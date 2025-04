C'est le moment de faire briller nos bénévoles : déposez leur candidature pour le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin!

QUÉBEC, le 7 avril 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer le lancement de l'appel de candidatures pour le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 2 juin prochain.

Depuis maintenant 33 ans, plus d'une vingtaine de bénévoles des domaines du loisir et du sport de partout au Québec sont honorés chaque année pour leur apport inestimable au développement et au bien-être de leur communauté. Le prix Dollard-Morin vise également à souligner l'engagement des municipalités et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions. La cérémonie se déroulera à l'Assemblée nationale du Québec, à l'automne prochain.

Citation :

« L'apport de nos bénévoles est primordial pour la tenue d'activités et d'évènements de sport et de loisir au Québec. Nous avons la chance de pouvoir compter sur leur engagement, leur temps et leur dévouement, qui contribuent grandement à la réussite de ceux-ci. La meilleure façon de les remercier est de soumettre leur candidature afin de les mettre à l'honneur. J'encourage quiconque connaissant un bénévole d'exception dans le monde du loisir ou du sport à déposer sa candidature afin qu'il puisse être honoré par notre gouvernement et que son engagement soit reconnu à sa juste valeur. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

L'édition 2025 honorera des lauréates et lauréats dans les quatre volets suivants : le volet régional , qui rend hommage à une personne bénévole dans chaque région administrative du Québec; le volet national , qui souligne l'engagement d'une personne bénévole dans le domaine du loisir et d'une autre dans le domaine du sport (engagement ayant une portée provinciale, nationale ou internationale); le volet Relève , qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir; le volet Soutien au bénévolat , qui rend hommage à un organisme et à une municipalité ou à un arrondissement ayant adopté de bonnes pratiques pour soutenir leurs bénévoles, ou ceux de leur milieu, dans le domaine du loisir ou du sport.

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SPORTSQUEBEC et l'Association québécoise du loisir municipal.

La période de mise en candidature se déroule du 6 avril au 2 juin 2025.

Liens connexes :

Pour connaître les critères d'admissibilité, déposer une candidature ou obtenir plus de détails, visiter le site https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/tourisme-loisirs/prix-dollard-morin/a-propos

Sport, loisir et plein air :

Éducation :

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]