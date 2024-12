C'est notre tour! Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 : Budget équilibré de 60,4 M$, fonds de legs de 5 M$, Publication de l'horaire définitif des sports, Plus de 500 compétitrices et compétiteurs

Du 8 au 16 février, le monde entier se réunira en Colombie-Britannique pour assister à une démonstration inspirante de résilience, de courage et de camaraderie sur la voie du rétablissement tandis que des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants blessés ou malades participeront à 11 sports traditionnels et, pour la première fois, à des sports d'hiver adaptés.

« À moins de deux mois des Jeux, nous sommes prêtes et prêts à vivre ensemble l'esprit Invictus », dit Scott Moore, chef de la direction des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. « Notre objectif était d'organiser des Jeux spectaculaires, financièrement responsables, avec le message contagieux d'inspiration et de résilience d'Invictus, et de laisser un héritage financier et de sport adapté positif quand nous aurons terminé. Nous sommes fiers de faire part de nos progrès en route vers notre objectif et d'inviter tout le monde à participer à cette extraordinaire vitrine du pouvoir du sport sur le parcours du rétablissement. »

« Cela fait exactement dix ans que je suis venu à Vancouver et à Whistler, que j'ai fait une visite des installations de sports d'hiver et que j'ai décidé que cela devait absolument avoir lieu », indique Dominic Reid, OBE, directeur général de la Fondation des Jeux Invictus. « Il nous a fallu dix ans pour y parvenir, et l'équipe nous a concocté des Jeux fantastiques. Nous sommes ravies et ravis des progrès accomplis - et en particulier des incroyables distributions de talents pour les cérémonies d'ouverture et de clôture - et de tout ce que l'on fait pour présenter pour la toute première fois des sports d'hiver. Joignez-vous à nous, achetez un billet, venez voir de vos yeux, ce sera incroyable. »

BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 60,4 M$

La planification et l'exécution des Jeux Invictus de 2025 se feront selon un budget opérationnel discipliné et équilibré de 60,4 M$.

Faits saillants sur les revenus Un investissement de 15 M$ de chacun des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, pour un total de 30 M$, soit 50 % du total des revenus Une contribution de 22,07 M$ de la part de 40 entreprises partenaires Une contribution de 2,6 M$ de la part de donatrices et de donateurs individuels par l'intermédiaire d'un partenaire caritatif, la Fondation Les Fleurons glorieux

Faits saillants sur les dépenses Un legs de 5 M$ pour des programmes qui visent à élaborer des programmes destinés aux anciennes combattantes et anciens combattants du Canada et à leurs familles Une somme de 13 298 416 $ pour les activités d'exploitation et les sports grâce à l'utilisation d'infrastructures de sports et autres de classe mondiale Une somme de 11 168 869 $ pour la main-d'œuvre, y compris le personnel composé à 90 % de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur passion pour contribuer au succès des Jeux Un montant de 10 760 874 $ pour l'hébergement et la restauration



Une fiche d'information sur le budget opérationnel se trouve sur invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias/.

LAISSER UN LEGS DE SPORTS D'HIVER ADAPTÉS

Du nouvel équipement de sports d'hiver adaptés, dont 11 nouveaux skis sur luge, des tapis Mobi-Mat® pour permettre aux personnes qui se servent d'un fauteuil roulant d'accéder à la neige et de l'équipement de biathlon, resteront dans la communauté grâce à une subvention de 368 000 $ accordée par la Fondation Whistler Blackcomb en vertu du programme Founders Pass.

Un large éventail de nouvel équipement de sport adapté restera auprès d'organismes locaux de sport - des fauteuils roulants de sport aux skis sur luge, en passant par l'équipement de volleyball assis, l'équipement de curling en fauteuil roulant et des machines d'aviron en salle - grâce à une subvention collective de 750 000 $ provenant de ViaSport et des Community Gaming Grants appuyés par la Province de la Colombie-Britannique.

On apportera des améliorations à Whistler , y compris des aires pavées supplémentaires pour l'auditoire au Centre des sports de glisse de Whistler et au Parc olympique de Whistler ainsi qu'une rampe d'accès au Centre des sports de glisse de Whistler .

HORAIRE DE SPORT BIEN PENSÉ

L'horaire complet des épreuves sportives est maintenant publié et offert sur invictusgames2025.ca/fr/evenements-sportifs/. L'horaire a été conçu pour faire en sorte que :

les compétitrices et compétiteurs puissent participer à plusieurs épreuves (jusqu'à sept) tout en minimisant les conflits et en assurant la gestion de la fatigue.

les spectatrices et les spectateurs puissent assister à la cérémonie d'ouverture ou de clôture et à une épreuve sportive à proximité le même jour.

les épreuves populaires comme celles de basketball en fauteuil roulant, de volleyball assis et d'aviron en salle - l'épreuve la plus importante avec 361 compétitrices et compétiteurs - aient lieu pendant la fin de semaine pour permettre à un plus grand nombre de personnes de tous les âges d'y assister.

l'horaire soit flexible et puisse être adapté au besoin, compte tenu des sports d'hiver en plein air et des considérations météorologiques qui leur sont inhérentes.

Les Canadiennes, les Canadiens ainsi que les partisanes et les partisans du monde entier pourront regarder à la télévision ou en ligne toutes les épreuves sportives, et ce, n'importe quand et de n'importe où. Les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les faits saillants des épreuves sportives, seront diffusés sur TSN, le chef de file canadien du sport, et CTV, le réseau de télévision traditionnel le plus regardé au Canada. La couverture des épreuves sportives sera offerte sur YouTube.

UN RECORD : 23 NATIONS RÉUNIRONT PLUS DE 500 COMPÉTITRICES ET COMPÉTITEURS

En réponse à l'invitation qu'a lancée la Fondation des Jeux Invictus à ses nations membres, 532 compétitrices et compétiteurs issus d'un nombre record de 23 nations participeront aux Jeux.

Au nombre des nations participantes, on trouve trois nouvelles équipes : Afghan Unconquered (en anglais), le Brésil et la Lituanie (en anglais) ainsi que le pays hôte, le Canada. La biographie des 55 membres de l'équipe canadienne se trouve sur le site sans-limites.ca. Il est possible de faire la connaissance d'une sélection de compétitrices et de compétiteurs d'Équipe Canada grâce à la série de vidéos Équipe Canada! (ÉQUIPE CANADA 2025 - Dropbox (en anglais)).

Une fiche d'information sur les compétitrices et compétiteurs se trouve sur invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias/.

LES SPORTS : DES BILLETS RECHERCHÉS

On peut acheter des billets pour les épreuves sportives qui ont lieu à Vancouver à partir de 13,43 $ tout compris pour les matchs préliminaires et à partir de 27,98 $ tout compris pour les finales sur le terrain central. Les billets pour la natation et le curling en fauteuil roulant sont tous vendus et les billets pour le basketball en fauteuil roulant sont presque épuisés. On peut se procurer les billets sur jeuxinvictus2025.ca. Il n'en coûte rien pour assister à toutes les épreuves qui ont lieu à Whistler et les billets ne sont pas nécessaires.

CÉRÉMONIES : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Les billets pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 8 février à 13 h (HP) à BC Place et la cérémonie de clôture qui aura lieu le 16 février à 18 h (HP) sont en vente sur jeuxinvictus2025.ca à partir de 40 $ (67,07 $ avec les frais) pour la cérémonie d'ouverture et de 61 $ (89,05 $ avec les frais) pour la cérémonie de clôture. On a planifié et programmé les deux cérémonies pour les offrir, à un prix abordable, aux personnes de tous les âges et de tous les intérêts.

La sensationnelle distribution de vedettes de la cérémonie d'ouverture comprend Katy Perry, Noah Kahan, Nelly Furtado et Roxane Bruneau; et il reste une autre supervedette mondiale à annoncer. Au nombre des têtes d'affiche vedettes de la cérémonie de clôture, on trouve Jelly Roll, Barenaked Ladies, The War and Treaty et une ou un artiste francophone que l'on annoncera prochainement.

Occasions uniques d'accueillir chaleureusement le monde et de le remercier pour son service désintéressé, les cérémonies sont des événements à ne pas manquer qui devraient afficher complet bien avant le début des Jeux.

IMAGE DES JEUX : UNE COLLABORATION UNIQUE

L'identité visuelle des Jeux est un exemple convaincant et très visible de partenariat en action avec les Quatre Premières Nations hôtes. Le nom et le logo des Jeux ainsi que la palette noire, jaune, blanche et grise caractéristique de la marque, sont le résultat d'une association d'artistes de chacune des Quatre Premières Nations hôtes - Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) -, pour créer l'identité visuelle audacieuse des Jeux. On s'en servira pour revêtir tous les sites de compétition et autres des Jeux, les uniformes de la main-d'œuvre et une collection exclusive d'articles des Jeux offerte en ligne sur shop.invictusgames2025.ca (en anglais) et chez certains détaillants. Une sélection d'images de l'identité visuelle des Jeux appliquée aux sites, aux uniformes et à la marchandise se trouve sur invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias.

ÉQUIPE 2025 : FIN PRÊTE

La main-d'œuvre des Jeux comprend 90 employées et employés à temps plein ainsi que 1 900 bénévoles qui en sont à suivre leur formation finale et à se préparer à leurs rôles pendant les Jeux.

Entre 40 et 50 % du personnel a déjà une expérience des Jeux Invictus ou des Jeux olympiques, notamment des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver .

. Les bénévoles ont entre 18 et 86 ans, viennent de 18 pays et parlent 36 langues; 280 bénévoles (15 %) sont des anciennes combattantes et anciens combattants ou sont encore en service et 400 sont des responsables d'organismes locaux de sports.

Les bénévoles offriront leurs services dans tous les domaines, y compris les sports, les activités d'exploitation, les médias, la logistique, le transport, l'accréditation et bien d'autres encore.

Les membres d'Équipe 2025 apporteront un soutien essentiel aux compétitrices et aux compétiteurs, à leur famille, à leurs proches, aux spectatrices et aux spectateurs, pour leur offrir un accueil chaleureux, des soins attentifs et l'esprit enthousiaste des Jeux.

ÉQUIPE DES SERVICES MÉDICAUX

Sous la direction du major Paul Dhillon, médecin en chef bénévole, l'ensemble du personnel professionnel de la santé des Jeux - médecins, infirmières, infirmiers, personnel paramédical et bénévoles - recevra une formation médicale poussée adaptée aux besoins uniques des compétitrices et des compétiteurs blessés et malades des Jeux. Des services spécialisés comme de la physiothérapie, un appui à la santé mentale et bien d'autres encore sont intégrés à l'offre médicale des Jeux Invictus 2025 et seront à la disposition de toutes les compétitrices et de tous les compétiteurs.

À VENIR EN JANVIER

Dévoilement des médailles des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Date limite d'accréditation pour les 200 à 300 représentantes et représentants des médias qui assisteront aux Jeux

Annonce de la dernière supervedette mondiale tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture

dernière supervedette mondiale tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture Préparation finale des sites et des installations d'accueil

Répétitions en vue des cérémonies d'ouverture et de clôture

Derniers camps d'entraînement pour Équipe Canada et certaines autres nations participantes

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 compétitrices et compétiteurs en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 se dérouleront sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias/ pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

SOURCE Vancouver Whistler Games Corporation

Personne-ressource pour les médias: Nick Lewis, [email protected], 778-731-1040; Olivia Frankel, [email protected], 604-505-1739