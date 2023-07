MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Cadence accueille avec enthousiasme l'annonce, faite par le gouvernement du Canada, de sa qualification pour le processus d'approvisionnement du projet de train à grande fréquence (TGF) sur le corridor Québec-Windsor, visant à relier notamment les villes de Québec, Montréal, Ottawa et Toronto.

Lors de la prochaine phase du processus d'approvisionnement de ce projet fondamental pour le Canada et les Canadiens, Cadence soumettra une proposition de qualité pour répondre aux enjeux de connectivité et de mobilité, dans le respect des collectivités, et pour contribuer aux objectifs de réduction des émissions de GES et de réconciliation avec les communautés autochtones.

À propos de Cadence

Composé de CDPQ Infra, SNC-Lavalin (Atkins), Keolis et SYSTRA, Cadence est un consortium d'entreprises mondialement reconnues pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de conception, de développement et d'opération d'infrastructures de transport d'envergure.

SOURCE Cadence

Renseignements: Contact média : [email protected]