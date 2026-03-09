Pascal Grenier nommé président, Défense et Sécurité

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE inc. (CAE ou la Société) a annoncé aujourd'hui des changements à la haute direction qui appuient l'engagement de la Société envers l'excellence opérationnelle et mettent davantage l'accent sur les priorités en matière de croissance. Ces changements visent à accroître le rendement de CAE dans le secteur Défense et Sécurité (Défense), à accélérer l'augmentation des marges et à permettre au secteur de tirer pleinement parti de la demande mondiale croissante de solutions de défense opérationnelles.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'accélération de l'exécution et favorise un meilleur alignement dans l'ensemble de nos activités », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Cela permettra de maintenir notre élan et de renforcer davantage la position de CAE en tant que chef de file mondial dans le domaine de la défense et sécurité. Grâce à cette transformation rigoureuse, nous préparons CAE à saisir la croissance importante à venir dans le secteur Défense et Sécurité, en nous appuyant sur nos forces pour offrir une valeur durable à long terme. »

Nomination de Pascal Grenier au poste de président, Défense et Sécurité

Pascal Grenier a été nommé président, Défense et Sécurité, où il supervisera les activités mondiales de défense. Son mandat comprend le renforcement de la division Défense pour optimiser et stimuler la croissance, la gestion d'un portefeuille mondial grâce à une approche unifiée de mise en marché, ainsi que la réaffirmation de la position de CAE en tant que partenaire de confiance en défense pour assurer une préparation plus rapide et évolutive des missions dans l'ensemble de l'écosystème de formation. M. Grenier assurera également la supervision stratégique du secteur Défense et Sécurité aux États-Unis, améliorant ainsi l'alignement et la cohésion des activités mondiales de défense de CAE.

France Hébert, vice-présidente et directrice générale, D-S Canada et International, relèvera de M. Grenier. La Société a également annoncé que Merrill Stoddard quitte CAE pour relever de nouveaux défis, et ce, immédiatement. Srini Dixit, actuellement chef de la direction financière de CAE Défense et Sécurité, assumera la responsabilité supplémentaire de vice-président et directeur général par intérim de CAE Défense et Sécurité - États-Unis, jusqu'à ce qu'un leader permanent soit confirmé. Avec CAE Défense et Sécurité - États-Unis exerçant ses activités en vertu d'un accord de sécurité spéciale (SSA), M. Dixit relèvera directement du conseil d'administration de CAE USA, et indirectement de M. Grenier.

Fort de plus de 25 ans d'expérience à CAE, M. Grenier apporte la profondeur, la perspective et l'expertise opérationnelle nécessaires pour diriger l'organisation Défense. Tout au long de sa carrière à CAE, il a créé et dirigé certaines des fonctions opérationnelles mondiales les plus importantes de l'entreprise, notamment l'Ingénierie et la Fabrication, ainsi que l'Approvisionnement, l'Assurance qualité, l'Innovation, les TI et les Solutions numériques, au service de tous les secteurs d'activité de CAE. Il a également acquis une expérience significative dans les domaines de la défense et de la sécurité, développant une solide maîtrise en matière de rendement des programmes, des technologies essentielles à la mission, des attentes des clients et des exigences pour mener à bien des programmes de défense complexes avec rapidité et rigueur. M. Grenier a constamment renforcé les fondements des activités de CAE, une expertise qui sera essentielle pour stimuler la croissance du secteur Défense à ce moment charnière.

« Pascal est dans une position unique pour accélérer notre élan dans le secteur Défense. Sa connaissance pratique des programmes, de la fabrication et de la technologie, ainsi que sa crédibilité en tant que leader transformationnel, auront un impact durable sur toutes nos parties prenantes. Son leadership à CAE témoigne clairement de sa capacité à stabiliser, à renforcer et à développer des initiatives commerciales tout en établissant rapidement une relation de confiance avec les clients », a déclaré Bromberg.

Le secteur Défense et Sécurité de CAE est un pilier central des activités mondiales de l'entreprise, générant 2,0 milliards $ de revenus annuels, soit 42 % des revenus totaux de CAE pour l'exercice 2025. Avec environ 6 000 employés dans 18 pays, l'entreprise soutient les forces de défense des États-Unis, du Canada, de l'Europe et des nations alliées. À mesure que la demande mondiale de formation avancée et intégrée dans les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial et cyber continue de croître, la division Défense est bien positionnée pour assurer une croissance à long terme. L'exécution éprouvée de CAE, ses relations profondes avec ses clients et ses technologies de simulation de pointe lui confèrent un avantage concurrentiel dans les secteurs les plus prioritaires du marché de la défense. Fort de près de 80 ans d'innovation et appuyé par une équipe mondiale qui comprend plus de 1 900 anciens combattants, le secteur Défense et Sécurité de CAE apporte une connaissance opérationnelle et une expertise prête au combat aux forces de défense du Canada et des nations alliées du monde entier.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

