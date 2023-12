Budget STL 2024 - Une hausse contrôlée des dépenses et des économies de 5,7 M$ pour maintenir le niveau de service

LAVAL, QC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Laval a adopté ce mardi le budget 2024 de la Société de transport de Laval (STL) qui se chiffre à 192 M$, une hausse contrôlée de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033, quant à lui, s'élève à 1,1 G$. Le cadre financier présenté dans le budget 2024 et le PDI permettra à la STL de préserver l'offre de service dans le transport régulier et d'augmenter l'offre du transport adapté selon les besoins de la clientèle. La STL poursuivra parallèlement l'électrification de son parc d'autobus.

Des économies de 5,7 M$

Afin d'équilibrer son budget, la STL a dû effectuer un exercice de rationalisation budgétaire. Cet exercice a mené à des choix difficiles, comme l'abolition d'une quarantaine de postes en fin d'année. Les abolitions concernent les postes qui avaient le moins d'impact potentiel sur la réalisation de la mission de la STL. En lien avec l'objectif régional de stabiliser l'offre de service en 2024, les emplois directement liés à la livraison du service ont été maintenus.

D'autre part, la Société a procédé à des réductions budgétaires supplémentaires d'ordre administratif pour boucler son exercice 2024 : formation, coaching, études, budget de communication, réserves pour des projets de développement, honoraires professionnels et contrats.

Sans tous ces efforts d'optimisation pour réduire les dépenses, la hausse du budget STL aurait été de 5,9 %. L'organisation fait ainsi sa part pour assurer une gestion optimisée et responsable de son budget.

Un équilibre fragile

Malgré l'adoption de ce budget responsable, de nouvelles pistes d'économies récurrentes de 1,1 M$ demandées par le gouvernement doivent être identifiées, de même qu'un manque à gagner de 7,9 M$ qui reste à combler pour pouvoir atteindre le plein équilibre budgétaire. À cet effet, des pourparlers sont encore en cours entre la Ville de Laval et l'ARTM pour financer ces sommes résiduelles.

« L'exercice budgétaire pour 2024 aura été particulièrement ardu. En fin d'année, nous avons dû faire des choix organisationnels difficiles, choix que nous devions faire dans un contexte financier exceptionnel. À ce titre, je tiens à souligner l'implication indéfectible de la Ville qui a solidement défendu les intérêts de la clientèle du transport collectif. La STL demeurera une partie prenante active dans la recherche de solutions financières au bénéfice de notre clientèle », a déclaré Madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

Maintenir le service pour la clientèle lavalloise

Fidèle aux grandes priorités de son Plan stratégique organisationnel de transition 2023-2025 que sont : la clientèle, les employé.es, l'électrification et le financement, la STL mettra un point d'honneur en 2024 à conserver une offre de service similaire à celle de 2023, le soutien financier de la Ville de Laval étant la pierre angulaire qui permettra à la STL de prendre cet engagement.

« L'année 2023 a été celle du retour de l'achalandage sur notre réseau à des niveaux supérieurs à ceux espérés. En ce sens, nous allons nous appliquer, avec les moyens dont nous disposons, à garder le cap en 2024 sur notre mission première pour servir au mieux notre clientèle », précise Josée Roy.

Rappelons que ce maintien de l'offre devra se faire dans un contexte où la conjoncture est déjà favorable à des ajustements de service, notamment dans les centres industriels où les besoins en déplacement sont en croissance et avec l'arrivée du REM à Laval qui suscitera également une réorganisation de la desserte vers de nouveaux pôles intermodaux.

« La STL a mené un exercice rigoureux pour optimiser ses dépenses. Notre priorité dans un avenir proche sera de poursuivre les discussions et de travailler avec les parties prenantes, notamment l'ARTM, les sociétés de transport, la Ville et le gouvernement, pour plus de prévisibilité budgétaire dans les années à venir. Malgré les optimisations, le manque à gagner au niveau du financement du transport collectif dans la région demeure considérable. Il importe de s'asseoir rapidement à la table pour définir des solutions innovantes et pérennes qui permettront de financer de façon durable le transport en commun », de conclure Madame Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

Dans une approche transparente, la Société se tient par ailleurs prête à répondre à l'invitation de la ministre Guilbault, en participant de manière collaborative aux audits de performance des organismes de transport collectif du Québec. La STL abordera cet exercice avec la même rigueur que celle démontrée lors de sa candidature en 2019 aux Prix Performance Québec. Rappelons que ce prix prestigieux obtenu par la STL constitue la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec et vient souligner la qualité de gestion et la performance globale d'une organisation.

Le budget 2024 de la STL est disponible sur le site Web de la Société : stlaval.ca/budget2024

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

