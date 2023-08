CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE - Résultats catastrophiques en matière de logements abordables Ensemble Montréal réclame un bilan sur le Règlement pour une métropole mixte

MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - À la veille de la rentrée et alors que la crise du logement bat son plein, l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal exhorte l'administration Plante à dévoiler dans les plus brefs délais son bilan sur le Règlement pour une métropole mixte (RMM). Entrée en vigueur il y a plus de deux ans, ce Règlement oblige les développeurs à inclure des logements abordables, sociaux et familiaux dans les nouveaux projets immobiliers ou, le cas inverse, à payer une contribution financière.

Devant l'absence de résultats tangibles, Ensemble Montréal déposera une motion lors du prochain conseil municipal afin de presser l'administration Plante à rendre des comptes sur les résultats, tel qu'elle avait promis de le faire en 2019.

Les données ouvertes disponibles sur le portail de la Ville de Montréal permettent de croire que l'ensemble des promoteurs immobiliers ayant conclu une entente dans le cadre du Règlement ont préféré payer la contribution financière plutôt que de remplir leurs obligations en matière de logement abordable. Considérant que l'administration de Projet Montréal a promis de construire 60 000 logements abordables sur 10 ans lors de la campagne électorale de 2021, notamment par l'entremise du RMM, il y a lieu de s'interroger rapidement sur l'efficacité et les résultats.

« L'administration de Projet Montréal vante ce règlement à toutes les sauces, mais est-ce qu'il fonctionne vraiment ? Avec les données que nous avons, nous sommes vraiment sceptiques. Si la mairesse n'arrive pas à respecter sa promesse, elle doit être transparente envers les citoyens montréalais. Il faut le savoir maintenant s'il faut apporter des modifications au Règlement afin de freiner au plus vite les dommages de la crise de l'abordabilité du logement », a déclaré Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement économique et membre de la Commission sur le développement économique, l'urbanisme et l'habitation.

Bien que les contributions financières versées par les promoteurs doivent servir à pallier l'absence de nouveaux logements, Ensemble Montréal se questionne sur leur utilisation. Combien de logements les sommes récoltées ont-elles permis de construire? Est-ce qu'elles permettent réellement de pallier à l'absence de construction de logements abordables ? À ce jour, les réponses se font attendre puisqu'aucune reddition de comptes n'a encore été présentée au conseil municipal.

Enfin, les résultats faméliques du RMM sont d'autant plus préoccupants qu'ils s'ajoutent à un ralentissement des mises en chantier résidentielles dans la métropole (29 % en 2022). Par conséquent, Ensemble Montréal demande à l'administration de publier dans les plus brefs délais un inventaire identifiant les processus réglementaires municipaux qui freinent le développement des unités locatives d'habitation. Rappelons d'ailleurs que les lourdeurs administratives imposées par la Ville de Montréal ont été dénoncées à maintes reprises par les développeurs immobiliers.

