Cadillac Fairview évoile de nouveaux programmes à l'échelle nationale, y compris des boutiques de mode éphémères étincelantes, des spectacles en direct et des expériences culinaires, créant ainsi la destination « On s'y retrouve! » de l'été

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - À l'approche du lancement de la saison estivale, Cadillac Fairview (CF) marque le retour du temps chaud avec des expériences inspirantes et interactives dans ses centres commerciaux partout au pays. CF encourage tous les Canadiens à redécouvrir l'esprit estival qui rassemble les communautés à ce temps-ci de l'année et annonce des événements mode, des événements de plein air et de divertissements à ne pas manquer, qui sauront refléter le style et les saveurs de la saison.

« Nous sommes ravis de faire vivre aux Canadiens des expériences nouvelles, enrichissantes et inspirantes qui rassembleront les communautés cette saison, alors que nous cherchons tous à renouer avec nos amis, nos collègues et notre famille » a déclaré Andrea Nickel, directrice principale de l'expérience et de l'engagement chez Cadillac Fairview. « Ce sera le premier été en deux ans où beaucoup d'entre nous ressentiront un réel optimisme. Nous sommes particulièrement fiers d'être une source de rapprochements communautaires et de nous démarquer comme étant la destination idéale pour la mode, la gastronomie, l'art et le divertissement pour les visiteurs de tous âges. »

Affichez-vous avec style grâce au carnet de mode de CF

À compter de la fin juin, certains établissements de CF organiseront une activité interactive numérique et physique Magasiner le look en partenariat avec le styliste Peter Papapetrou, l'une des voix les plus influentes de la mode canadienne, afin d'inspirer les acheteurs à trouver leur « look » parmi les dernières tendances mode pour l'été et l'automne offertes chez les détaillants de CF.

À CF Toronto Eaton Centre et à CF Sherway Gardens à Toronto, à CF Pacific Centre à Vancouver, à CF Rideau à Ottawa et à CF Promenades St-Bruno au Québec, les clients auront l'occasion d'utiliser les écrans numériques tactiles dans l'installation Magasiner le look afin de créer leur « look parfait » en quelques clics.

De plus, monsieur Papapetrou a créé un tout nouveau carnet de mode en ligne pour CF, qui présente le style et les tendances de l'été et de l'automne. Ce carnet est accessible pour tous les Canadiens à l'adresse https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/shop-the-look.

Repas et divertissements en plein air chez CF

Cet été, CF a le plaisir de proposer deux terrasses d'été en Ontario et au Québec, la terrasse « The Lot » à CF Sherway Gardens, qui ouvrira le 27 juin, et La Terrasse du Marché à CF Marché des Promenades (à CF Promenades St-Bruno), qui ouvrira en juillet. Destinations incontournables pour les gourmets et les amateurs de spectacles en direct, les invités de tous âges pourront profiter de prestations de musiciens, de magiciens, de drag queens et d'autres artistes qui seront annoncés prochainement. À CF Promenades St-Bruno, les invités pourront déguster la cuisine locale des marchands au célèbre CF Marché des Promenades et profiter de la terrasse.

Saisir l'instant avec CF

CF célèbre la joie de l'été en s'associant à des artistes de partout au Canada pour créer des installations artistiques immersives dans le cadre de son engagement à transformer les communautés pour un vibrant avenir. Au cours de l'été, les artistes créeront des œuvres colorées qui évoquent la joie et le bien-être, et y intégreront des miroirs soulignant des mots positifs. Chaque œuvre d'art sera conçue pour susciter des moments agréables tout en encourageant le spectateur à réfléchir à la beauté de la vie.

Parmi les emplacements de CF et les artistes locaux participants, on trouve :

Passez l'été à rechercher les dernières tendances

CF lance une recherche unique et passionnante auprès des créateurs de contenu numérique dans le but de dénicher du contenu amusant pour ses canaux Instagram et TikTok et de mettre en valeur les tendances mode les plus récentes à magasiner chez ses détaillants, les événements excitants dans ses propriétés et bien plus encore. De plus amples détails sur cette occasion exceptionnelle seront annoncés au cours du mois.

Préparez-vous pour la rentrée scolaire à CF Richmond Centre

Plus tard cet été, les invités de CF Richmond Centre à Vancouver pourront visiter une boutique éphémère pour la rentrée scolaire et spécialement aménagée pour les nostalgiques. On y présentera les tendances les plus branchées et incontournables pour l'automne et la rentrée, tout cela dans l'esprit des années 90. Situé au premier étage, cet espace unique en son genre sera ouvert du 8 août au 24 septembre et vous fera revivre instantanément la meilleure décennie, le tout avec des moments qu'il faudra photographier.

Pour en savoir plus sur les expériences et les événements à venir chez CF, visitez https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des communautés avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les communautés au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur https://cadillacfairview.com/fr-CA/ et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Cadillac Fairview

Renseignements: Lexa Newell, North Strategic au nom de Cadillac Fairview, Cellulaire : 647 802-2363, Adresse de courriel : [email protected]