a remplacé le rendement du capital utilisé (RCU) ajusté;

Le capital investi a remplacé le capital utilisé, sans modification de la composition de cette mesure.

Les chiffres comparatifs ont été reclassés aux fins de conformité avec ces changements.

Mesures du rendement

Marge bénéficiaire brute (marge brute en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge bénéficiaire brute est une mesure financière supplémentaire qui correspond à la marge brute divisée par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre performance opérationnelle et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Marge opérationnelle (résultat opérationnel en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge opérationnelle est une mesure financière supplémentaire qui correspond au résultat opérationnel divisé par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre performance opérationnelle et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat opérationnel sectoriel ajusté

Le résultat opérationnel sectoriel ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS qui donne une indication de la rentabilité individuelle des secteurs puisqu'il exclut l'incidence des éléments qui ne se rapportent pas directement à leur rendement. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté correspond au résultat opérationnel, ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.4 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous suivons l'évolution du résultat opérationnel sectoriel ajusté, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de notre performance opérationnelle et qu'il facilite la comparaison entre les périodes. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté sur une base consolidée est un total des mesures sectorielles, puisqu'il s'agit de la mesure de rentabilité qu'utilise la direction pour prendre des décisions sur l'attribution des ressources aux secteurs et évaluer la performance sectorielle.

Marge opérationnelle sectorielle ajustée (résultat opérationnel sectoriel ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge opérationnelle sectorielle ajustée est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond au résultat opérationnel sectoriel ajusté divisé par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre performance opérationnelle et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Taux d'imposition effectif ajusté

Le taux d'imposition effectif ajusté est une mesure financière supplémentaire qui s'entend du taux d'imposition effectif sur le résultat net ajusté. Il correspond à la charge d'impôt sur le résultat, divisée par le résultat avant impôt sur le résultat, ajusté en fonction des mêmes éléments utilisés dans le calcul du résultat net ajusté. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de l'incidence des fluctuations des taux d'imposition et de la composition des revenus sur notre performance opérationnelle et qu'il facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS que nous utilisons comme mesure additionnelle de nos résultats opérationnels. Il correspond au résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société au titre des activités poursuivies, ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers, après impôt, de même que les éléments fiscaux non récurrents importants. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.4 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous suivons l'évolution du résultat net ajusté, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de notre performance opérationnelle et qu'il facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat par action (RPA) ajusté

Le résultat par action ajusté est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle rehausse la compréhension de notre performance opérationnelle par action et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS qui correspond au résultat net des activités poursuivies avant l'impôt sur le résultat, les charges financières nettes et la dotation aux amortissements. En outre, le BAIIA ajusté est ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.4 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous utilisons le BAIIA et le BAIIA ajusté pour évaluer notre performance opérationnelle en éliminant l'incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non conforme aux IFRS qui évalue notre capacité à générer des flux de trésorerie à partir de nos activités poursuivies, compte tenu des investissements continus au titre des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Ils illustrent notre capacité à générer des flux de trésorerie permettant de rembourser notre dette, de réaliser des investissements stratégiques et de redistribuer de la valeur aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité qui correspond aux flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, dont sont soustraites les dépenses en immobilisations corporelles, les dépenses en immobilisations incorporelles et les autres activités d'investissement et auxquels sont ajoutés le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit des participations mises en équivalence, déduction faite des paiements.

Taux de conversion de la trésorerie

Le taux de conversion de la trésorerie est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond aux flux de trésorerie disponibles divisés par le résultat net ajusté. Nous l'utilisons pour évaluer notre performance en matière de génération de flux de trésorerie et comme base d'évaluation de notre structure de capitalisation.

Mesures de la liquidité et de la structure du capital

Capital investi

Le capital investi est une mesure financière non conforme aux IFRS que nous utilisons pour évaluer et contrôler combien nous investissons dans notre entreprise :

Au niveau de la Société dans son ensemble, en prenant le montant total de l'actif (déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) et en y soustrayant le montant total du passif (déduction faite de la dette à long terme, partie courante comprise);

Au niveau sectoriel, en prenant le montant total de l'actif (déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des actifs d'impôt, des actifs au titre des avantages du personnel et des autres actifs non opérationnels) et en y soustrayant le montant total du passif (déduction faite des passifs d'impôt, de la dette à long terme, partie courante comprise, des obligations au titre des redevances, des obligations au titre des avantages du personnel et des autres passifs non opérationnels).

Rendement du capital investi (RCI) ajusté

Le RCI ajusté est un ratio non conforme aux IFRS calculé sur une période de quatre trimestres consécutifs en divisant le résultat opérationnel net ajusté après impôt par le montant moyen du capital investi des activités poursuivies. Le résultat opérationnel net ajusté après impôt correspond au résultat net ajusté, ajusté par ailleurs par les charges financières nettes, après impôt, et la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises, après impôt. Nous utilisons le RCI ajusté pour évaluer la rentabilité de notre capital investi.

Dette nette

La dette nette est une mesure de gestion du capital qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA et ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sont des ratios non conformes aux IFRS qui correspondent à la dette nette divisée par le BAIIA (ou le BAIIA ajusté) des douze derniers mois. Nous utilisons le ratio de la dette nette sur le BAIIA et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté parce qu'ils reflètent notre capacité à respecter nos obligations en matière de dette.

Dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et à la maintenance

Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance sont une mesure financière supplémentaire que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour maintenir les niveaux courants d'activité économique. Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance sont une mesure financière supplémentaire que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour accroître les niveaux courants d'activité économique. La somme des dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance et à la croissance représente le total de nos dépenses en immobilisations corporelles.

Mesures de la croissance

Prises de commandes ajustées

Les prises de commandes ajustées sont une mesure financière supplémentaire qui nous indique combien valent en principe les commandes que nous avons reçues :

Pour le secteur Aviation civile, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes ajustées dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Par ailleurs, les produits des activités ordinaires attendus provenant des clients avec des contrats de formation à court terme et à long terme sont inclus dès que nous avons de la part de ces clients leur engagement à nous payer les honoraires de formation, ou lorsque nous pouvons raisonnablement compter sur la génération des produits des activités ordinaires;

Pour le secteur Défense et Sécurité, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes ajustées dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Les contrats du secteur Défense et Sécurité sont généralement réalisés sur une longue période, mais certains d'entre eux doivent être renouvelés chaque année. Pour ce secteur, nous n'inscrivons un élément d'un contrat dans les prises de commandes ajustées que lorsque le client en a obtenu l'autorisation et le financement.

Carnet de commandes ajusté

Le carnet de commandes ajusté est une mesure financière supplémentaire qui représente les produits des activités ordinaires attendus et comprend les commandes engagées, le carnet de commandes des coentreprises de même que les commandes non financées et les options :

Les commandes engagées nous indiquent à combien se montent les commandes ajustées que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées. Elles correspondent à la somme des prises de commandes ajustées de la période et du solde des commandes engagées à la fin de l'exercice précédent, moins les produits des activités ordinaires comptabilisés pour la période, plus ou moins les ajustements du carnet de commandes. Si le montant d'une commande déjà comptabilisé pour un exercice antérieur est modifié, le carnet de commandes est ajusté;

Le carnet de commandes des coentreprises se compose de commandes engagées qui représentent la valeur prévue de notre quote-part des commandes qu'ont reçues les coentreprises, mais qu'elles n'ont pas encore exécutées. Le carnet de commandes des coentreprises est établi sur la même base que pour les commandes engagées telle qu'elle est décrite ci-dessus, mais il exclut toute partie des commandes qui ont été directement sous-traitées à une filiale de CAE, lesquelles sont déjà prises en compte dans la détermination des commandes engagées;

Les commandes non financées s'entendent des commandes ayant force obligatoire du secteur Défense et Sécurité que nous avons reçues du gouvernement des États-Unis, mais que nous n'avons pas encore exécutées et pour lesquelles l'autorisation de financement n'a pas encore été obtenue. L'incertitude découle du calendrier des autorisations de financement, qui dépend du cycle budgétaire du gouvernement, lequel est fondé sur une fin d'exercice en septembre. Le carnet de commandes ajusté tient compte des options dont la probabilité d'exercice est élevée, que nous définissons comme étant au moins 80 % probable, mais pas des contrats à exécution indéterminée et à quantité indéterminée (ID/IQ) à plusieurs soumissionnaires. Lorsqu'une option est exercée, elle est inscrite dans les prises de commandes ajustées de la période et est sortie des commandes non financées et des options.

Ratio valeur comptable des commandes/ventes

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes est une mesure financière supplémentaire qui correspond aux prises de commandes ajustées divisées par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous l'utilisons pour surveiller le niveau de croissance future de l'entreprise au fil du temps.

Définition des renseignements non financiers supplémentaires

Simulateurs de vol (FFS) dans le réseau de CAE

Un FFS est une reproduction en taille réelle d'un cockpit d'avion d'une marque, d'un modèle et d'une série donnés, qui comprend un système de mouvement. Habituellement, le nombre de FFS dans le réseau n'inclut que les FFS haute fidélité et exclut les dispositifs de formation fixes et les autres dispositifs de niveau inférieur, car de tels dispositifs sont généralement utilisés en plus des FFS dans le cadre des mêmes programmes de formation autorisés.

Nombre équivalent de simulateurs (NES)

Le NES est une mesure qui nous indique le nombre moyen total de simulateurs de vol qui étaient en état de dégager des résultats au cours de la période. Dans le cas d'un centre de formation exploité en coentreprise à 50/50, nous ne prenons en compte dans le NES que la moitié des simulateurs de vol dans ce centre. Lorsqu'un simulateur de vol est retiré du service pour être déménagé, il n'est pris en compte qu'une fois réinstallé et en état de dégager des résultats.

Taux d'utilisation

Le taux d'utilisation est une mesure que nous utilisons pour évaluer la performance de notre réseau de simulateurs du secteur Aviation civile. Bien que ce taux n'ait pas de corrélation exacte avec les produits des activités ordinaires comptabilisés, nous l'utilisons, parallèlement à d'autres mesures, puisque nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un indicateur de notre rendement opérationnel. Il correspond au nombre d'heures de formation vendues sur nos simulateurs pour la période, divisé par la capacité de formation pratique disponible pour cette même période.

Calculs et rapprochements

Rapprochement du résultat opérationnel sectoriel ajusté

(montants en millions) Aviation civile

Défense et Sécurité

Total

Trimestres clos les 31 mars 2026

2025

2026

2025

2026

2025

Résultat opérationnel 88,0 $ 197,4 $ 39,4 $ 42,5 $ 127,4 $ 239,9 $ Coûts de restructuration, d'intégration

et d'acquisition 64,4

--

20,0

--

84,4

--

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant

de transactions stratégiques importantes

ou d'événements particuliers :























Coûts liés à la transition de la haute direction --

4,7

--

3,6

--

8,3

Coûts liés aux questions concernant les actionnaires --

6,3

--

4,3

--

10,6

Résultat opérationnel sectoriel ajusté 152,4 $ 208,4 $ 59,4 $ 50,4 $ 211,8 $ 258,8 $





























(montants en millions) Aviation civile

Défense et Sécurité

Total

Exercices clos les 31 mars 2026

2025

2026

2025

2026

2025

Résultat opérationnel 437,9 $ 605,3 $ 174,4 $ 123,9 $ 612,3 $ 729,2 $ Coûts de restructuration, d'intégration

et d'acquisition 64,4

37,8

20,0

18,7

84,4

56,5

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant

de transactions stratégiques importantes

ou d'événements particuliers :























Coûts liés à la transition de la haute direction 8,2

4,7

5,8

3,6

14,0

8,3

Coûts liés aux questions concernant les actionnaires --

6,3

--

4,3

--

10,6

Profit sur la réévaluation à la juste valeur

de SIMCOM --

(72,6)

--

--

--

(72,6)

Résultat opérationnel sectoriel ajusté 510,5 $ 581,5 $ 200,2 $ 150,5 $ 710,7 $ 732,0 $





























Rapprochement du résultat net ajusté et du RPA ajusté



Trimestres clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

(montants en millions, sauf les montants par action) 2026

2025

2026

2025

Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

de la Société 73,1 $ 135,9 $ 313,1 $ 405,3 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, après impôt 63,0

--

63,0

43,2

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions

stratégiques importantes ou d'événements particuliers :















Coûts liés à la transition de la haute direction, après impôt --

6,1

10,3

6,1

Coûts liés aux questions concernant les actionnaires, après impôt --

7,6

--

7,6

Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM, après impôt --

--

--

(76,7)

Résultat net ajusté 136,1 $ 149,6 $ 386,4 $ 385,5 $

















Nombre moyen d'actions en circulation (dilué) 323,2

321,1

322,2

319,7



















RPA ajusté 0,42 $ 0,47 $ 1,20 $ 1,21 $

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et taux de conversion de la trésorerie



Trimestres clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

(montants en millions, sauf le taux de conversion de la trésorerie) 2026

2025

2026

2025

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles* 231,6 $ 233,8 $ 829,6 $ 699,4 $ Variation du fonds de roulement hors trésorerie (46,0)

88,9

(37,7)

197,1

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 185,6 $ 322,7 $ 791,9 $ 896,5 $ Dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance (12,2)

(27,6)

(65,1)

(84,2)

Dépenses en immobilisations incorporelles, exclusion faite des frais

de développement inscrits à l'actif (1,3)

(3,8)

(11,4)

(20,9)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles 0,3

16,1

5,4

19,4

Paiements nets versés aux participations mises en équivalence (7,3)

(14,0)

(31,6)

(19,0)

Dividendes reçus des participations mises en équivalence 18,6

--

79,6

28,7

Autres activités d'investissement (1,0)

(4,0)

(10,0)

(6,6)

Flux de trésorerie disponibles avant les dépenses d'investissement

en immobilisations liées à la croissance 182,7 $ 289,4 $ 758,8 $ 813,9 $ Dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance (30,5)

(81,4)

(222,7)

(272,0)

Frais de développement inscrits à l'actif (17,2)

(13,8)

(62,3)

(67,0)

Flux de trésorerie disponibles 135,0 $ 194,2 $ 473,8 $ 474,9 $ * avant variation du fonds de roulement hors trésorerie

































Résultat net ajusté







386,4 $ 385,5 $ Taux de conversion de la trésorerie







123 % 123 %

Rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté, du ratio de la dette nette sur le BAIIA et du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté



Périodes de douze mois

closes les 31 mars

(montants en millions, sauf les ratios de la dette nette sur le BAIIA) 2026

2025

Résultat opérationnel 612,3 $ 729,2 $ Dotation aux amortissements 460,1

414,7

BAIIA 1 072,4 $ 1 143,9 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition 84,4

56,5

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes

ou d'événements particuliers :







Coûts liés à la transition de la haute direction 14,0

8,3

Coûts liés aux questions concernant les actionnaires --

10,6

Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

(72,6)

BAIIA ajusté 1 170,8 $ 1 146,7 $









Dette nette 2 681,8 $ 3 176,7 $









Ratio de la dette nette sur le BAIIA 2,50

2,78

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté 2,29

2,77



Rapprochement du capital investi

(montants en millions) Au

31 mars

2026

Au

31 mars

2025

Actif courant 2 265,2 $ 2 143,6 $ Déduire : trésorerie et équivalents de trésorerie (552,4)

(293,7)

Passif courant (2 361,3)

(2 686,5)

Déduire : partie courante de la dette à long terme 252,0

399,0

Fonds de roulement hors trésorerie (396,5) $ (437,6) $ Immobilisations corporelles 2 993,0

2 989,5

Immobilisations incorporelles 3 692,2

3 871,0

Autres actifs à long terme 2 197,4

2 209,7

Autres passifs à long terme (416,2)

(479,9)

Capital investi 8 069,9 $ 8 152,7 $

Calcul du RCI ajusté



Périodes de douze mois

closes les 31 mars

(montants en millions) 2026

2025

Résultat net ajusté 386,4 $ 385,5 $ Charges financières - montant net, après impôt 166,7

166,9

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises, après impôt 67,7

62,5

Résultat opérationnel net ajusté après impôt 620,8

614,9











Montant moyen du capital investi 8 165,7 $ 7 705,3 $









RCI ajusté 7,6 % 8,0 %

Pour les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières surveillées par CAE, et pour un rapprochement de telles mesures et des mesures définies par les IFRS les plus directement comparables, veuillez vous reporter à la section 11 du rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026 (intégré par renvoi dans le présent communiqué) qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov).

Mesures financières prospectives

Économies récurrentes annuelles découlant de la transformation

Les économies récurrentes annuelles sont une mesure financière supplémentaire que nous utilisons pour indiquer le total des économies de coûts ciblées qui devraient découler des activités et des initiatives liées au plan de transformation et l'apport prévu au résultat opérationnel sectoriel ajusté. Nous utilisons cette mesure pour effectuer le suivi du plan de transformation et en évaluer le succès.

Définitions mises à jour

Aux fins d'alignement sur les priorités stratégiques et dans le but de fournir une meilleure visibilité aux investisseurs, nous avons choisi de modifier nos définitions du résultat opérationnel sectoriel ajusté et du résultat net ajusté à compter de l'exercice 2027. Ces définitions mises à jour se répercutent également sur le calcul du RPA ajusté et du taux de conversion de la trésorerie. Les tableaux suivants présentent un rapprochement des définitions et calculs antérieurs pour les exercices clos les 31 mars 2025 et 2026 et des définitions et calculs mis à jour qui seront désormais utilisés. Les définitions mises à jour du résultat opérationnel sectoriel ajusté et du résultat net ajusté prévoient par ailleurs des ajustements au titre de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises.

Rapprochement du résultat opérationnel sectoriel ajusté compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises

(montants en millions) Aviation civile

Défense et Sécurité

Total

Exercices clos les 31 mars 2026

2025

2026

2025

2026

2025

Résultat opérationnel sectoriel ajusté 510,5 $ 581,5 $ 200,2 $ 150,5 $ 710,7 $ 732,0 $ Dotation aux amortissements des immobilisations

incorporelles acquises 61,7

56,4

24,2

24,3

85,9

80,7

Résultat opérationnel sectoriel ajusté

compte non tenu de l'incidence de la dotation

aux amortissements des immobilisations

incorporelles acquises (définition mise à jour) 572,2 $ 637,9 $ 224,4 $ 174,8 $ 796,6 $ 812,7 $





























Rapprochement du résultat net ajusté et du RPA ajusté compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises



Exercices clos les 31 mars

(montants en millions, sauf les montants par action) 2026

2025

Résultat net ajusté 386,4 $ 385,5 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises, après impôt 67,7

62,5

Résultat net ajusté compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements

des immobilisations incorporelles acquises (définition mise à jour) 454,1

448,0











Nombre moyen d'actions en circulation (dilué) 322,2 $ 319,7 $









RPA ajusté compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements

des immobilisations incorporelles acquises (définition mise à

jour) 1,41 $ 1,40 $

Rapprochement du taux de conversion de la trésorerie compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises



Exercices clos les 31 mars

(montants en millions, sauf le taux de conversion de la trésorerie) 2026

2025

Flux de trésorerie disponibles 473,8 $ 474,9 $ Résultat net ajusté compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements

des immobilisations incorporelles acquises (définition mise à jour) 454,1

448,0

Taux de conversion de la trésorerie compte non tenu de l'incidence

de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles acquises (définition mise à jour) 104 % 106 %

État consolidé du résultat net

Exercices clos les 31 mars (montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

2026

2025

Produits des activités ordinaires

4 914,0 $ 4 707,9 $ Coût des ventes

3 523,2

3 407,8

Marge brute

1 390,8 $ 1 300,1 $ Frais de recherche et de développement

144,0

123,2

Frais de vente, généraux et d'administration

624,3

565,4

Autres (profits) et pertes

8,5

(13,3)

Quote-part du résultat net après impôt des participations mises en équivalence

(82,7)

(88,3)

Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition

84,4

56,5

Profit sur la réévaluation d'une participation précédemment détenue

--

(72,6)

Résultat opérationnel

612,3 $ 729,2 $ Charges financières - montant net

212,1

215,5

Résultat avant impôt sur le résultat

400,2 $ 513,7 $ Charge d'impôt sur le résultat

77,5

98,7

Résultat net

322,7 $ 415,0 $ Attribuable aux :









Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société

313,1 $ 405,3 $ Participations ne donnant pas le contrôle

9,6

9,7

Résultat par action attribuable aux détenteurs d'instruments

de capitaux propres de la Société









De base

0,98 $ 1,27 $ Dilué

0,97

1,27



État consolidé du résultat global

Exercices clos les 31 mars (montants en millions de dollars canadiens)

2026

2025

Résultat net

322,7 $ 415,0 $ Éléments pouvant être reclassés en résultat net









Écarts de conversion liés aux établissements à l'étranger

(105,7) $ 381,9 $ Profit (perte) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements

à l'étranger - montant net

61,5

(125,2)

Reclassement au résultat net du profit sur les écarts de conversion

(5,1)

(10,1)

Profit (perte) sur les couvertures de flux de trésorerie - montant net

6,1

(41,4)

Reclassement au résultat net de la perte sur les couvertures de flux de trésorerie

8,1

20,6

Impôt sur le résultat

(0,4)

5,9





(35,5) $ 231,7 $ Éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net









Réévaluation des obligations au titre des régimes de retraite à prestations définies

79,3 $ (54,3) $ Impôt sur le résultat

(21,0)

14,4





58,3 $ (39,9) $ Autres éléments du résultat global

22,8 $ 191,8 $ Total du résultat global

345,5 $ 606,8 $ Attribuable aux :









Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société

336,8 $ 593,2 $ Participations ne donnant pas le contrôle

8,7

13,6



État consolidé de la situation financière

Aux 31 mars (montants en millions de dollars canadiens)

2026

2025

Actif









Trésorerie et équivalents de trésorerie

552,4 $ 293,7 $ Créances clients

624,3

612,0

Actifs sur contrat

485,3

482,2

Stocks

454,8

595,0

Acomptes

77,2

78,2

Impôt sur le résultat et crédits d'impôt à recouvrer

61,5

59,0

Actifs financiers dérivés

9,7

23,5

Total de l'actif courant

2 265,2 $ 2 143,6 $ Immobilisations corporelles

2 993,0

2 989,5

Actifs au titre des droits d'utilisation

743,4

788,0

Immobilisations incorporelles

3 692,2

3 871,0

Investissement dans les participations mises en équivalence

572,7

559,1

Actifs au titre des avantages du personnel

44,5

11,6

Actifs d'impôt différé

147,6

191,8

Actifs financiers dérivés

0,6

1,4

Autres actifs non courants

688,6

657,8

Total de l'actif

11 147,8 $ 11 213,8 $ Passif et capitaux propres









Dettes fournisseurs et charges à payer

935,1 $ 1 190,8 $ Provisions

42,8

34,5

Impôt sur le résultat à payer

20,0

18,4

Passifs sur contrat

1 086,9

1 001,6

Partie courante de la dette à long terme

252,0

399,0

Passifs financiers dérivés

24,5

42,2

Total du passif courant

2 361,3 $ 2 686,5 $ Provisions

11,2

14,3

Dette à long terme

2 982,2

3 071,4

Obligations au titre des avantages du personnel

106,1

134,1

Passifs d'impôt différé

38,3

40,7

Passifs financiers dérivés

14,6

22,4

Autres passifs non courants

246,0

268,4

Total du passif

5 759,7 $ 6 237,8 $ Capitaux propres









Capital-actions

2 382,2 $ 2 327,1 $ Surplus d'apport

96,8

69,8

Cumul des autres éléments du résultat global

347,2

381,8

Résultats non distribués

2 478,6

2 112,8

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société

5 304,8 $ 4 891,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle

83,3

84,5

Total des capitaux propres

5 388,1 $ 4 976,0 $ Total du passif et des capitaux propres

11 147,8 $ 11 213,8 $

État consolidé des variations des capitaux propres





Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société













Actions ordinaires

























(montants en millions

de dollars canadiens,

sauf les nombres d'actions)

Nombre

d'actions

Valeur

attribuée

Surplus

d'apport

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Résultats non

distribués

Total

Participations

ne donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

Soldes au 31 mars 2024

318 312 233

2 252,9 $ 55,4 $ 154,0 $ 1 762,6 $ 4 224,9 $ 77,7 $ 4 302,6 $ Résultat net

--

-- $ -- $ -- $ 405,3 $ 405,3 $ 9,7 $ 415,0 $ Autres éléments du résultat global

--

--

--

227,8

(39,9)

187,9

3,9

191,8

Total du résultat global

--

-- $ -- $ 227,8 $ 365,4 $ 593,2 $ 13,6 $ 606,8 $ Exercice d'options sur actions

2 763 675

79,0

(11,9)

--

--

67,1

--

67,1

Règlement des attributions réglées

en instruments de capitaux propres

45 430

1,3

(1,3)

--

--

--

--

--

Rachat et annulation d'actions ordinaires

(856 230)

(6,1)

--

--

(15,2)

(21,3)

--

(21,3)

Charge liée aux paiements fondés

sur des actions réglés en instruments de capitaux propres, après impôt

--

--

27,6

--

--

27,6

--

27,6

Transactions avec les participations

ne donnant pas le contrôle

--

--

--

--

--

--

(6,8)

(6,8)

Soldes au 31 mars 2025

320 265 108

2 327,1 $ 69,8 $ 381,8 $ 2 112,8 $ 4 891,5 $ 84,5 $ 4 976,0 $ Résultat net

--

-- $ -- $ -- $ 313,1 $ 313,1 $ 9,6 $ 322,7 $ Autres éléments du résultat global

--

--

--

(34,6)

58,3

23,7

(0,9)

22,8

Total du résultat global

--

-- $ -- $ (34,6) $ 371,4 $ 336,8 $ 8,7 $ 345,5 $ Exercice d'options sur actions

1 657 429

56,4

(10,1)

--

--

46,3

--

46,3

Règlement des attributions réglées

en instruments de capitaux propres

2 950

0,1

(0,1)

--

--

--

--

--

Rachat et annulation d'actions ordinaires

(191 100)

(1,4)

--

--

(5,6)

(7,0)

--

(7,0)

Charge liée aux paiements fondés

sur des actions réglés en instruments

de capitaux propres, après impôt

--

--

37,2

--

--

37,2

--

37,2

Transactions avec les participations

ne donnant pas le contrôle

--

--

--

--

--

--

(9,9)

(9,9)

Soldes au 31 mars 2026

321 734 387

2 382,2 $ 96,8 $ 347,2 $ 2 478,6 $ 5 304,8 $ 83,3 $ 5 388,1 $

Tableau consolidé des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 mars (montants en millions de dollars canadiens)

2026

2025

Activités opérationnelles









Résultat net

322,7 $ 415,0 $ Ajustements pour :









Dotation aux amortissements

460,1

414,7

Perte de valeur d'actifs non financiers - montant net

58,8

7,1

Quote-part du résultat net après impôt des participations mises

en équivalence

(82,7)

(88,3)

Impôt sur le résultat différé

21,9

44,9

Crédits d'impôt à l'investissement

(7,7)

(10,1)

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglés

en instruments de capitaux propres

36,7

25,2

Régimes de retraite à prestations définies

18,1

34,6

Actifs et passifs financiers dérivés - montant net

13,8

(39,8)

Profit sur la réévaluation d'une participation précédemment détenue

--

(72,6)

Autres

(12,1)

(31,3)

Variation du fonds de roulement hors trésorerie

(37,7)

197,1

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles

791,9 $ 896,5 $ Activités d'investissement









Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise

-- $ (308,0) $ Dépenses en immobilisations corporelles

(287,8)

(356,2)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles

5,4

19,4

Dépenses en immobilisations incorporelles

(73,7)

(87,9)

Paiements nets versés aux participations mises en équivalence

(31,6)

(19,0)

Dividendes reçus des participations mises en équivalence

79,6

28,7

Autres

(11,2)

(9,3)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement

(319,3) $ (732,3) $ Activités de financement









Remboursement net sur les prélèvements aux termes

des facilités de crédit renouvelables

-- $ (45,0) $ Produit tiré de la dette à long terme

89,5

331,5

Remboursement sur la dette à long terme

(278,9)

(321,3)

Remboursement sur les obligations locatives

(61,1)

(59,9)

Produit net de l'émission d'actions ordinaires

46,3

67,1

Rachat et annulation d'actions ordinaires

(7,0)

(21,3)

Autres

(1,5)

(0,9)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(212,7) $ (49,8) $ Incidence des écarts de conversion sur la trésorerie

et les équivalents de trésorerie

(1,2) $ 19,2 $ Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

258,7 $ 133,6 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

293,7

160,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

552,4 $ 293,7 $

À PROPOS DE CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec des emplacements et des centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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SOURCE CAE inc.