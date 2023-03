Cadre d’intervention en reconnaissance patrimoniale - Le conseil municipal adopte la nomination des membres pour constituer le nouveau Comité consultatif en reconnaissance

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - La responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus, est heureuse d’annoncer que le conseil municipal de la Ville de Montréal recommande la nomination de neuf personnes membres et de cinq membres suppléants au sein du nouveau Comité consultatif en reconnaissance.

Le Comité consultatif en reconnaissance est une nouvelle instance de la Ville de Montréal. Son mandat consiste à formuler des avis à la Ville de Montréal dans le but d'éclairer les décisions concernant les projets de cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et de règlements d'identification visés par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Ce comité a été créé à la suite de l'adoption par le conseil municipal du Cadre d'intervention en reconnaissance et du Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance .

« Montréal accorde une grande importance à la reconnaissance des personnes, des biens ou des événements qui ont marqué son passé. Comme toutes les métropoles, nous devons aussi composer avec des enjeux de sensibilités et d'équité dans les gestes de reconnaissance. Afin d'encadrer les gestes de reconnaissance à l'aide d'un outil inclusif, neutre et novateur, nous avons adopté le Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale, duquel découle le Comité consultatif en reconnaissance. Je salue et je remercie les membres de ce comité qui commenceront bientôt leur mandat! Leur travail permettra à la Ville d'innover, de donner la parole à ses citoyennes et à ses citoyens et de prendre des décisions concertées dans divers contextes de reconnaissance », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Les membres

Les membres du Comité et les membres suppléants étant nommés par le conseil municipal, le comité exécutif a adopté une résolution par laquelle il recommande au conseil de procéder à la nomination des personnes suivantes :

À la présidence :

Jean-François Leclerc, historien et muséologue, pour un premier mandat de 3 ans;

À la vice-présidence :

Isabelle Dumas , architecte et urbaniste, pour un premier mandat de 3 ans;

, architecte et urbaniste, pour un premier mandat de 3 ans; Jacques Thériault Watso , conseiller au Conseil des Abénakis d' Odanak , pour un premier mandat de 3 ans;

À titre de membres :

Rito Joseph , conférencier sur l'identité culturelle et l'histoire, pour un premier mandat de 3 ans;

, conférencier sur l'identité culturelle et l'histoire, pour un premier mandat de 3 ans; Francyne Lord , conseillère en art public, pour un premier mandat de 3 ans;

Charlotte Kelly , consultante en patrimoine et animatrice d'ateliers de danse traditionnelle, pour un premier mandat de 2 ans;

Kelly Bernard Vallée, animateur en patrimoine et histoire urbaine et sociale, pour un premier mandat de 2 ans;

Daniel-Joseph Chapdelaine , conseiller en affaires municipales et en aménagement du territoire, pour un premier mandat de 2 ans;

Bérénice Mollen-Dupuis , conseillère en développement d'affaires - dossiers autochtones, pour un premier mandat de 2 ans.

À titre de membres suppléants :

Luce Lafontaine , architecte, pour un premier mandat de 3 ans;

, architecte, pour un premier mandat de 3 ans; Elyse Lévesque, professeure au collégial, pour un premier mandat de 3 ans;

Paul-André Linteau, historien, professeur émérite, pour un premier mandat de 3 ans;

Imen Ben Jemia , docteure en aménagement et chargée de cours, pour un premier mandat de 3 ans;

, docteure en aménagement et chargée de cours, pour un premier mandat de 3 ans; Doreen Petiquay-Barthold , responsable des communications à Femmes Autochtones du Québec, pour un premier mandat de 3 ans.

Les membres sont choisis en fonction de leur expérience et de leurs compétences reconnues dans des domaines comme l'histoire de Montréal, l'histoire de l'art, le patrimoine immatériel, les sciences sociales, l'éthique et les droits de la personne. La sélection des membres vise également l'inclusion de personnes issues des communautés autochtones et des groupes ethnoculturels. Les choix interviennent à la suite d'un appel public de candidatures pour la constitution du comité et d'un processus de sélection mené par un comité ayant réalisé des entrevues. Le dossier sera soumis prochainement pour adoption à l'assemblée du conseil municipal.

Pour plus d'informations sur le Cadre d'intervention en reconnaissance, les outils de reconnaissance ou pour proposer un sujet de reconnaissance, veuillez consulter la section Outils de reconnaissance du site web de la Ville de Montréal.

