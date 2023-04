CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE - Incendie de la place D'Youville et bâtiments non sécuritaires - Ensemble Montréal demande des comptes

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, le porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique, Abdelhaq Sari, et le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa ont tenu une mêlée de presse lundi matin afin de demander que la lumière soit faite sur la tragédie de la place D'Youville ainsi que sur la sécurité et la conformité des travaux de transformation de bâtiments dans Ville-Marie.

À l'instar des trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale, les élu.e.s d'Ensemble Montréal demandent une enquête publique du coroner sur l'incendie de l'édifice William-Watson-Ogilvie. Le parti réclame également une enquête du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal entourant les processus de délivrance de permis de transformation qui auraient été octroyés malgré la non-conformité des plans d'architecture ainsi que sur les inspections des immeubles construits avant 1940 dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« La question, c'est de savoir combien d'immeubles sont non conformes et comment cela a pu échapper à la Ville de Montréal. Les informations entrent au compte-goutte, c'est un véritable fouillis, mais il y a visiblement un enjeu sérieux et préoccupant de sécurité. Cette problématique n'est pas à prendre à la légère », a déclaré M. Aref Salem.

Rappelons que dans la dernière semaine, plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé que l'arrondissement de Ville-Marie a octroyé des permis de transformation alors qu'il était indiqué dans les plans d'architecture que les logements ne répondaient pas aux normes de sécurité élémentaires.

C'est d'ailleurs devant l'hôtel Hygie, situé sur la rue Notre-Dame Est, que les élu.e.s d'Ensemble Montréal ont présenté leurs demandes. Ceux-ci se questionnent à savoir comment un permis a pu être délivré au propriétaire de ce bâtiment en 2019 et 2021 alors que plusieurs des chambres, notamment celles situées au sous-sol, ne possèdent pas de fenêtres. Malgré ces révélations troublantes qui impliquent la sécurité des citoyen.ne.s, c'est le silence radio du côté de l'arrondissement de Ville-Marie et de l'administration Plante.

« Ça fait plus d'une semaine que nous demandons des explications et ça fait une semaine que l'arrondissement et l'administration s'enterrent dans un mutisme. Ça prend une personne rigoureuse et objective pour faire la lumière sur cette situation troublante et consternante. Cette personne, c'est la Vérificatrice générale », a insisté M. Abdelhaq Sari.

Les élu.e.s d'Ensemble Montréal déposeront une motion en ce sens lors de la prochaine séance du conseil municipal le 17 avril. Ceux-ci ont également envoyé une lettre au Bureau du coroner afin de demander une enquête publique sur l'incendie de la place d'Youville.

« La population montréalaise, tout comme les touristes, se fient sur la Ville de Montréal pour être assurés que l'immeuble dans lequel ils logent est conforme ; elle est en quelque sorte le chien de garde. S'il y a quelqu'un, quelque part, qui a tourné les coins ronds dans le processus de délivrance de permis et les inspections, il faut le savoir et vite », a conclu M. Alan DeSousa.

