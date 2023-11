TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Les bureaux de vote à Kitchener-Centre sont ouverts aujourd'hui de 9 h à 21 h (heure de l'Est). Les résultats non officiels seront disponibles après 21 h (heure de l'Est) sur elections.on.ca/fr.

Les citoyennes et citoyens canadiens qui résident à Kitchener-Centre et qui sont âgés d'au moins 18 ans peuvent voter.

Les électeurs qui ont reçu leur carte d'information de l'électeur peuvent l'apporter avec eux et se munir d'une pièce d'identité indiquant leur nom pour recevoir un bulletin de vote. Les électeurs qui n'ont pas de carte d'information de l'électeur peuvent quand même voter s'ils se munissent d'une pièce d'identité acceptée indiquant à la fois leur nom et leur adresse.

Les électeurs sont encouragés à vérifier leur lieu de vote avant d'aller voter en saisissant leur code postal dans le Service d'information aux électeurs à l'adresse suivante : elections.on.ca/fr, en téléchargeant l'application Élections Ontario ou en consultant leur carte d'information de l'électeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des exemples de pièces d'identité acceptées et une liste des candidates et candidats, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

Faits en bref

Une période d'interdiction de la publicité politique est en vigueur jusqu'à 23 h 59 (heure de l'Est) aujourd'hui.

La publication des sondages sur l'élection qui n'ont pas été publiés auparavant est interdite jusqu'à 21 h (heure de l'Est) aujourd'hui.

Instructions aux membres des médias

Les caméras sont interdites dans les bureaux de vote, à moins qu'une candidate ou un candidat ne vote. Des dispositions concernant la couverture médiatique du vote des candidates et candidats peuvent être prises à l'avance par le biais du bureau du directeur du scrutin.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Renseignements: Élections Ontario - Médias, [email protected], 1 866 252-2152