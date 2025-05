CABINET CARNEY : UNE DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE STRATÉGIQUE POUR AFFRONTER LES DÉFIS ÉCONOMIQUES

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - À la suite du dévoilement ce matin du nouveau conseil des ministres à Ottawa, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) se réjouit de constater une représentation québécoise forte et stratégique au sein du cabinet fédéral. Plusieurs portefeuilles économiques ont été confiés à des élus du Québec, ce qui est de bon augure pour la compétitivité de nos entreprises, particulièrement dans un contexte marqué par des tensions commerciales persistantes.

Le CPQ salue notamment la reconduction de François-Philippe Champagne à la tête du ministère des Finances et du Revenu national. Acteur clé du leadership économique canadien, il assurera une continuité précieuse dans les efforts visant à atténuer les effets de la guerre tarifaire avec les États-Unis. Le CPQ se réjouit également de la nomination de Mélanie Joly à titre de ministre de l'Industrie et responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Sa connaissance approfondie des enjeux québécois en fait une partenaire de choix pour appuyer les priorités des entreprises d'ici.

Dominic LeBlanc hérite de portefeuilles névralgiques : le Commerce Canada-États-Unis, les Affaires intergouvernementales et l'Unité de l'économie canadienne. Cette triple responsabilité témoigne de la confiance du premier ministre en sa capacité à piloter des dossiers complexes dans une conjoncture exigeante. La diplomatie internationale sera menée par Anita Anand, désormais ministre des Affaires étrangères, alors que Lena Metlege Diab arrive au ministère de l'Immigration. Le CPQ espère d'ailleurs que l'enjeux des travailleurs étrangers temporaires sera traité rapidement par la nouvelle ministre.

Le CPQ accueille aussi favorablement le maintien de Steven Guilbeault comme lieutenant du Québec et ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, ainsi que responsable des Langues officielles. Il jouera un rôle clé dans le dialogue fédéral-provincial et la défense des enjeux culturels et identitaires. Parmi les nouvelles figures au cabinet, Joël Lightbound à la Transformation du gouvernement, et Tim Hodgson à l'Énergie et Ressources naturelles, apportent une expertise rafraîchissante dans des secteurs en mutation. Trois élues du Grand Montréal, Marjorie Michel, ministre de la Santé, ainsi que Nathalie Provost et Anna Gainey, secrétaires d'État, consolident la présence québécoise au sein de l'appareil fédéral.

« Le CPQ entend collaborer activement avec ce nouveau cabinet afin de défendre les intérêts des employeurs québécois dans un contexte économique marqué par des incertitudes internationales et des transformations profondes du marché du travail. La présence renforcée du Québec dans plusieurs portefeuilles économiques clés est une occasion de faire avancer des solutions concrètes pour soutenir la croissance, l'innovation et la compétitivité des entreprises d'ici. », déclare Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction, par intérim, du CPQ.

Le CPQ poursuivra aussi ses échanges avec l'ensemble des ministres responsables de dossiers économiques stratégiques, notamment dans les secteurs du Tourisme, des Infrastructures et de l'Emploi. Le CPQ exprime toutefois une préoccupation quant au fait que le portefeuille du Travail ait été confié à un secrétaire d'État, une décision qui pourrait amoindrir sa portée dans un contexte de conflits de travail.

