Bureau en Gros dévoile le rapport sur les tendances de l'avenir au travail en partenariat avec le Angus Reid Group

Un sondage national des employés et des employeurs du Canada suggère que le travail hybride est là pour de bon, mais seulement 35 % des employeurs ont émis des lignes directrices claires pour le travail à distance ou hybride après 2022

RICHMOND HILL, ON, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Êtes-vous prêt pour l'avenir du travail au Canada? La pandémie a complètement bouleversé la manière dont les Canadiens abordent et envisagent le travail, où il a lieu, comment nous nous rencontrons, quand nous nous connectons et déconnectons, et bien plus. Bureau en Gros est entré en partenariat avec le leader en Amérique du Nord en matière de recherche, le Angus Reid Group, pour révéler le Rapport sur les tendances de l'avenir au travail : un résumé des connaissances critiques des employés et des employeurs canadiens sur le portrait actuel de l'avenir au travail, en équipant les entreprises pendant qu'ils naviguent dans le monde du travail à distance, du travail hybride et du travail au bureau.

« La pandémie a accéléré le changement dans la main-d'œuvre canadienne et jusqu'à maintenant, peu de personnes se sont intéressées à ce que pensent les Canadiens au sujet de l'endroit, du moment et de la façon de travailler dans le futur. Développé en collaboration avec le Angus Reid Group, le rapport sur les tendances de l'avenir au travail nous permet d'analyser en détail les véritables pensées sur le futur des employés et des employeurs de différents secteurs » dit David Boone, le PDG de Bureau en Gros Canada. « Avec plus de 7 répondants sur 10 qui parlent de l'importance de la flexibilité au travail, il est évident que nous sommes à un moment pivot et que le travail hybride est là pour de bon. Avec les employés qui désirent de la flexibilité et du support de la part de leurs employeurs, nous sommes ici pour les équiper avec les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour se démarquer. »

Les découvertes clés du rapport sur les tendances de l'avenir au travail sont :

La flexibilité est nécessaire : ce n'est pas seulement le nombre de jours en présentiel ou à domicile qui est important, la moitié des employés disent qu'ils risquent moins de considérer un employeur s'il ne proposait pas des horaires flexibles. De plus, la recherche a illustré que les employés et les employeurs risquent moins d'accepter un nouveau poste s'il n'offre pas la possibilité de travail hybride.

ce n'est pas seulement le nombre de jours en présentiel ou à domicile qui est important, la moitié des employés disent qu'ils risquent moins de considérer un employeur s'il ne proposait pas des horaires flexibles. De plus, la recherche a illustré que les employés et les employeurs risquent moins d'accepter un nouveau poste s'il n'offre pas la possibilité de travail hybride. Plusieurs se questionnent sur leur productivité lors du retour au bureau : 50 % des travailleurs à distance ou en mode hybride ont indiqué craindre être distraits et de perdre de la productivité lors d'un retour au bureau. La recherche montre que certains employeurs sous-estiment ce fait.

50 % des travailleurs à distance ou en mode hybride ont indiqué craindre être distraits et de perdre de la productivité lors d'un retour au bureau. La recherche montre que certains employeurs sous-estiment ce fait. Les bureaux à domicile ne sont pas convenables : 25 % des travailleurs à distance ou en mode hybride expriment que leur bureau de travail n'est pas convenable, la plupart ayant dû s'organiser sans l'aide de leur employeur.

25 % des travailleurs à distance ou en mode hybride expriment que leur bureau de travail n'est pas convenable, la plupart ayant dû s'organiser sans l'aide de leur employeur. Les mesures incitatives sont laissées de côté : des avantages spéciaux, des jours au bureau flexibles et un espace réservé seulement pour le travail, sans distractions, sont les trois facteurs qui font que les employés retournent au bureau, mais seulement la moitié des employeurs offrent des mesures incitatives pour encourager le retour au travail.

« Il est clair que la méthode de travail actuelle est plus qu'une activité de pandémie. Les confinements ont créé de nouvelles méthodes de travail, » dit Demetre Eliopoulos, le vice-président principal et le directeur général de la recherche du Angus Reid Group. « Maintenant que nous avons besoin de plus qu'une solution temporaire, les entreprises et les employés doivent décider à quoi ressemblera leur méthode de travail optimale et de production. »

À propos de la recherche

En collaboration avec Bureau en Gros, le Angus Reid Group a fait un sondage en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1010 employés et de 505 employeurs au Canada. Les personnes interrogées sont des membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Pour comparer, un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage pour les employés et de plus ou moins 4,4 points de pourcentage pour les employeurs, 19 fois sur 20. Les travailleurs à distance sont définis comme travaillant à domicile 5 jours par semaine en moyenne. Les travailleurs hybrides sont au bureau de 1 à 3 jours par semaine en moyenne. Les travailleurs au bureau sont présents au bureau de 4 à 5 jours par semaine en moyenne. Plus d'information sur le rapport sur les tendances de l'avenir au travail est disponible dans la section Intelligence sur le site du Angus Reid Group.

À propos de Bureau en Gros

Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous la bannière Staples Studio. Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos du Angus Reid Group

Le Angus Reid Group est le leader canadien dans les domaines de l'opinion et des données provenant de l'étude de marché. Le Angus Reid Group offre une variété de solutions de recherches pour les entreprises, les marques, les gouvernements, les organismes à but non lucratif et plus encore. Cette équipe relie les technologies et les personnes, pour obtenir des connaissances qui aident à la prise de décisions. Les données sont collectées à l'aide de plusieurs outils qui utilisent les plus récentes technologies. Le Forum Angus Reid en fait partie et il est une communauté d'opinion publique en ligne composée de résidents motivés de partout au pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui comptent pour tous les Canadiens.

