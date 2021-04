Cabinet de l'opposition officielle - Ensemble Montréal solidaire des victimes de violence conjugale

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW/ - En vue de la journée de mobilisation contre la violence conjugale prévue ce vendredi, l'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal, Ensemble Montréal, tient à exprimer son soutien aux victimes et à leurs proches.

Nous tenons à remercier les organisatrices pour leur courage et leur engagement social, notamment la comédienne engagée Ingrid Falaise, L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, L'R des centres de femmes et le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

« Votre appel à la mobilisation est nécessaire et essentiel. Un grand mouvement est en train de se créer, et sachez que nous sommes derrière vous et que nos élu.e.s sont solidaires de votre important dévouement », a déclaré Mme Karine Boivin Roy, leader de l'Opposition officielle.

L'Opposition officielle est grandement préoccupée par le nombre de féminicide recensés depuis le début de l'année 2021. Bien au-delà des enjeux partisans, les Montréalaises et les Montréalais peuvent être assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour lutter contre ce fléau.

Une motion déposée par Ensemble Montréal visant à offrir plus de soutien aux victimes a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité lors du conseil municipal du 23 mars dernier. Nous entendons poursuivre nos efforts pour soutenir les victimes, mais aussi les organismes communautaires qui leur viennent en aide

« La violence conjugale est sournoise et fait de plus en plus de victimes. Nous devons, tous paliers confondus, trouver des solutions à la hauteur du problème pour y mettre fin. Ensemble, faisons en sorte que ça cesse. Chaque vie compte », a conclu Mme Boivin Roy, également porte-parole de l'Opposition officielle en matière de condition féminine.

Ensemble Montréal tient à rappeler que des organismes sont disponibles 24/7 pour offrir de l'aide et de l'hébergement aux victimes. Les personnes qui se sentent en danger peuvent contacter SOS violence conjugale par téléphone au 1 800 363-9010 ou par texto au 438-601-1211.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Marc-Antoine Audette, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-925-0715

