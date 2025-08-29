Bureau des grands projets : un geste concret qui nous rendra plus compétitifs, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue l'inauguration du Bureau des grands projets, une avancée majeure pour l'accélération et la mise en œuvre de projets qui favoriseront la compétitivité de notre économie.

« Le Bureau des grands projets devra servir de levier stratégique pour rendre notre économie plus compétitive et faciliter l'accès de nos entreprises aux marchés interprovinciaux et internationaux. Il faudra s'assurer que le Québec et ses différentes régions en bénéficient pleinement », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ applaudit la volonté de réduire les délais d'approbation pour les projets d'infrastructure de grande envergure. La rapidité d'exécution que devra apporter ce bureau sera cruciale pour stimuler les investissements et soutenir des industries clés, en particulier dans un contexte de guerre commerciale.

La création de ce nouveau Bureau fait suite à l'adoption de C-5, la récente Loi visant à bâtir le Canada, que la FCCQ avait accueilli favorablement. Nous invitions toutefois le gouvernement à pousser plus loin sa démarche. En plus des projets « d'intérêt national » identifiés en collaboration avec les provinces, le gouvernement devrait s'assurer d'appliquer les modalités d'accélération des procédures d'approbation prévues dans C-5 à certains types de projets stratégiques, comme les principaux projets de minéraux critiques et stratégiques.

