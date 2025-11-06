Cadillac Fairview est heureuse d'annoncer le début des travaux de son quatrième projet d'immeuble résidentiel de logements locatifs au Canada, situé près de CF Chinook Centre, le principal centre commercial en Alberta

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) est fière d'annoncer le début des travaux de son premier projet d'immeuble résidentiel de logements locatifs à Calgary, situé sur la 61e avenue. Ce développement essentiel représente une étape clé de l'expansion continue de CF dans le secteur résidentiel, offrant des options de logement très nécessaires sur le marché de Calgary.

Cadillac Fairview (CF) est fière d’annoncer le début des travaux de son premier projet d’immeuble résidentiel de logements locatifs à Calgary, situé sur la 61e avenue. (Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée)

Le développement résidentiel comprend 490 appartements dans 2 tours de 20 et 19 étages respectivement. Le tout est relié par un socle de plusieurs étages comprenant des logements résidentiels ainsi que des commodités de premier ordre, y compris des espaces de travail collaboratifs, des salons et des installations de mieux-être. L'immeuble comprend d'importants espaces publics en plein air, quatre étages de stationnement et un accès direct au transport en commun. Le projet de développement a été conçu pour être axé sur le transport en commun. L'immeuble est stratégiquement situé à un pâté de maisons de CF Chinook Centre et immédiatement adjacent à la gare de TLR Chinook, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à favoriser des communautés dynamiques et prospères partout au Canada.

« Ce développement résidentiel novateur à Calgary témoigne de la vision de Cadillac Fairview de créer des communautés dynamiques et connectées », a déclaré Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « Le développement résidentiel n'est pas nouveau pour CF et nous sommes fiers d'apporter des logements essentiels à cette importante communauté alors que nous continuons à façonner l'avenir de la vie urbaine partout au Canada. »

« Cadillac Fairview a un héritage riche et durable à Calgary, comme en témoigne le succès de CF Chinook Centre, une destination bien-aimée qui a récemment fêté son 60e anniversaire », a déclaré Brian Salpeter, vice-président directeur au développement, Cadillac Fairview. « Le début des travaux de notre nouvel immeuble résidentiel marque un élargissement important de notre présence dans cette ville dynamique et nous sommes honorés de continuer à contribuer à la croissance et à la réussite à long terme de Calgary en offrant des expériences exceptionnelles aux personnes qui y vivent. »

Ce projet marque le quatrième grand projet d'immeuble résidentiel de logements locatifs de CF, à la suite d'annonces concernant Rideau Registry à Ottawa, Carré Windsor au centre-ville de Montréal et CF Carrefour Laval dans la région métropolitaine de Montréal.

La construction du nouvel immeuble à la 61e avenue à Calgary devrait commencer ce mois-ci et l'occupation initiale est prévue pour l'été 2028.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est l'une des plus grandes sociétés qui détiennent, exploitent, investissent et développent des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des immeubles résidentiels multifamiliaux, industriels et à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs gérés s'élèvent à 28 milliards de dollars, CF gère approximativement 31 millions de pieds carrés de superficie locative dans 57 propriétés emblématiques au Canada, y compris CF Toronto Eaton Centre, le développement du 160 Front, Centre Toronto-Dominion, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Pour en savoir plus, consultez le site cadillacfairview.com.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Personnes-ressources pour les médias : Anna Ng, Cadillac Fairview, 416 598-8246, [email protected]; Amanda Swinhoe, North Strategic, 226 989-0574, [email protected]