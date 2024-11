MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) a le plaisir d'annoncer l'inauguration de son deuxième projet de location résidentielle dans le Grand Montréal, situé à CF Carrefour Laval, la destination magasinage par excellence de la région. Ce projet constitue le troisième grand développement résidentiel locatif de CF, succédant aux annonces des résidences Rideau Registry à Ottawa et du 750 Peel au cœur du centre-ville de Montréal.

La première phase du développement résidentiel de CF Carrefour Laval comprendra 365 unités réparties dans deux tours de 20 et 11 étages, reliées par un podium de six étages qui accueillera les espaces communs, incluant une piscine et des commodités haut de gamme. Le projet prévoit également des améliorations du domaine public, de futurs espaces commerciaux au rez-de-chaussée, deux niveaux de stationnement souterrain, ainsi qu'un accès direct au transport en commun pour les résidents grâce à sa connexion avec le centre commercial.

En plus de renforcer l'engagement de CF dans le marché résidentiel du Grand Montréal, notamment avec le développement des trois Tours des Canadiens au centre-ville de Montréal, le projet de CF Carrefour Laval démontre la volonté constante de l'entreprise de s'investir dans l'aménagement résidentiel. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à créer des communautés dynamiques dans l'ensemble du Canada.

Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview, a souligné l'importance de ce projet : « Cette annonce ne se limite pas à la construction de logements indispensables dans le Grand Montréal. Elle vise à créer une communauté dynamique et solidaire. Avec un riche héritage en développement résidentiel remontant à 1953, CF est fière de se positionner à l'avant-garde des initiatives visant à répondre aux besoins en logement du Canada, tout en transformant ses propriétés commerciales en communautés dynamiques à usage mixte. »

L'expansion de CF dans le secteur de la location résidentielle s'inscrit dans sa stratégie de diversification, visant à optimiser l'utilisation de sa réserve foncière existante pour aider à atténuer la grave pénurie de logements au Canada.

« Depuis la création de l'entreprise, nous sommes engagés dans l'aménagement du territoire, et l'évolution marquante de cette propriété démontre notre engagement continu envers la ville de Laval », a ajouté Brian Salpeter, vice-président exécutif au Développement chez Cadillac Fairview. « En mars dernier, nous avons célébré avec fierté le 50e anniversaire du centre. Depuis son inauguration en 1974, le centre, qui comptait alors 125 magasins, est devenu une pierre angulaire de la communauté lavalloise. »

Aujourd'hui, le centre abrite 266 magasins et est reconnu comme la destination commerciale la plus productive du Québec, selon le classement annuel du Conseil international des centres commerciaux au Canada.

La construction à CF Carrefour Laval devrait commencer ce mois-ci, avec une première occupation prévue pour l'été 2027. Ce projet représente la première phase du plan directeur de Cadillac Fairview pour CF Carrefour Laval, visant à redéfinir le centre commercial en un espace polyvalent où cohabitent vie, travail et loisirs.

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 36 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 64 propriétés emblématiques au Canada, y compris CF Toronto Eaton Centre, Centre Toronto-Dominion, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités, en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com/fr-CA/

