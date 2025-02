MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - L'équipe Cadence est fière d'avoir été sélectionnée par le gouvernement du Canada comme partenaire promoteur du secteur privé dans le cadre du projet de train Alto entre Québec et Toronto.

L'équipe Cadence est composée de CDPQ Infra, d'AtkinsRéalis, de Keolis, de SYSTRA, de SNCF Voyageurs et d'Air Canada. Cette décision témoigne de l'expertise de pointe des membres de notre équipe, des organisations bien enracinées au Canada qui détiennent un savoir-faire de renommée mondiale en matière de conception, de réalisation et d'exploitation d'infrastructures de transport de passagers.

« Ce projet phare viendra révolutionner la mobilité au Canada pour des générations à venir. L'équipe Cadence détient une expertise, un parcours et une synergie inégalés, qui ont fait leurs preuves et sur lesquelles Alto, la société d'État avec laquelle nous allons développer ce projet, pourra compter pour mener à bien ce projet visionnaire au meilleur coût possible. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette proposition pour leur confiance et leur professionnalisme au cours de la dernière année. Nous avons bien hâte de travailler ensemble à la conception, à la réalisation et au déploiement de ce projet fondamental pour l'ensemble de la population canadienne », a déclaré Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Les grands projets d'infrastructure tels que Alto génèrent des répercussions substantielles en faisant croître l'économie canadienne et en la rendant plus productive. Dans le domaine des transports, ces projets aident à répondre aux besoins de connectivité et de mobilité des Canadiens dans le respect des collectivités. Ils contribuent à atteindre nos objectifs climatiques et favorisent la réconciliation avec les peuples autochtones. Ils créent des emplois et stimulent l'investissement local, rendant le Canada plus résilient dans un contexte économique incertain. Les partenaires que sont Cadence et la société d'État ont toute l'expertise et le doigté nécessaires pour faire face à ces défis avec succès.

En somme, faire du projet Alto une réalité est plus important que jamais. L'équipe Cadence est fière de jouer un rôle clé dans ce projet qui aidera à rendre le Canada plus fort, plus prospère.

L'appel de propositions pour le projet Alto, qui reliera Québec, Trois-Rivières, Montréal, Laval, Ottawa, Peterborough, Toronto et d'autres municipalités a été lancé en octobre 2023. Cadence a mobilisé l'expertise de chacun de ses membres afin de déposer la meilleure proposition possible et de répondre à la vision ambitieuse, aux convictions profondes et aux normes élevées de l'autorité responsable du projet.

À propos de Cadence

Cadence est une équipe d'entreprises mondialement reconnues pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de conception, de réalisation et d'exploitation d'infrastructures de transport d'envergure. Il est composé de CDPQ Infra, d'AtkinsRéalis, de Keolis, de SYSTRA, de SNCF Voyageurs et d'Air Canada.

Citations des membres du consortium Cadence

AtkinsRéalis

« Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ce projet historique, qui viendra révolutionner la mobilité au Canada, réduire les émissions de carbone et renforcer notre économie. Alliant l'expertise ferroviaire mondiale d'AtkinsRéalis, notre connaissance du terrain et nos relations avec les parties prenantes locales, y compris les peuples autochtones, cette collaboration avec nos partenaires du consortium Cadence promet un projet transformateur qui bénéficiera aux collectivités canadiennes et contribuera à bâtir un meilleur avenir pour notre planète et les générations à venir. »

- Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, AtkinsRéalis

Keolis

« Principal partenaire d'exploitation et d'entretien au sein du consortium Cadence, Keolis mettra à profit son expertise en conception de services de transport et en expérience client de façon à assurer la performance et l'efficacité du futur réseau. Notre participation dès les toutes premières étapes de conception nous permet d'intégrer nos métiers d'exploitation dans une approche axée sur les passagers et ainsi de créer une expérience distinctive. Avec la SNCF, nous mettons à contribution notre expertise inégalée en services à haute vitesse et en stratégie de gestion d'actifs. Cet engagement jette les bases d'une solution hautement performante et abordable conçue pour répondre aux besoins des passagers au Canada et optimiser les activités tout au long du cycle de vie du projet. »

- Marie-Ange Debon, présidente du Directoire du Groupe Keolis

SYSTRA

« Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à cette vision et à cette initiative pour le Canada, qui transformera la façon dont les gens se déplacent au pays. Nous sommes toujours motivés par les projets d'envergure, et le projet Alto répond parfaitement à nos ambitions! Aux côtés de ses partenaires, SYSTRA déploiera 65 ans d'expertise en réalisation d'importants projets à l'échelle mondiale, dont des solutions ferroviaires durables au Canada et ailleurs dans le monde. »

- Jean-Charles Vollery, président du Directoire, SYSTRA

SNCF Voyageurs

« Nous sommes très honorés et ravis d'avoir été sélectionnés pour le projet Alto au Canada. Cette reconnaissance témoigne de notre expertise et de notre engagement à offrir des services ferroviaires à haute vitesse pour l'ensemble de la population canadienne. Nous avons hâte de concevoir une nouvelle expérience de transport qui répondra aux besoins des voyageurs en matière de mobilité durable et efficace. »

- Alain Krakovitch, directeur, TGV-INTERCITÉS, SNCF Voyageurs

Air Canada

« Nous sommes fiers de faire partie du consortium Cadence, le partenaire privé privilégié pour la construction du projet Alto, qui nous permettra de contribuer à la portée économique positive du projet et à son intégration au sein de l'écosystème de transport aérien, au bénéfice de tous les voyageurs au pays. Air Canada offre déjà diverses correspondances intermodales, notamment par train ou autobus au Canada, en Europe et en Asie, afin d'étendre son réseau et d'offrir à sa clientèle des options de déplacement plus durables et pratiques partout dans le monde. »

- Michael Rousseau, président et chef de la direction, Air Canada

