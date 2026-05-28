Ça va où? de RECYC-QUÉBEC désormais disponible sur le site web de Bac Impact d'Éco Entreprises Québec

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Trouver rapidement la bonne information au moment de trier ses matières devient encore plus simple. L'application Ça va où? de RECYC‑QUÉBEC est désormais accessible directement sur le site de Bac Impact, la référence en collecte sélective d'Éco Entreprises Québec, gestionnaire de la collecte sélective à l'échelle de la province.

Ça va où? maintenant disponible sur Bac Impact (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

Alors qu'en 2026, les campagnes de Bac Impact visent à clarifier ce que sont les contenants, les emballages et les imprimés, l'ajout d'un outil directement sur le site web de Bac Impact pour aider les citoyens à bien trier leurs matières vient soutenir le bon geste de tri et simplifier la décision au moment où ils se demandent ''Pis ça, est-ce que ça va dans le bac bleu ?''.

« En collaborant avec Éco Entreprises Québec, nous facilitons l'accès à une information fiable et cohérente pour les citoyens. En multipliant les points d'accès à l'application Ça va où?, nous contribuons ensemble à rendre le geste de tri plus simple, plus intuitif et mieux compris au quotidien », souligne Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC‑QUÉBEC.

« En intégrant l'outil Ça va où? à Bac Impact, nous agissons sur un levier central du système : la qualité du tri à la source. À grande échelle, chaque geste compte : en récupérant correctement les contenants, emballages et imprimés, les Québécois contribuent concrètement à l'efficacité et à la performance du système », indique Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

Un accès simple, là où les citoyens en ont besoin

Que ce soit sur le site de RECYC‑QUÉBEC ou de bacimpact.ca, l'expérience demeure la même : une recherche rapide, une réponse claire et un geste de tri facilité.

Cette accessibilité accrue permet notamment de :

réduire les hésitations au moment du tri;

éviter les erreurs liées au doute;

simplifier l'adoption des bons gestes, au quotidien;

repérer facilement les points de dépôts à proximité grâce à la géolocalisation des recherches.

Faits saillants Ça va où ?

Depuis son lancement en 2018, l'application Ça va où? a été téléchargé plus de 450 000 fois.

L'outil est utilisé chaque mois, en moyenne, par 34 000 utilisateurs.

Faits saillants Bac Impact

Lancée en 2024, Bac Impact continue de démontrer des résultats concrets sur la performance du système.

En valorisant les bons gestes de tri, Bac Impact s'impose progressivement comme une référence, avec une notoriété qui rejoint aujourd'hui 1 Québécois sur 3 ¹ .

. La compréhension des bons gestes atteint désormais 69 %² (+15 points depuis les campagnes publicitaires de 2025), contribuant à améliorer la qualité du tri à la source.

1 Sondage web Léger réalisé en 2025 auprès de plus de 1 204 répondants, représentatifs de la population. Notoriété assistée mesurée par la reconnaissance du nom et/ou du logo. 2 Sondage web Léger réalisé en 2025 auprès de plus de 1 204 répondants, représentatifs de la population. Notoriété assistée des catégories d'objets acceptées dans le bac de recyclage.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Depuis 35 ans, elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec, organisme privé à but non lucratif, est le nouveau gestionnaire de l'ensemble du système de la collecte sélective sur tout le territoire et représente les entreprises mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés au Québec. Notre ambition est de permettre à la population québécoise de récupérer plus et mieux, assurer une seconde vie aux matières recyclables et contribuer à l'économie circulaire à l'échelle de la province. Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective au Québec, a pour but d'éduquer sur le bon geste de tri et de sensibiliser sur l'impact de ce qu'on met dans le bac.

Éco Entreprises Québec compte près de 2 800 membres producteurs, que leur place d'affaires soit ici ou ailleurs dans le monde. La plus récente liste complète des membres est publiée dans le rapport annuel.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Source : RECYC-QUÉBEC, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838