CABINET DE L'OPPOSITION OFFICIELLE - Ensemble Montréal souhaite sécuriser les abords de toutes écoles montréalaises

MONTRÉAL, le 8 août 2023 /CNW/ - Alors que des milliers d'élèves feront leur retour en classe dans quelques semaines, Ensemble Montréal propose des mesures pour sécuriser leurs déplacements. La porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transports actifs et de jeunesse, Mme Alba Zuniga Ramos, et le porte-parole en matière de sécurité publique, M. Abdelhaq Sari, ont tenu une conférence de presse mardi matin afin de demander à l'administration de bonifier le Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) ainsi que les ressources et services offerts par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Les dernières années ont été très préoccupantes au niveau de la sécurité des plus vulnérables sur les routes montréalaises. Ça fait des mois qu'on s'entend pour dire, collectivement, qu'il faut faire plus et mieux. Maintenant, l'heure est à l'action. Ensemble Montréal propose de revoir nos façons de faire pour que tous les établissements scolaires puissent profiter de mesures d'apaisement et de sécurisation », a déclaré Mme Zuniga Ramos.

Cette dernière donne l'exemple de l'intersection située à l'angle de la rue du Fort et de la rue Sherbrooke Ouest face au Collège de Montréal qui accueille quelque 1 400 étudiants et où l'on recense 32 collisions impliquant un piéton ou un cycliste entre 2012 et 2021 ce qui en fait l'intersection la plus dangereuse située à 50 mètres d'une école.

Pour offrir un environnement sécuritaire à tous les élèves montréalais, Ensemble Montréal demande que les critères de planification des aménagements soient revus afin de prioriser la réfection aux abords des établissements scolaires situés sur le réseau artériel. Bien que ce type de voirie présente souvent un niveau de dangerosité plus élevé que le réseau local, leur réaménagement est généralement plus coûteux. Par conséquent, les écoles qui y sont situées profitent rarement du PSAÉ, qui se base entre autres sur le coût pour sélectionner les projets ; un non-sens pour l'Opposition officielle, qui souhaite que les écoles situées aux abords des rues artérielles où un nombre important de collisions a été observé ces dernières années soient placées au sommet des priorités.

Sachant que 71 % des conducteurs dépassent les limites de vitesse près des écoles et des parcs, Ensemble Montréal joint sa voix au Comité de parents des écoles de Montréal et réclame une meilleure surveillance de la part des diverses autorités. En plus d'augmenter les effectifs policiers près des établissements scolaires, une hausse du nombre de traverses scolaires sécurisées par des brigadiers s'impose. Rappelons qu'aucune n'a été ajoutée depuis 20 ans sur le territoire montréalais malgré les nouveaux besoins entraînés par l'augmentation du nombre d'écoles.

Enfin, les parents, les centres de services scolaires, les écoles, leurs directions et les conseils d'établissement étant les mieux à même de témoigner des enjeux sur le terrain, une plus grande collaboration de la part de la Ville de Montréal est de mise auprès de ces partenaires. Ces derniers devraient être davantage consultés sur les mesures de sécurisation à prendre aux abords des écoles lors de la planification des travaux.

« Il faut sécuriser un maximum d'établissements scolaires et prioriser les intersections qui sont les plus critiques. Actuellement, certaines demandes d'aménagements aux abords des écoles sont renvoyées au second plan dans la planification des travaux pour des restrictions budgétaires alors qu'elles devraient être priorisées. Il ne devrait jamais être question d'argent quand on parle de sécurisation. La sécurité de nos citoyen.nes n'a pas de prix », a ajouté Abdelhaq Sari.

La motion de l'Opposition officielle pour sécuriser les déplacements aux abords des écoles situées sur le territoire montréalais sera déposée au conseil municipal du 21 août prochain.

