Ça roule à Gatineau : entente entérinée à la STO

GATINEAU, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Les chauffeurs et chauffeuses d'autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) annonce que l'entente de principe a été acceptée à 61,60% en assemblée générale. Le nouveau contrat de travail est d'une durée de 9 ans soit de 2020 à 2028

Rappelons qu'à la suite de négociations intensives devant un médiateur, la section locale SCFP 5910 a annoncé, juste avant Noel, la conclusion d'une entente de principe pour le contrat de travail des 500 membres. Les augmentations salariales représentent 13,5% pour les 4 années passées et un minimum de 10,25% et un maximum de 14,25% pour les années à venir, selon l'IPC.

« Nous sommes satisfaits du déroulement de la négociation. Nous sommes arrivés(e)s à une entente grâce à la mobilisation des membres de notre syndicat », a déclaré Benoît Pichette-Sarault, président du SCFP 5910.

Le syndicat avait en poche un mandat de grève adopté le 21 novembre dernier par un vote presque unanime de 97,4%.

Parmi les autres gains, notons une garantie de non mise à pied que le membre obtient après trois années d'ancienneté, l'intégration de plusieurs nouvelles primes qui bonifient les salaires de façon significative, l'Intégration d'un nouvel échelon de 0,50$ à 15 ans d'ancienneté, un autre 0,50$ à 20 ans et la mise en place de la semaine de quatre jours.

« Dans l'ensemble nous nous sommes doté(e)s d'un meilleur contrat de travail. Un contrat qui reconnait l'importance du transport collectif », de conclure Dominic Aubry, conseiller syndical du SCFP-Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

