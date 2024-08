C'est parti pour les rénovations majeures du salon Bleu!

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - C'est le 26 août prochain que s'amorcera la rénovation de la salle de l'Assemblée nationale, communément appelée le « salon Bleu ». Rappelons que la salle de l'Assemblée nationale requiert des travaux de restauration majeurs ainsi qu'une mise aux normes en matière de sécurité et d'accessibilité. Un diagnostic de l'état de la salle, réalisé par deux firmes d'architecture et d'ingénierie, en collaboration avec le Centre de conservation du Québec, a déterminé qu'une telle restauration était nécessaire afin de préserver l'état de ces lieux qui ont une forte valeur patrimoniale.

Pendant la rénovation, les séances se dérouleront dans la salle du Conseil législatif, connue sous le nom de « salon Rouge », qui a aussi fait l'objet de travaux au cours des derniers mois. La disponibilité de cette salle, voisine et de même dimension, permet de réduire les répercussions du chantier sur la conduite des affaires parlementaires et de limiter les coûts. Les séances de l'Assemblée nationale reprendront le 10 septembre.

Les budgets autorisés par le Bureau de l'Assemblée nationale pour l'ensemble des travaux s'élèvent à 32,2 M$. Cette somme couvre l'octroi de contrats de services professionnels et d'approvisionnement, la restauration et l'aménagement temporaire de la salle du Conseil législatif, la rénovation et la restauration de la salle de l'Assemblée nationale, et le réaménagement de la salle du Conseil législatif pour le retour à sa vocation initiale.

Le Bureau de l'Assemblée nationale a également autorisé un budget de 8,7 M$ pour soutenir les principaux services aux parlementaires pendant les séances, projet qui s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique du parlement.

