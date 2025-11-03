Les visites au père Noël, les apparitions surprises de la sympathique mère Noël et la musique festive en direct sèment la joie des Fêtes dans les centres commerciaux CF

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Pour la saisons des Fêtes, Cadillac Fairview (CF) transforme ses centres commerciaux en destinations incontournables, remplies d'animation et de joie festives. Dans le but de rassembler les gens, les centres CF invitent les communautés d'Ottawa et du Grand Montréal à venir célébrer la saison la plus magique de l'année en profitant d'un décor immersif, d'expériences uniques et de spectacles captivants.

« Le temps des Fêtes est une période de rapprochement privilégiée. Chez CF, nous voulons créer des activités mémorables qui permettront aux familles et aux amis de se réunir pour profiter ensemble de la véritable magie de la saison, souligne Andrea Nickel, directrice principale, Expérience, conception et prestation chez Cadillac Fairview. Nous éprouvons une grande fierté à transformer nos centres commerciaux d'Ottawa et du Grand Montréal en destinations des Fêtes et à offrir des expériences uniques et inoubliables, qui instaurent des traditions pour tous nos visiteurs. »

La visite au père Noël : une tradition incontournable (dès le 14 novembre)

La magie s'installe dans nos centres avec le retour du père Noël le 14 novembre. Les familles peuvent réserver en ligne une visite mémorable avec celui-ci dans un décor enchanteur. Le forfait de 15 $ comprend du temps de qualité avec le père Noël ainsi que trois photos numériques instantanées. De plus, dans certains centres, les enfants qui présentent une hypersensibilité sensorielle pourront effectuer leur visite dans un environnement plus calme et adapté à leurs besoins grâce à notre partenariat avec l'Alliance canadienne de l'autisme.

Rencontres avec mère Noël à CF Fairview Pointe Claire et CF Carrefour Laval (dès le 15 novembre)

Cette année, mère Noël fera des visites surprises tous les week-ends du 15 novembre au 21 décembre. Elle viendra semer la joie, distribuer des cannes de bonbon et de merveilleux cadeaux, et faire tirer des cartes-cadeaux CF la carte SHOPPING! Ses lutins seront aussi sur place pour photographier ses précieuses rencontres individuelles avec les familles.

Musique des Fêtes en direct (à compter du 13 novembre)

Du 13 novembre à la fin décembre, la clientèle pourra magasiner, se détendre et vivre de beaux moments au son de mélodies festives interprétées en direct par des musiciens locaux.

Service d'emballage de cadeaux à CF Fairview Pointe Claire (dès le 1er décembre)

CF Fairview Pointe Claire est heureux d'offrir un kiosque d'emballage de cadeaux en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore. Du 1er au 24 décembre, la clientèle pourra faire emballer ses cadeaux par une équipe de bénévoles dévoués installée au niveau 1, entrée 2, près des boutiques Décathlon et HomeSense. Le service d'emballage sera offert durant les heures d'ouverture du centre commercial, et tous les dons seront versés à l'Hôpital général du Lakeshore pour l'aider à améliorer la qualité des soins de santé prodigués à la population locale.

Faire plaisir est un jeu d'enfant avec la carte CF la carte SHOPPING!

Le cadeau idéal est vraiment facile à trouver avec ces deux promotions d'une durée limitée sur la carte-cadeau CF la carte SHOPPING!

Promotion du Vendredi fou : 22 et 23 novembre Achetez une carte-cadeau CF la carte SHOPPING! d'une valeur de 500 $ et recevez une carte de 50 $ en prime. Achetez une carte-cadeau CF la carte SHOPPING! d'une valeur de 250 $ et recevez une carte de 25 $ en prime.



Pour encore plus de commodité, la clientèle peut désormais acheter des cartes-cadeaux CF la carte SHOPPING! au nouveau kiosque de vente installé à CF Rideau Centre.

Pour tout savoir sur notre programmation, la réservation de billets et nos heures d'ouverture prolongées durant les Fêtes, visitez le shops.cadillacfairview.com.

À propos de Cadillac Fairview (CF)

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 28 milliards de dollars, CF gère plus de 30 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 56 propriétés emblématiques au Canada, y compris CF Toronto Eaton Centre, le 160 Front, le Centre Toronto-Dominion, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Contacts médias : Vera Culic, North Strategic, [email protected]