Bye Bye Béton ! Un premier bilan concluant et une deuxième édition à venir

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a inauguré, le 18 octobre dernier, le quatrième et ultime projet réalisé dans le cadre de l'édition 2024 de son tout premier programme participatif de déminéralisation et de verdissement Bye Bye Béton !. Conforté par les résultats de cette première édition, l'Arrondissement a décidé de reconduire l'initiative pour une deuxième année consécutive. Un appel à projets sera prochainement diffusé à cet effet.

« Cette première édition dépasse nos attentes : les citoyennes et citoyens sont mobilisés, volontaires et remplis d'idées. Depuis la première inauguration en juin, on ressent un fort engouement : on a déjà hâte d'analyser les projets qui seront déposés pour la deuxième édition de 2025 » souligne Sylvain Ouellet, Conseiller de Ville du district de François-Perrault et maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Mobiliser la population, rafraîchir les quartiers et créer du lien

Cette première édition a rencontré un véritable succès auprès de la population. En effet, 148 participantes et participants se sont mobilisés dans le cadre des projets retenus.

En tout, pour l'ensemble des trois projets citoyens et du site vitrine, 273 m2 d'asphalte ont été retirés, soit la surface de jeu d'un terrain de tennis. Ces 273 m2 d'asphalte ont été remplacés par 694 vivaces, 29 arbustes, 14 arbres et 10 m 2 de trèfle micropipolin.

En plus d'embellir les secteurs et d'en améliorer la biodiversité, ces nouveaux aménagements permettent de rafraîchir l'air ambiant, lors de la période estivale, ainsi que d'améliorer la captation des eaux de pluie. Les projets retenus ont aussi contribué à favoriser la rencontre et les échanges au sein des groupes de citoyennes et citoyens ayant pris part aux activités d'idéation, de dépavage et de plantation collective.

Un accompagnement sur mesure

Les comités citoyens impliqués ont bénéficié de l'expertise du Centre d'écologie urbaine pour concevoir leur plan respectif de verdissement et procéder au retrait de l'asphalte. Une fois les surfaces imperméables retirées, les participantes et participants ont pu compter sur l'expertise de l'organisme Ville en vert pour venir y planter les végétaux préalablement sélectionnés.

L'équité territoriale en ligne de mire

L'équité territoriale figurait parmi les principaux critères de sélection des projets citoyens et du site vitrine. Ainsi, le site vitrine qui jouxte l'Église orthodoxe roumaine de l'Annonciation, Le

Triangle Ball, Les Jardins Talon et Le Havre des petits se situent respectivement dans les districts de Villeray, Parc-Extension, François-Perrault et Saint-Michel.

Emplacement des sites de la première édition :

Le site de démonstration du Programme : 8070, avenue Christophe-Colomb

Le Triangle Ball : 400, avenue Bal

: 400, avenue Bal Le Havre des petits : CPE Lieu des petits, 9081, boulevard Saint-Michel

: CPE Lieu des petits, 9081, boulevard Les Jardins Talon : espace situé au coin des rues Jean-Talon et Marquette

Une deuxième édition à surveiller

Un appel à projets sera prochainement diffusé sur les canaux numériques de l'Arrondissement. Toute l'information nécessaire et le détail de la marche à suivre pour déposer un projet seront disponibles sur la page Web du programme.

