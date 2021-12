TORONTO, le 10 déc. 2021 /CNW/ - La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (la « Fondation »), société mère de C.S.T. Spark Inc., annonce aujourd'hui que, à l'issue du vote des souscripteurs, elle a obtenu l'approbation de procéder à la résiliation du Plan Futé CST (le « Régime ») et au transfert des comptes de REEE et du produit en espèces existants du Plan Futé CST aux comptes de REEE CST Spark investis dans un ou plusieurs portefeuilles d'éducation CST Spark, série de fonds communs de placement offerts par C.S.T. Spark Inc.

La décision de liquider le Régime et de transférer les souscripteurs aux comptes de REEE CST Spark investis dans des portefeuilles d'éducation CST Spark vise à fournir plus de transparence, plus de souplesse et une meilleure facilité d'utilisation aux clients.

Pour mener à bien les changements proposés, il fallait obtenir une majorité de votes en faveur de la résolution. Le vote s'est tenu lors d'une assemblée virtuelle spéciale le jeudi 9 décembre 2021 et 89 % des voix exprimées étaient « EN FAVEUR » des changements proposés.

L'impact sur les placements des clients est minime car les nouveaux fonds communs de placement suivent les mêmes stratégies d'investissement que les fonds communs de la cohorte de bénéficiaires du Régime et les frais des fonds communs de placement sont identiques ou inférieurs à ceux du Régime. Les placements de chaque client seront transférés au plus tard le 31 mars 2022.

À propos de C.S.T. Spark Inc.

Lancée en 2018, C.S.T. Spark Inc. est une société d'épargne-études sur plateforme numérique qui se consacre à aider les familles canadiennes à planifier pour rendre les études postsecondaires possibles. Grâce à CST Spark, rien de plus facile que d'épargner pour que votre enfant ait un brillant avenir. CST Spark a été créée pour étendre la vision de CST et poursuivre sa mission. CST Spark est le distributeur et le gestionnaire des fonds de placement du Plan Futé CST et des portefeuilles d'éducation CST Spark.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cstspark.ca.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder plus facilement aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense aussi des étudiants canadiens travailleurs dotés d'un esprit communautaire en leur offrant des bourses d'entretien et des prix. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://fondation.cst.org/fr/.

