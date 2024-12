Bulletin de notes en habitation : l'APCHQ attribue un C+ pour 2024

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Alors que l'année tire à sa fin, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile la deuxième édition de son bulletin de notes en habitation, dressant un bilan de la situation sur les mesures prises au cours de l'année.

Note globale de C+ : une légère amélioration par rapport à 2023

Alors que la moyenne était de C- en 2023, l'APCHQ attribue une note de C+ en 2024 grâce à certaines avancées visant à favoriser l'accès à la propriété et à soutenir l'industrie.

« Malgré ces progrès, la reprise des mises en chantier demeure timide et plusieurs défis persistent. Il faut que les gouvernements poursuivent leurs efforts, surtout dans un contexte où l'accès à l'habitation pourrait souffrir des contrecoups économiques liés à l'incertitude transfrontalière. L'agilité et la réactivité sont plus que jamais de mise » souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Trois priorités incontournables pour 2025

Pour répondre à la crise, l'APCHQ identifie trois axes prioritaires :

Faciliter l'accès à la propriété en agissant sur l'assouplissement du « stress test », la bonification du remboursement de la TPS sur les propriétés neuves et la transformation du CELIAPP et du RAP en régimes intergénérationnels.

en agissant sur l'assouplissement du « stress test », la bonification du remboursement de la TPS sur les propriétés neuves et la transformation du CELIAPP et du RAP en régimes intergénérationnels. Financer la mise à niveau des infrastructures en eau pour accueillir des projets immobiliers de plus grandes densités.

pour accueillir des projets immobiliers de plus grandes densités. Favoriser la rénovation écoénergétique du parc existant.

L'APCHQ rappelle que 2025 sera une année électorale, tant au niveau municipal que fédéral, et ce sera pour elle une occasion renouvelée de mettre en lumière et débattre des principales problématiques liées à l'habitation.

