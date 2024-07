MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - C'est avec grande fierté que l'équipe Cadence annonce le dépôt de sa proposition dans le cadre du processus d'appel de propositions lancé par le gouvernement du Canada pour le projet de Train à Grande Fréquence (TGF).

Le gouvernement du Canada doit annoncer sa sélection du partenaire privilégié à la fin de la présente année. Dans l'intervalle, l'équipe Cadence poursuit sa collaboration dans le processus d'approvisionnement.

Au cours du développement de sa proposition, l'équipe Cadence a accueilli de nouveaux partenaires. Air Canada et SNCF Voyageurs viennent épauler l'équipe Cadence, déjà composée de CDPQ Infra, SYSTRA Canada, AtkinsRéalis Canada et Keolis Canada. Reconnues pour leur savoir-faire en matière de conception, de développement, d'opération d'infrastructures et de transport de passagers, ces organisations mettent toute leur expertise à contribution pour ce projet fondamental pour les Canadien.nes.

Rappelons que le gouvernement du Canada a lancé l'appel de propositions en octobre 2023 pour le projet de TGF dans le corridor Québec-Windsor, visant à relier notamment les villes de Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. Afin de contribuer à la réalisation de ce projet d'envergure, l'équipe Cadence a présenté une offre qui permettra de répondre aux besoins de connectivité et de mobilité, dans le respect des collectivités.

