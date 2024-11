Les centres commerciaux CF de tout le pays invitent la clientèle à se plonger dans l'ambiance des Fêtes avec un magnifique décor hivernal et une programmation des plus festives

TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, Cadillac Fairview (CF) invite ses clients à venir célébrer à « CF Magieville », ses fameux centres commerciaux de partout au Canada se transformant en féerie hivernale.

En effet, pendant toute la période des Fêtes, les lieux revêtiront leurs plus beaux atours et proposeront une foule d'expériences divertissantes rendant hommage aux traditions. Au menu : prestations musicales, événements spéciaux exclusifs, populaires rencontres avec le père Noël et bien d'autres choses qui mettront tout le monde dans l'ambiance.

« Nous avons très hâte d'accueillir des gens de partout pendant les Fêtes, et de leur offrir une expérience de magasinage des plus divertissantes, explique Andrea Nickel, directrice principale de l'engagement et de l'expérience chez Cadillac Fairview. Nous avons mis sur pied une programmation riche en moments magiques et transformé nos espaces en lieux festifs, afin que tous puissent créer chez nous des liens et des souvenirs durables. »

Place à la féerie

Cette année, la programmation des Fêtes sera des plus joyeuses, axée sur la création de moments magiques qui rendent cette période si inoubliable.

Spectacles quotidiens neige et lumière à CF Toronto Eaton Centre dès le 14 novembre

À la demande générale, le spectaculaire sapin de Noël de 35 mètres du CF Toronto Eaton Centre est de retour. Chaque jour, des spectacles neige et lumière seront présentés une fois l'heure pour divertir et éblouir les visiteurs.

Marché des Fêtes de CF Sherway Gardens : dès le 28 novembre

Le populaire marché des Fêtes de CF Sherway Gardens sera de retour du 28 novembre au 23 décembre. Pour l'occasion, la cour centrale se transformera en marché superbement décoré qui proposera toutes sortes d'activités festives et accueillera un éventail d'artisans locaux choisis avec soin.

Ce sera l'endroit idéal pour trouver le cadeau parfait dans une gamme de catégories, des articles de décoration aux grignotines et friandises en passant par les vêtements et accessoires, les produits de beauté et les articles saisonniers.

Le père Noël s'installe à CF : dès le 15 novembre

Du 15 novembre au 24 décembre, petits et grands sont invités à vivre de beaux moments en famille avec la traditionnelle visite au père Noël, une occasion rêvée de transmettre sa liste de cadeaux au sympathique personnage et d'immortaliser le moment. Dès le 1er novembre, les abonnés CF Idées Clients auront le privilège de réserver leur place en ligne; la vente de billets au grand public s'ouvrira le 4 novembre. Chaque billet coûte 15 $ et comprend une visite avec le père Noël et le téléchargement instantané d'un maximum de cinq photos numériques.

CF musique et activités hebdomadaires : dès le 13 novembre

Du 13 novembre au 22 décembre, pendant leur magasinage des Fêtes, les clients pourront assister aux prestations musicales d'artistes locaux. Ces spectacles se tiendront dans le cadre de CF Musique, tous les jeudis de 16 h à 18 h. Des événements exclusifs à CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre, CF Pacific Centre, CF Rideau Centre, CF Sherway Gardens et CF Toronto Eaton Centre auront par ailleurs lieu du mercredi au dimanche. Le mercredi, Tonique CF proposera de la musique des Fêtes entraînante et des tirages emballants; le samedi, les Ateliers CF seront consacrés à la confection d'ornements et à la décoration de biscuits des Fêtes; et le dimanche, Récré CF offrira des activités amusantes pour petits et grands.

Devenez un abonné CF Idées Clients

Les clients sont invités à s'abonner à l' infolettre CF Idées Clients pour recevoir des offres exclusives, des nouvelles de nos activités et les mises à jour concernant le Guide des Fêtes CF Magasiner le look de cette année. Rempli de trouvailles tendance des détaillants CF, ce guide présente des idées cadeaux inspirantes qui permettront à tous de trouver ou recevoir le cadeau parfait.

Pour en savoir plus sur l'horaire des Fêtes, les expériences et les services de CF, ou sur l'inscription aux événements ou l'achat de billets, cliquez ici .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs gérés s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 36 millions de pieds carrés d'espace louable dans 68 propriétés emblématiques à travers le Canada, dont Toronto-Dominion Centre, CF Toronto Eaton Centre, Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'est assurée d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités, en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com/fr-CA.

SOURCE Cadillac Fairview

Contacts médias : Alanna Cobb, Cadillac Fairview, [email protected], 416 598-8621; Deanna Natalizio, North Strategic, [email protected]