Les transactions de l'industrie reflètent nettement l'augmentation de la demande pour les minéraux critiques les plus exploités dans un monde visant l'objectif net-zéro, alors que les transactions portant sur ces minéraux représentent 66 % du total des fusions et acquisitions des 40 plus grandes minières en 2022.

Les gouvernements élargissent leur rôle pour sécuriser l'approvisionnement en minéraux critiques, qui a connu une hausse rapide au cours des 12 derniers mois.

Le chiffre d'affaires des 40 principales minières sont demeurés stables en 2022, à 711 G$ US.

Le charbon est le principal contributeur aux revenus totaux (28 %), pour la première fois depuis 2010.

TORONTO, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Les plus grandes sociétés minières du monde devront trouver une nouvelle formule gagnante alors qu'elles sont confrontées au changement le plus important que l'industrie ait connu depuis des décennies. Dans le cadre de la 26e Enquête mondiale auprès des chefs de direction de PwC, 41 % des dirigeants interrogés ont reconnu que leur entreprise ne sera pas économiquement viable dans 10 ans s'ils poursuivent sur la même voie.

Dans cette 20e édition de son rapport annuel qui sonde les 40 plus grandes minières dans le monde, L'industrie minière en 2023 : l'ère de la réinvention , PwC a examiné les tendances de l'industrie et a constaté que la capitalisation boursière de ces entreprises a triplé en 2022, passant de 400 G$ US à 1,2T$ US.

Le chiffre d'affaires de l'industrie est demeuré stable en 2022, à 711 G$ US, pour une autre année de solide performance financière. Cela dit, la hausse des coûts et l'incertitude économique ont réduit les marges du BAIIA** de 32 % à 29 %, selon une nouvelle analyse de PwC sur le secteur.

** résultat avant intérêts, impôts et amortissements

Les conclusions du rapport de cette année mettent en évidence les principaux thèmes et développements qui touchent l'industrie, en particulier l'incidence de la transition énergétique , qui façonnera le secteur au cours des deux prochaines décennies. Les minières devront composer avec le rôle croissant que les gouvernements - et de nouveaux acteurs comme les constructeurs automobiles - jouent dans le secteur, tout en s'assurant qu'elles sont bien positionnées pour la transition vers l'énergie propre, ce qui nécessite un accès aux ressources.

En raison de l'incertitude géopolitique persistante, de la transition rapide vers les technologies d'énergie propre et de l'importance de ces deux enjeux pour la sécurité nationale et la stabilité économique, les gouvernements du monde entier ont pris des mesures rapides, au cours de 2022, pour sécuriser leur approvisionnement en minéraux essentiel. Ce faisant, ils ont considérablement modifié les règles du jeu.

« L'industrie minière joue un rôle fondamental dans la transition mondiale vers l'énergie propre, mais le chemin à parcourir est semé d'embûches, indique Lauren Bermack, leader nationale, Services au secteur minier et Transactions, et associée, PwC Canada. Un monde net-zéro nécessite davantage de minéraux critiques extraits, et non l'inverse, ce que le flux des transactions de l'industrie reflète nettement. Cela dit, l'influence croissante de la géopolitique sur l'industrie minière mondiale pourrait compliquer les opérations dans un monde de plus en plus complexe, marqué par l'arrivée de nouveaux acteurs. »

Les minéraux critiques : vitaux pour la société et l'industrie minière au cours des 20 prochaines années

Les minéraux critiques ont dominé les transactions en 2022, alors que les minières cherchaient à tirer profit de la transition mondiale vers l'énergie propre. Deux forces ont stimulé la demande : d'abord, le rôle que bon nombre de ces minéraux jouent dans les technologies de transition vers l'énergie propre, comme les batteries, les véhicules électriques et la production d'énergie solaire et éolienne, puis leur importance pour la défense nationale, les technologies et l'armement.

En 2022, les activités d'exploration de l'or, du cuivre, du lithium et du cobalt ont crû de façon importante. En raison de l'augmentation de la demande et de l'offre limitée pour ces minéraux critiques, des investissements continus dans l'exploration de ces minéraux seront indispensables pour la transition énergétique.

« Les 20 prochaines années pourraient être aussi positives pour l'industrie que les 20 dernières, mentionne Monica Banting, leader nationale, Services au secteur minier et associée, PwC Canada. La demande pour les minéraux critiques, qui alimente un essor croissant des exigences de développement durable comme les véhicules électriques, exige des minières qu'elles se réinventent et réfléchissent à la meilleure façon de soutenir leurs parties prenantes à l'échelle mondiale. C'est désormais l'ère de la forte demande pour les minéraux critiques, et elle regorge d'opportunités. Mais les minières qui ne réinventent pas leurs activités en trouvant les bons partenaires pour leur chaîne de valeur risquent de rater ces occasions. »

Décarbonation

Selon l'Enquête 2022 réalisée par PwC auprès de plus de 4 000 chefs de direction dans le monde, plus du tiers des chefs de direction du secteur minier (35 %) considèrent que leur entreprise sera fortement ou extrêmement exposée aux risques liés au climat au cours de cinq prochaines années. Malgré l'objectif mondial de réduire les émissions de carbone, le rapport de cette année sur l'industrie minière révèle que l'instabilité géopolitique en 2022 a fait bondir la demande pour le charbon, qui est devenu le principal contributeur du chiffre d'affaires des 40 plus grandes minières, alors qu'il représente 28 % de celui-ci.

Parmi les options de décarbonation les plus rentables pour l'industrie, mentionnons l'électrification directe, l'amélioration de l'efficacité et l'énergie renouvelable, suivies par l'utilisation de l'hydrogène pour les applications ne pouvant pas être électrifiées. La décarbonation orientera les décisions d'affaires pendant des décennies. Pour que les minières puissent en tirer profit au cours des cinq prochaines années, elles doivent continuer :

à établir et à communiquer des objectifs de réduction des émissions de portées 1 et 2, et à mobiliser leurs parties prenantes afin de réduire les émissions de portée 3 ;

à mettre en œuvre des technologies d'énergie renouvelable sur leurs sites, et à mettre à l'essai de nouvelles solutions à faibles émissions de carbone pour le traitement ;

à envisager des partenariats de réduction des émissions avec les clients et à mobiliser ceux-ci.

Dans les décennies à venir, les minières devraient aussi envisager :

de créer des partenariats avec des entreprises spécialisées dans le traitement, afin de réduire les émissions en aval de la chaîne de valeur ;

d'accroître les technologies renouvelables sur les sites miniers ;

de développer de nouvelles opérations minières, ainsi que des procédés de raffinage à faibles émissions de carbone ;

de mettre en service des usines d'extraction et de raffinage de grande envergure au même endroit ;

d'intégrer les énergies renouvelables dans les applications électriques et de transport, et d'éliminer graduellement les équipements utilisant des combustibles fossiles.

Recruter pour l'avenir

L'industrie minière, qui a besoin d'employés qualifiés, fait face à une pénurie de talents. Mais pour attirer des talents, il importe de changer la façon dont elle est perçue. Dans une enquête menée par le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (RHiM), une majorité de Canadiens âgés de 15 à 30 ans ont déclaré qu'ils n'envisageraient certainement ou probablement pas une carrière dans l'industrie minière.

Fusions et acquisitions

Bien que la valeur totale des transactions de fusions et acquisitions soit demeurée stable en 2022 par rapport à 2021, la nature de ces transactions a changé de façon considérable. Ainsi, la valeur des transactions liées aux minéraux critiques a augmenté de 151 % par rapport à 2021, et représente 66 % de la valeur totale des transactions de l'année. En revanche, les transactions aurifères ont chuté de 50 %, ce qui indique peut-être la fin de la domination des métaux précieux dans les transactions de fusions et acquisitions, qui était la norme dans les dernières années.

Les minières devront également travailler avec d'autres secteurs, comme les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries en tant qu'équipementiers, par le biais de coentreprises, de partenariats et d'accords d'enlèvement pour assurer l'approvisionnement. Comme les gouvernements encouragent la production et le traitement des minéraux critiques, nous nous attendons à ce que les équipementiers réalisent plus d'investissements directs dans les actifs miniers et de traitement, ce qui augmentera la concurrence pour les actifs de croissance et les fusions et acquisitions.

Pour en découvrir davantage sur l'avenir de l'industrie minière et les raisons pour lesquelles les minières doivent tenir compte d'un ensemble de nouveaux facteurs touchant la dynamique du secteur, cliquez ici .

À propos de ce rapport : Le rapport sur l'industrie minière 2023 est la 20e édition de cette analyse portant sur les 40 plus grandes minières de toutes les régions du monde et dont l'exploitation est considérée comme l'activité principale. Les résultats agrégés dans ce rapport proviennent des plus récents renseignements accessibles au public, principalement des rapports annuels et des rapports financiers mis à la disposition des actionnaires. Ce rapport, disponible en anglais seulement, peut être consulté sur le www.pwc.com/mine.

À propos de PwC : Chez PwC, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 9 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC Canada est membre du réseau PwC, qui compte plus de 328 000 personnes dans 152 pays. Pour en savoir davantage et nous dire ce qui compte le plus pour vous, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca. PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure.

© PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2023. Tous droits réservés.

SOURCE PwC Management Services LP

Renseignements: Chiara Battaglia, directrice, Communications, PwC Canada, [email protected]