TORONTO, le 26 août 2024 /CNW/ - Profitez de l'automne pour savourer les classiques de Tim Hortons, réinventés dans une NOUVELLE gamme mettant en vedette la touche de chocolat et de noisettes emblématique du Nutella.

Le lancement comprend les produits suivants :

Ça donne le goût de changer! Cet automne, Tim Hortons et Nutella® font équipe pour donner aux gens d’ici une toute nouvelle façon de savourer le Nutella en repensant six classiques de Tim (Groupe CNW/Tim Hortons)

Biscuit de rêve avec Nutella - Un délicieux biscuit de rêve aux noisettes rempli de Nutella

Beigne de rêve avec Nutella - Un beigne de rêve poudré garni de Nutella sur le dessus

Croissant avec Nutella - Un croissant frais tartiné de Nutella crémeux et saupoudré de sucre à glacer

Latte choco-noisettes avec Nutella - Un latte choco-noisettes coiffé de garniture fouettée et d'un filet de Nutella

Cappuccino glacé choco-noisettes avec Nutella - Un cappuccino glacé coiffé de garniture fouettée et d'un filet de Nutella

Café infusé à froid choco-noisettes avec Nutella - Un café infusé à froid classique de Tim Hortons , infusé pendant 16 heures, mélangé avec du sirop choco-noisettes et recouvert de mousse froide au Nutella

« Le Nutella offre un goût unique que les Canadiens et les Canadiennes connaissent et adorent. Nous avons donc pensé à le combiner avec certaines de nos boissons et pâtisseries Tim emblématiques pour créer l'ultime combinaison automnale », déclare Carolina Berti, vice‑présidente du marketing et de l'innovation chez Tim Hortons.

« Nos invités pourront se gâter en milieu de journée en s'offrant une délicieuse collation avec Nutella parmi ces nouveautés. »

« Le Canada déborde d'amoureux du Nutella! Grâce à cette gamme de pâtisseries et de boissons irrésistibles, il y a un produit Tim pour tout le monde. », déclare Joanne Farber, directrice du marketing pour Nutella, Ferrero Canada Ltd.

L'automne marque également le retour de nos classiques saisonniers : le latte, le cappuccino glacé et le décadent muffin aux épices d'automne.

« Nous ramenons aussi les produits aux épices d'automne adorés de nos invités, avec des boissons chaudes et froides aussi succulentes que réconfortantes comme le latte et le cappuccino glacé, sans compter notre emblématique muffin aux épices d'automne avec garniture au fromage à la crème », déclare Carolina.

Les gammes de produits au Nutella et aux épices d'automne sont offertes dans les restaurants Tim Hortons partout au pays, en livraison et sur l'appli Tim.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux‑DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de Nutella

La marque Nutella a été créée en 1964 par Ferrero. Adorée par des millions de personnes dans le monde entier pour son goût unique et inimitable, la tartinade Nutella est préparée à partir d'ingrédients de haute qualité soigneusement sélectionnés. Aujourd'hui, la tartinade Nutella figure parmi les classiques d'ici pour le déjeuner et est fièrement préparée au pays par Ferrero Canada. Marque emblématique facilement reconnaissable à son contenant unique, Nutella se trouve dans plus de 160 pays dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le Nutella.com.

