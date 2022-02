Suivez la campagne de la #SemaineDuChangement qui débute aujourd'hui sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour apprendre à profiter pleinement de la concurrence.

Visionnez la vidéo et utilisez l'aide-mémoire sur la page de la Semaine du changement, et découvrez comment mettre les fournisseurs de services en concurrence pour obtenir votre clientèle en cinq étapes faciles!

Alors, avez-vous changé de fournisseur? Dites-le-nous en utilisant le mot-clic #SemaineDuChangement sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

Les faits en bref

Un sondage de 2020 a révélé que les Canadiens pourraient économiser environ 1 860 $ au total chaque année en changeant ou en renégociant leurs forfaits de télécommunication, de services bancaires et d'assurances.

Cependant, seulement le quart des Canadiens avaient changé de fournisseur ou renégocié leurs contrats afin de profiter des meilleurs services et offres.

Pendant la semaine du changement, le Bureau de la concurrence encourage les consommateurs à faire jouer la concurrence en leur faveur en renégociant leurs contrats de service ou en changeant de fournisseur.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

