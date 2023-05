CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE - « Les déchets nuisent à la réputation de Parc-Extension », déplore Ensemble Montréal

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - La conseillère de la Ville de Parc-Extension, Mme Mary Deros, a présenté jeudi matin un plan d'action pour s'attaquer aux enjeux flagrants d'insalubrité présents dans le quartier. L'élue d'Ensemble Montréal presse l'administration locale de remédier à la problématique, qui a fait l'objet de 1 962 requêtes citoyennes en 2022 dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSMPE).

« J'habite Parc-Extension depuis plus de 50 ans et je suis élue dans le district depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu le quartier dans un tel état. Les déchets nuisent à la réputation, à l'image et à la qualité de vie de notre quartier, où les rats ont pris la place des chiens et des chats dans la cour de certains résidents. Il y a une perte de contrôle totale de la part de l'arrondissement », a déploré Mme Deros lors d'une conférence de presse tenue devant une montagne de déchets au coin de l'avenue Champagneur et de la rue Liège.

Ensemble Montréal propose de répondre aux nombreuses préoccupations des résidents de Parc-Extension en considérant, dans un premier temps, l'insalubrité comme une problématique à laquelle il faut s'attaquer à l'année. La mise en place d'infrastructures et la bonification des services offerts aux citoyens (poubelles fermées, distribution de bacs fermés aux résidents et brigades de propreté) sont également primordiales. Le Plateau-Mont-Royal, par exemple, dispose de 11 000 heures de brigades de propreté par année contre seulement 1 750 heures pour Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension alors que le territoire est deux fois plus grand.

Enfin, le parti demande à l'arrondissement d'investir davantage dans les activités de sensibilisation et d'augmenter le nombre d'inspecteurs chargés de donner des contraventions. En 2022, seulement 275 constats d'infraction ont été remis dans l'arrondissement de VSMPE. L'administration locale est également invitée à s'inspirer de l'arrondissement de Saint-Laurent et à intégrer des puces RFID aux bacs de compostage, de recyclage et d'ordures ménagères permettant à la fois de mesurer les efforts et de cibler les actions de sensibilisation.

« Il est très important de ne pas tarder et d'accompagner les citoyens dans les changements d'habitude. Dans l'arrondissement de Saint-Laurent, nous avons pris les devants dès que nous avons vu une problématique apparaître et nous nous sommes assurés de fournir tous les outils aux citoyens pour qu'ils posent le bon geste », a expliqué le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa.

Ces solutions s'ajoutent aux mesures présentées par les élu.e.s d'Ensemble Montréal en février dernier pour mieux contrôler la population de rats dans la métropole.

