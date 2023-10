CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE - Ensemble Montréal veut redorer les marchés publics montréalais

MONTRÉAL, le 8 oct. 2023 /CNW/ - Le porte-parole de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal en matière de développement économique, M. Julien Hénault-Ratelle, et la porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement durable, Mme Stéphanie Valenzuela, ont tenu une conférence de presse dimanche matin au marché Jean-Talon afin de présenter des demandes pour mieux soutenir les marchés publics. Les élu.e.s d'Ensemble Montréal réclament notamment des investissements de plusieurs millions de dollars à la Ville de Montréal pour revitaliser ces lieux aux infrastructures vieillissantes.

« Les marchés publics montréalais sont essentiels à la vitalité économique et culturelle de la métropole, mais ils ont grandement besoin d'une cure de rajeunissement. Ces lieux ont énormément gagné en popularité depuis la pandémie et si l'on veut qu'ils demeurent attractifs, nous devons bonifier l'expérience offerte avec des infrastructures dignes du 21e siècle », a déclaré Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de Tétreaultville.

Selon la Société des marchés publics de Montréal, ces infrastructures, qui appartiennent à la Ville de Montréal, accusent un déficit d'entretien de près de 20 millions de dollars. L'Opposition officielle estime qu'un financement de l'administration municipale, à la hauteur de ce déficit, est primordial afin d'offrir des installations sécuritaires, clés en main et adaptées aux besoins. C'est en plus de permettre à l'organisme de réaliser son Plan de développement 2021-2025, qui définit ses enjeux et orientations de maintien, incluant les espaces sanitaires ainsi que l'entretien des équipements techniques.

Mieux soutenir et multiplier les différents types de marchés

Considérant que le Règlement sur les marchés publics n'a pas été révisé depuis 1995, une mise à jour de celui-ci est également demandée. Depuis l'époque, les marchés fermiers éphémères et les marchés de quartier traditionnels ont supplanté en importance les trois grands marchés publics de Montréal (Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve). Il semble ainsi essentiel d'intégrer ces lieux à la réglementation afin de refléter la réalité actuelle.

Par ailleurs, Ensemble Montréal propose que la Ville mandate la Société des marchés publics de Montréal de créer « un réseau étendu de marchés publics » qui inclurait à la fois les marchés fermiers éphémères et les marchés de quartier traditionnels. En plus de favoriser une meilleure coordination entre les différents marchés publics, cette initiative permettrait aux maraîchers d'être mieux épaulés et de profiter de plus de ressources.

« Avec des investissements stratégiques, la création d'un réseau étendu des marchés publics montréalais et une planification urbaine qui tienne compte de l'importance de ces institutions pour nos quartiers, on mettra nos marchés publics dans les meilleures conditions pour se développer », a insisté Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington.

Enfin, l'Opposition officielle demande que la Ville de Montréal planifie l'implantation de nouveaux marchés de quartiers et de marchés de fermiers éphémères au sein des quartiers en cours de développement tels que Namur-Hippodrome et le PPU des Faubourgs. Il en va de même pour les quartiers qui en sont actuellement dépourvus.

