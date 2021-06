Cabinet de l'opposition officielle - Vérificatrice générale : le rapport confirme les craintes d'Ensemble Montréal

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal prend acte du rapport déposé par la vérificatrice générale de la Ville de Montréal à l'égard du budget 2020 de l'administration Plante-Dorais. L'Opposition officielle n'a d'autre choix que de constater que l'analyse effectuée par Mme Michèle Galipeau, CPA auditrice, coïncide avec les pronostiques soulevés par les élu-e-s d'Ensemble Montréal depuis plusieurs années.

« La vérificatrice générale confirme nos craintes : l'administration Plante-Dorais utilise de la comptabilité créative pour masquer le fait que la Ville de Montréal n'a plus aucune marge de manœuvre financière. Projet Montréal dépense l'argent des contribuables comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ultimement, ce sont les services aux citoyens qui vont en prendre un coup ; soit le gouvernement devra encore allonger des sommes, soit les Montréalais et Montréalaises devront encore ouvrir leur portefeuille », a déclaré Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Tel que l'Opposition officielle l'avait soulevé lors de l'adoption du budget 2021 en décembre dernier, la vérificatrice générale confirme que l'équilibre pour 2021 n'a été atteint « qu'avec une subvention importante du gouvernement du Québec » et d'une « diminution adéquate du paiement au comptant d'immobilisation » (page 411 du rapport).

Le rapport confirmé également la conclusion d'Ensemble Montréal dans sa présentation des états financiers en mai dernier, qu'il y a une dilapidation des réserves financières de la Ville de Montréal. La réserve prévue en 2021, incluant celles des arrondissements, s'élève à seulement 41,8 millions de dollars ; une situation inquiétante considérant que ce montant équivaut à seulement 0,68% du budget de la métropole alors que les experts s'entendent pour dire que la Ville doit maintenir les réserves au-dessus de 1 % pour être en bonne posture pour affronter les défis financiers.

Ces défis pourraient être d'autant plus difficiles à anticiper et surmonter considérant que l'administration Plante-Dorais ne s'appuie pas sur des données fiables pour présenter le budget. Les analyses de Mme Galipeau démontrent que certains revenus, comme les amendes et pénalités, ont été surévalués, et à l'inverse, que certaines dépenses telles que celles en sécurité publique ont été sous-évaluées. Les élu-e-s d'Ensemble Montréal dénoncent ainsi des estimations basées sur les choix politiques de l'administration municipale plutôt que sur des analyses et appellent la Ville de Montréal à corriger la situation.

Pour l'Opposition officielle, cette incapacité de l'administration Plante à affronter le vent de face n'est pas étrangère au fait que les écarts de revenus, de dépenses et du déséquilibre du budget sont désormais présentés au comité exécutif pour l'année en cours seulement. Cette façon de faire démontre le manque de vision à long terme de l'administration, qui lui empêche de prendre au sérieux le fort ratio d'endettement et l'explosion des dépenses.

Comme le mentionne Mme Galipeau, un cadre financier quinquennal permettrait que les décisions soient prises dans une perspective plus large et qu'elles tiennent compte de leurs conséquences sur les années à venir ; ce que nous avons d'ailleurs réclamé au cours des quatre dernières années.

« Si l'administration Plante veut promettre des projets à plusieurs milliards aux Montréalais et Montréalaises, elle doit leur montrer qu'elle a les moyens de réaliser lesdits projets et arrêter de leur présenter un budget qui est artificiellement équilibré pour camoufler sa gestion dépensière. Autrement, ce ne sont que de vaines promesses électorales de Projet Montréal auxquelles nous nous sommes malheureusement habitués », a conclu Alan DeSousa, FCPA, CPA, maire de Saint-Laurent et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances.

