La compagnie aérienne ajoute Toronto à destination d'Édimbourg à son réseau international et offre un nouveau service sans escale entre Glasgow et Toronto

CALGARY, AB, le 31 août 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau service entre Toronto et l'Écosse avec l'ajout de vols sans escale vers Édimbourg et Glasgow à compter du printemps 2022. En plus de la carte de destination internationale de la compagnie aérienne, le service entre Édimbourg et Toronto devrait être lancé le 2 juin 2022, tandis que des vols entre Glasgow et Toronto commenceront le 20 mai 2022.

« Alors que nous continuons de rebâtir notre réseau international, nous sommes heureux d'offrir à nos invités de nouvelles options de connexion par l'entremise de notre plaque tournante de Toronto pour les affaires et les loisirs vers ces villes incroyables, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. Ce printemps, les invités des deux côtés de l'Atlantique profiteront d'un plus grand choix et de tarifs plus bas lorsqu'ils voyageront entre le Canada et l'Écosse. »

Avec l'ajout d'Édimbourg au réseau international de la compagnie aérienne, le service entre Toronto (YYZ) et Édimbourg (EDI) devrait être offert trois fois par semaine à compter du 2 juin 2022, tandis que le service entre Toronto et Glasgow (GLA) sera offert quatre fois par semaine à compter du 20 mai 2022.

« Nous avons hâte d'accueillir Édimbourg dans notre réseau international et de renforcer les voyages et le tourisme entre nos deux pays, a ajouté M. Weatherill. Que les voyageurs cherchent à découvrir les châteaux enchanteurs d'Édimbourg et les rues pavées ou à explorer la vitalité de Toronto et d'ailleurs, nous sommes déterminés à introduire de nouvelles destinations et de nouveaux itinéraires dans notre réseau. »

D'ici le printemps 2022, WestJet offrira un service vers deux destinations écossaises, soit de Toronto à Édimbourg et à Glasgow, ainsi que la reprise des vols entre Halifax et Glasgow.

Détails sur les nouveaux services de WestJet entre Toronto et l'Écosse :

Itinéraire Fréquence Date de début Toronto-Glasgow 4 vols par semaine 20 mai 2022 Toronto-Édimbourg* 3 vols par semaine 2 juin 2022

*Nouvelle destination WestJet

Autres citations

« Nous sommes ravis de voir nos partenaires de WestJet offrir ces nouveaux itinéraires à l'aéroport Pearson de Toronto », a déclaré Janik Reigate, directrice, Relations stratégiques avec la clientèle, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Du trottoir à la porte d'embarquement et vice-versa, lorsque vous êtes prêt à voyager, vous pouvez le faire en sachant que votre santé et votre sécurité sont notre priorité absolue. Vous remarquerez notre engagement à l'égard d'un aéroport sain en action à tous les points de contact de votre voyage à l'aéroport, depuis le stationnement, l'enregistrement et le dépôt de bagages jusqu'au magasinage, à la restauration et plus encore. »

« Je me réjouis de l'engagement de WestJet envers l'Écosse et du lancement de ses nouveaux services à Toronto à partir des aéroports d'Édimbourg et de Glasgow, a déclaré Graeme Day, ministre des Transports de l'Écosse. « Il est encourageant de voir des compagnies aériennes développer leur connectivité avec l'Écosse en ce moment. Le Canada est un marché important pour l'Écosse, et je suis certain que ces itinéraires seront bien accueillis par les voyageurs d'affaires et les touristes de nos deux pays. Je me réjouis également de l'utilisation de la dernière génération d'aéronefs de WestJet, qui contribuera à réduire au minimum les émissions de carbone. Je souhaite à WestJet et aux aéroports tout le succès possible avec ces vols. »

« Nous savons que l'Amérique du Nord et le Canada en particulier suscitent énormément d'intérêt. Il est donc extrêmement stimulant d'accueillir une compagnie aérienne fantastique comme WestJet à l'aéroport d'Édimbourg, et nous sommes heureux de l'accueillir dans la capitale de l'Écosse », a déclaré Gordon Dewar, directeur général de l'aéroport d'Édimbourg. Les gens commencent à planifier des réunions de famille et souhaitent partir en vacances. Nous espérons donc que de nouveaux ajouts, dans la mesure du possible, aideront à répondre à cette demande, et cet itinéraire offrira également une excellente occasion de renforcer les liens d'affaires. Nous avons hâte d'accueillir WestJet à Édimbourg et de montrer notre capitale fantastique et tout ce que l'Écosse a à offrir. »

« L'annonce d'aujourd'hui selon laquelle WestJet lancera des services de Toronto directement à Glasgow et à Édimbourg au printemps 2022 est grandement appréciée pour la reprise des marchés touristiques de l'Écosse. Comme le Canada est maintenant une destination de liste verte, ce qui facilite la visite des Canadiens, il y a d'autres motifs d'optimisme pour le retour de l'un des marchés internationaux cibles de l'Écosse, a déclaré Denise Hill, chef de l'Engagement, VisitScotland. VisitScotland a bénéficié d'un partenariat très positif avec WestJet pour promouvoir son service continu entre Halifax et Glasgow, et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour faire de ces services supplémentaires un succès également. Compte tenu de la forte demande latente de voyages, ces nouvelles liaisons aériennes constituent un moment opportun pour les entreprises touristiques écossaises de renouer avec cet important marché. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

