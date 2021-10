Un nouveau sondage de Staples Bureau en Gros révèle que 82 % des petites entreprises canadiennes sont optimistes quant à l'avenir

RICHMOND HILL, ON, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Octobre marque le mois des entreprises au Canada. Alors que les taux de vaccination continuent d'augmenter et que les employés reprennent progressivement leurs nouvelles habitudes, de nombreuses entreprises cherchent des occasions de renouer avec la croissance. En tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros appuie les entreprises de toutes tailles partout au Canada, et stimule cette passion pour la croissance, en leur donnant les moyens de répondre aux besoins de leurs propres clients et reprendre leurs activités.

« Nous savons que la COVID-19 a représenté un véritable défi pour les entreprises canadiennes et nous nous considérons comme un partenaire à part entière des entreprises de toutes tailles, a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. Bien que de nombreuses petites entreprises reconnaissent qu'il reste des défis à relever pour faire des affaires dans l'environnement actuel, nous sommes heureux de constater qu'elles ont su réagir pour stimuler leur croissance et qu'elles restent optimistes quant à l'avenir -- tout comme nous. »

Staples Canada/Bureau en Gros a mené un sondage auprès de 624 propriétaires de petite entreprise à travers le Canada afin de mieux comprendre les répercussions de la pandémie sur leurs entreprises, les préoccupations auxquelles ils continuent de faire face, et d'évaluer le sentiment global au sein de ce groupe. Les éléments clés qui s'en dégagent sont les suivants :

En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a continué d'étendre son soutien aux petites entreprises de plusieurs façons par l'entremise du Centre de solutions et de ses programmes d'adhésion pour les entreprises, notamment :

Le Centre de solutions continue de fournir des services d'impression, de marketing numérique, d'expédition et de soutien de technologie. Ses experts sont sur place pour aider les petites entreprises à toutes les étapes, y compris de nouveaux partenariats avec Canva et Shopify.

Un partenariat élargi avec le moteur de conception Canva, qui offre aux clients Canva Pro pour les aider à maximiser leur productivité et leur créativité. Grâce à des outils de haute qualité permettant de gagner du temps, les équipes peuvent collaborer sur les conceptions en temps réel, maintenir l'image de marque de chacun avec à la trousse de marque, et rationaliser le temps de conception avec des outils tels que Magic Resize, Background Remover et Version History.

Un partenariat avec Shopify pour offrir aux clients de Bureau en Gros un essai gratuit de 60 jours afin de les soutenir dans la création d'un site de commerce en ligne grâce aux puissants outils de Shopify qui fournissent tout le nécessaire pour exploiter une entreprise en ligne.

La récente relance de Staples Professionnel, le fournisseur aux entreprises de premier plan au Canada , qui propose une toute nouvelle expérience de marque et pour les clients en ligne, un parc de véhicules de livraison élargi, des capacités de suivi des commandes, et une tarification destinée aux membres offerte aux clients d'affaires dans les magasins Staples /Bureau en Gros au Canada . Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont Staples Professionnel a renouvelé son engagement envers les clients d'affaires canadiens.

, qui propose une toute nouvelle expérience de marque et pour les clients en ligne, un parc de véhicules de livraison élargi, des capacités de suivi des commandes, et une tarification destinée aux membres offerte aux clients d'affaires dans les magasins /Bureau en Gros au . Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont Staples Professionnel a renouvelé son engagement envers les clients d'affaires canadiens. L'expansion de Bureau en Gros Privilège, un programme d'adhésion unique qui offre des solutions personnalisées aux petites et moyennes entreprises canadiennes avec des prix et des avantages exclusifs, et ce, sans frais annuels.

Le Centre de ressources des petites entreprises de Bureau en Gros (bureauengros.com/CRpetitesentreprises) a été rafraîchi en 2021 et offre des ressources supplémentaires permettant aux petites entreprises de gagner du temps en plus d'économiser de l'énergie et de l'argent en fournissant des informations sur des sujets tels que la santé, sécurité, financement et prêt externes, programmes d'allégement fiscal, et plus.

offre des ressources supplémentaires permettant aux petites entreprises de gagner du temps en plus d'économiser de l'énergie et de l'argent en fournissant des informations sur des sujets tels que la santé, sécurité, financement et prêt externes, programmes d'allégement fiscal, et plus. Un partenariat a été créé avec TreviPay pour offrir un compte de crédit commercial avec une expérience de paiement transparente, à la fois en magasin et en ligne. Les clients de Staples Canada /Bureau en Gros seront les premiers à profiter de la solution de paiement sans carte par application mobile de TreviPay au Canada . Celle-ci permet aux clients d'affaires de porter leurs achats à leur compte tout en facilitant le paiement dans la destination d'achat de leur choix, soit un magasin Staples /Bureau en Gros, le programme Bureau en Gros Privilège et le site bureauengros.com.

/Bureau en Gros seront les premiers à profiter de la solution de paiement sans carte par application mobile de TreviPay au . Celle-ci permet aux clients d'affaires de porter leurs achats à leur compte tout en facilitant le paiement dans la destination d'achat de leur choix, soit un magasin /Bureau en Gros, le programme Bureau en Gros Privilège et le site bureauengros.com. Staples Canada /Bureau en Gros a également élargi son partenariat avec Flexiti; les clients d'affaires bénéficient désormais d'une période de 60 jours sans d'intérêts1 en magasin et en ligne avec le compte de crédit Affaires Bureau en Gros.

À travers une série de messages publicitaires, Staples Canada/Bureau en Gros s'est récemment associée à Howie Mandel et Pierre-Yves Lord pour donner vie à sa nouvelle campagne de marque, Découvrons ensemble, à travers une série de messages publicitaires. Le premier message se concentre sur les clients d'affaires qui réfléchissent aux différentes manières de s'adapter à un milieu de travail et à un marché en évolution. Howie Mandel et Pierre-Yves Lord personnifient la voix de la curiosité du client, en l'encourageant à rechercher des solutions offertes par Staples Canada/Bureau en Gros.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos du sondage

Le sondage publié par Maru Public Opinion a été réalisé par les experts du panel en ligne de Maru/Blue auprès de 624 propriétaires de petites entreprises canadiennes représentatives qui comptent entre 2 et 99 employés et qui se concentrent sur les activités de bureau et de services. Le sondage a été mené du 17 au 22 septembre 2021 auprès de francophones et d'anglophones, l'échantillon aléatoire a une marge d'erreur estimée à +/- 3,9 %, 19 fois sur 20.

