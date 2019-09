Cadillac Fairview continue à investir dans CF Promenades St-Bruno avec l'introduction d'un marché alimentaire unique

CF adopte une démarche novatrice, qui consiste à créer une destination bouffe où se côtoieront producteurs alimentaires et restaurateurs dans un lieu offrant une expérience de divertissement unique. Le nouveau « Marché des Promenades » abritera un Supermarché Santé Avril de 35 000 pieds carrés, une brasserie Saint-Houblon, divers restaurants, ainsi que des détaillants et des producteurs artisanaux et spécialisés offrant les meilleurs produits du terroir du Québec, du Grand Montréal et des régions agricoles environnantes.

Le projet comprend des espaces intérieurs et extérieurs où auront lieu divers événements tout au long de l'année . Le Marché des Promenades ouvrira ses portes à l'automne 2020.

« CF complète l'offre mode à CF Promenades St-Bruno avec une expérience alimentaire unique, qui reflète les goûts de la communauté environnante, où nous œuvrons depuis plus de quarante ans », a déclaré Brian Salpeter, vice-président principal au développement de Cadillac Fairview. « Ce projet s'inscrit dans une suite d'investissements importants réalisés à la propriété, avec une offre alimentaire emballante qui améliorera l'expérience client générale. »

La société a investi 175 millions de dollars dans une modernisation par phases de CF Promenades St-Bruno, débutant par un réaménagement de la propriété de 49 millions de dollars, achevé en octobre 2015, qui comprend la rénovation de tous les espaces publics et une importante modernisation de notre offre de restauration rapide.

Un réaménagement subséquent de 35 millions de dollars a été réalisé dans l'ancien magasin Sears, comprenant un magasin Sports Experts/Atmosphère ultramoderne, d'une superficie de 53 700 pieds carrés, qui a ouvert ses portes en mai 2019. Cet automne, un nouveau méga-magasin WINNERS de 43 500 pieds carrés ouvrira ses portes, avec son offre de vêtements griffés et de marques renommées, et Imaginaire inaugurera son premier magasin du grand Montréal.

Le réaménagement du nouveau magasin phare de deux étages de La Maison Simons, le seul sur la Rive-Sud de Montréal, est également en cours. Le magasin Simons demeurera ouvert au cours de l'agrandissement et le nouveau magasin agrandi sera prêt en 2020.

« Nous sommes fiers de continuer à mettre en valeur CF Promenades St-Bruno comme un espace de rassemblement vibrant unique où les gens peuvent se rencontrer, avec des commerces de détail de premier plan, une nouvelle offre alimentaire et de nouveaux restaurants, faisant de CF un lieu unique en son genre au Québec, en termes de vision et d'échelle », a déclaré M. Salpeter.

Cadillac Fairview a le plaisir d'accueillir les détaillants ci-dessus au Marché des Promenades :



Supermarché Santé AVRIL

Bar à Gaufres

Beignes d'Antan

Brasserie St-Houblon

Fromagerie Boivin

Galeries des Viandes

Just Pressed

Küto

Pasta Bella

SAQ

SOS Fondue

YOKO Gâteau au fromage

Cadillac Fairview a construit CF Promenades St-Bruno en 1978. Selon L'Étude sur les centres commerciaux 2018 du Conseil canadien du commerce de détail, le centre commercial est l'un des plus productifs de la région montréalaise. Pour en savoir plus, visitez le site cfpromenadesstbruno.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 31 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

Renseignements sur la location

Pour faire partie du Marché des Promenades en tant que client, veuillez communiquer avec :

Laurence Désourdy

Directrice, Location stratégique & casting

Live Work Learn Play (au nom de Cadillac Fairview)

514-788-3333 x106

laurence@lwlp.com

Renseignements: Relations avec les médias : Wendie Godbout, North Strategic (au nom de Cadillac Fairview), 514-995-9070, Wendie.godbout@northstrategic.com ; Anna Ng, Cadillac Fairview, 416-598-8246, ang@cadillacfairview.com

