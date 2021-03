Soutenu par un fournisseur de confiance du secteur des services de technologies de l'information et de la cybersécurité, le service Nerds On Site pour entreprises proposera aux petites entreprises clientes de Bureau en Gros des solutions à distance et sur place pour les appuyer dans une multitude d'activités, qu'il s'agisse d'outiller leur main-d'œuvre pour le travail mobile ou de gérer leur réseau entier de TI.

« Nerds On Site est prête à épauler les PME canadiennes en leur fournissant des solutions de TI sur mesure, a déclaré Charles Regan, PDG de Nerds On Site. Nous sommes ravis de former un partenariat avec Bureau en Gros dans le cadre du service Nerds On Site pour entreprises. Ce dernier permettra à davantage de PME d'accéder aux services de TI dont elles ont besoin durant cette période décisive, et proposera un éventail de programmes et de ressources adaptés qui leur apporteront le soutien nécessaire pour exercer leurs activités de façon efficace et sécuritaire. »

Les services de données, de sécurité et de TI sont plus recherchés que jamais. Nerds On Site pour entreprises proposera aux PME une évaluation, sans engagement ni obligation, de la cybersécurité de leur réseau, accompagnée d'une liste de solutions sur mesure pour combler les lacunes constatées. La gestion et la protection adéquates des systèmes d'entreprise sont maintenant indispensables pour assurer la sécurité des organisations dans un monde numérique en constante évolution.

« Il est important que les PME aient accès aux technologies et au soutien appropriés pour gérer leur main-d'œuvre sur place et à distance, a affirmé David Boone, PDG de Staples Canada/Bureau en Gros. Grâce à notre partenariat avec Nerds On Site, les PME pourront compter sur Bureau en Gros pour répondre à tous leurs besoins et obtenir non seulement des produits technologiques essentiels, mais aussi des services de soutien des TI qui les aideront à protéger et à cultiver leur entreprise. »

Pour en apprendre davantage au sujet de Nerds On Site pour entreprises, visitez bureauengros.com/solutionsTIpetitesentreprises.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 304 succursales au pays ou qui magasinent en ligne sur bureauengros.com. L'entreprise offre cinq espaces de cotravail à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous le nom Staples Studio. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et un blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Consultez le site bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Nerds On Site

Fondée en 1995, Nerds On Site est une entreprise spécialisée en solutions économiques de pointe et en services complets de TI destinés aux petites et moyennes entreprises (PME). Établie à London, en Ontario, Nerds On Site génère actuellement des revenus annuels d'environ 10 000 000 $. L'entreprise sert plus de 12 000 clients par année et affiche un taux de satisfaction de la clientèle exceptionnel de 96,5 % (grâce à plus de 90 100 évaluations cinq étoiles). Son modèle d'affaires repose sur un réseau de sous-traitants au Canada et compte un programme de franchisage soutenant son expansion aux États-Unis.

