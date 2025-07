Des activités familiales et des expériences attrayantes mettent en lumière les festivités du 60e anniversaire qui s'étaleront sur toute une semaine

POINTE CLAIRE, QC, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Cette année, Cadillac Fairview (CF) est fière de célébrer le 60e anniversaire de CF Fairview Pointe Claire, un carrefour central de la communauté de l'ouest de l'île. CF Fairview Pointe Claire, qui a ouvert ses portes le 12 août 1965, est un symbole indéfectible de commerce, de communauté et de culture depuis six décennies. En tant que premier centre commercial fermé de l'ouest de l'île et deuxième plus grand centre commercial au Canada à l'époque, CF Fairview Pointe Claire est rapidement devenu un emplacement emblématique, un héritage qui continue de se définir comme un carrefour communautaire essentiel aujourd'hui.

« Le fait de célébrer ces 60 années au sein de la communauté de l'ouest de l'île nous remplit d'une immense fierté », a déclaré Lynn Fitzpatrick, directrice générale de CF Fairview Pointe Claire. « Cette étape importante témoigne de notre engagement indéfectible envers nos clients, nos détaillants partenaires et la communauté que nous avons le privilège de servir. Nous nous réjouissons de passer encore de nombreuses années à créer des expériences inoubliables. »

CF Fairview Pointe Claire a été la toile de fond de la vie de tant de gens, témoin de l'évolution du paysage tout en restant fidèle à son rôle de lieu de rassemblement. Depuis plusieurs générations, les clients passent les portes principales et y créent d'innombrables souvenirs : de leur premier emploi et leurs sorties en famille jusqu'aux rencontres avec leurs amis et aux trouvailles parfaites. Pour remercier la communauté et souligner cet anniversaire, CF Fairview Pointe Claire tiendra une semaine d'activités et de promotions attrayantes du 9 au 17 août, invitant les clients à se remémorer des souvenirs et à célébrer la riche histoire de la propriété. Les activités prévues sont les suivantes :

Galerie de photos : Une exposition thématique de photos historiques choisies mettant en vedette l'évolution de CF Fairview Pointe Claire sera présentée dans la cour centrale.

Une exposition thématique de photos historiques choisies mettant en vedette l'évolution de CF Fairview Pointe Claire sera présentée dans la cour centrale. Semaine de l'expérience client : Des détaillants et des partenaires communautaires organiseront des activités familiales, y compris des dégustations et d'autres activités, incluant un atelier de photos

Des détaillants et des partenaires communautaires organiseront des activités familiales, y compris des dégustations et d'autres activités, incluant un atelier de photos Concours d'anniversaire : Les clients sont invités à partager leur souvenir préféré de CF Fairview Pointe Claire en balayant un code QR qui se trouve sur les répertoires numériques de la propriété. Tous les participants auront la chance de gagner des prix quotidiens et un grand prix d'une carte-cadeau CF la carte SHOPPING! de 600 $.

À l'occasion de cette étape importante et en reconnaissance de l'équipe de la propriété, CF Fairview Pointe Claire a fait un don de 12 600 $ à Ricochet , un organisme offrant des logements temporaires à des personnes en situation d'instabilité résidentielle dans l'ouest de l'île. Ce don reflète l'engagement continu de CF Fairview Pointe Claire à avoir une incidence positive dans la communauté environnante.

Pour en savoir plus, visitez https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/property/cf-fairview-pointe-claire .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 29 milliards de dollars, CF gère plus de 33 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 60 propriétés emblématiques au Canada, y compris CF Toronto Eaton Centre, le 160 Front, le Centre Toronto-Dominion, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités. Pour en savoir plus, visitez cadillacfairview.com/fr-CA/ .

