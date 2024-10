MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) lance aujourd'hui son Concours #JeChoisisPME − Un gros MERCI! pour marquer le début du Mois de la PME. Ce concours annuel permet aux consommateurs des quatre coins du pays de remercier et de célébrer les entrepreneurs qui font tourner notre économie, malgré des défis de plus en plus importants.

« C'est de plus en plus difficile d'exploiter une entreprise, et encore plus d'en démarrer une. On voit des fleurons de notre économie qui font des affaires depuis des décennies fermer leurs portes en raison des coûts d'exploitation élevés et de la baisse de la demande. Pourtant, nos communautés ont besoin de voir leurs entreprises locales réussir. Plus que jamais, on doit célébrer l'esprit entrepreneurial des propriétaires de PME qui assurent le dynamisme économique de leur collectivité », soutient François Vincent, vice-président à la FCEI.

Bien que les conditions d'affaires semblent s'améliorer au cours des six derniers mois, 25 % des propriétaires de PME affirment que l'état de santé général de leur entreprise est mauvais.

Il faut savoir que plus de la moitié des propriétaires de PME (53 %) déconseilleraient de démarrer une entreprise en ce moment. Les principales raisons qui expliquent cette réticence sont la difficulté de faire face aux coûts d'exploitation (89 %), le lourd fardeau fiscal (72 %), le stress au sujet de la situation économique actuelle (76 %) et la paperasserie gouvernementale excessive (62 %).

« Si nous voulons donner un nouvel élan à notre productivité, créer des emplois et stimuler la croissance de nos économies locales, nous devons en faire plus pour aider les PME. Les gouvernements ont un grand rôle à jouer, mais en tant que citoyens, nous pouvons faire notre part en nous tournant vers l'achat local », ajoute M. Vincent.

Les consommateurs peuvent gagner gros en remerciant leurs PME préférées*

Le Concours Un gros MERCI est présenté par la FCEI en partenariat avec la Banque Scotia, Interac Corp. (Interac) et Chase. Les adeptes de l'achat local peuvent participer au tirage chaque semaine en envoyant un message de remerciement à leurs PME préférées à JeChoisisPME.ca . Les noms des gagnants -- un participant et l'entreprise qu'il a remerciée -- seront annoncés chaque semaine.

Les participants peuvent gagner un prix de 750 $ en argent pour acheter local et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » remplie de produits locaux. Les entreprises gagnantes remporteront un prix en argent de 2 000 $, une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » ainsi qu'une adhésion d'un an à la FCEI.

« Chaque dollar dépensé dans une petite entreprise ou une franchise locale permet de garder 0,66 $ dans la communauté. La réussite des entreprises locales dépend donc en grande partie de nous. Démarrer une petite entreprise, c'est se lancer dans l'inconnu. Ce concours est l'occasion de remercier les entrepreneurs qui prennent ce risque », ajoute Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI.

Les propriétaires de PME peuvent télécharger la trousse numérique de la FCEI, y compris une affiche à imprimer et des images numériques personnalisables pour les médias sociaux pour promouvoir le Concours et l'achat local. Pour en savoir plus sur les façons de soutenir les PME, visitez JeChoisisPME.ca.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre voix, mené en ligne du 5 au 23 septembre 2024 auprès de 2 187 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait tout au plus de +/- 2,1 %, 19 fois sur 20.

*À propos du Concours #JeChoisisPME -- Un gros MERCI!

La FCEI a créé le concours #JechoisisPME − Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en envoyant des messages de remerciement à leurs PME préférées. Chaque semaine, du 1er au 28 octobre, un participant remportera 750 $ en argent et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » comprenant des produits locaux de différentes provinces et territoires. L'entreprise gagnante remportera un prix en argent de 2 000 $, une adhésion d'un an à la FCEI et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! ». Le Concours est parrainé par la Banque Scotia, Interac et Chase. Pour en savoir plus sur le concours et la façon d'y participer, visitez JeChoisisPME.ca . Pour connaître le règlement du Concours, visitez fcei.ca/reglementconcours .

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir de l'argent et des données au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada. Pour plus d'informations, visitez interac.ca .

À propos des Solutions de paiement de Chase

Les Solutions de paiement de Chase, une filiale de JPMorgan Chase & Co. dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est un chef de file mondial en matière de paiements pour les entreprises de toute taille. Plus de 110 000 établissements commerciaux canadiens font confiance à Chase pour leurs paiements. Choisir Chase, c'est faire affaire avec un fournisseur de premier plan qui traite des opérations de débit et par carte de crédit totalisant plus de 2 billions de dollars annuellement pour des commerçants à l'échelle mondiale. En activité au Canada depuis plus de 20 ans, les Solutions de paiements de Chase comptent 200 employés au pays. Pour en savoir plus, consulter le site chase.ca .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]