CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE - Prolongement du métro jusqu'à Bois-Franc - Ensemble Montréal demande au gouvernement d'aller de l'avant

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec de faire du prolongement de la branche ouest de la ligne orange du métro , qui inclura notamment la gare Bois-Franc, sa nouvelle priorité. Il l'appelle toutefois à dévoiler rapidement l'échéancier et les coûts du projet sachant que la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) à Bois-Franc est prévue pour 2024.

« Maintenant que le gouvernement a sauvé le projet du prolongement de la ligne bleue du métro en sécurisant l'échéancier et les coûts du projet, il faut impérativement définir ces mêmes balises pour le prolongement de la ligne orange du métro jusqu'à la gare Bois-Franc », souligne M. DeSousa.

Rappelons qu'une motion déposée par Ensemble Montréal au conseil municipal demandant au gouvernement du Québec de prolonger la ligne orange jusqu'à la gare Bois-Franc du REM a été adoptée à l'automne 2019. Cette proposition est d'ailleurs partagée par plusieurs acteurs du milieu de la mobilité. Seuls 2,2 km séparent la station de métro Côte-Vertu de la future station Bois-Franc du REM et 1,2 km du tunnel a déjà été déjà creusé grâce à la construction du garage de métro Côte-Vertu, ce qui réduira grandement les coûts et délais du projet.

« L'arrondissement possède un pôle d'emploi qui est en pleine effervescence et compte pour plus du quart des emplois sur l'île de Montréal. Malheureusement, plus de trois déplacements sur quatre à destination de Saint-Laurent s'effectuent en voiture, signe du manque d'infrastructures lourdes de transports collectifs », ajoute le maire de Saint-Laurent.

Ensemble Montréal rappelle d'ailleurs que le gouvernement a entre les mains depuis 2019 une fiche d'avant-projet qui conclut à la nécessité d'aller de l'avant avec des analyses poussées de ce projet majeur de transport collectif.

