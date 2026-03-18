Budget Québec 2026-2027 : un budget qui reconnaît l'urgence d'investir dans le maintien des infrastructures et de soutenir l'adaptation des entreprises

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard. Le gouvernement du Québec fait preuve de prudence et de discipline budgétaire, deux conditions pour maintenir la confiance et l'investissement des entreprises en contexte d'incertitude.

Sobriété et retenue : une approche attendue à six mois des élections

« Ce budget s'inscrit dans un contexte de profonde incertitude. Dans ces conditions, la Chambre salue le maintien de la cible de retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Les entreprises sont sensibles à la trajectoire du déficit et à la cote de crédit du Québec. Les moyens pour atteindre cette cible seront à préciser, et la Chambre suivra l'évolution de la gestion des dépenses publiques. Autre indicateur encourageant : le ratio dette/PIB va dans la bonne direction, ce qui donne de l'air au gouvernement pour investir dans les infrastructures ‒ un des principaux déterminants de notre productivité », a déclaré Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact de la Chambre.

La Chambre note que le gouvernement maintient une provision de 8 milliards de dollars sur cinq ans pour faire face à d'éventuels chocs qui pourraient affecter l'économie du Québec.

Infrastructures : une priorité économique nationale

« Le budget répond à une des principales priorités économiques de la communauté d'affaires : investir dans le maintien des infrastructures. Les besoins sont criants. On ne peut pas construire l'économie du futur sur des fondations qui s'effritent. Nous saluons le rehaussement de 3 milliards de dollars du Plan québécois des infrastructures (PQI), dont un devancement de 2 milliards d'ici 2030-2031, qui porte le PQI à 167 milliards sur 10 ans. Le gouvernement a entendu les demandes de la Chambre, en priorisant en forte proportion (71 %) l'entretien des actifs existants. Ce geste va profiter à l'économie du Québec et de la métropole. Nous porterons attention aux délais d'exécution de ces grands projets, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes novateurs de financement, misant sur des partenariats public-privé-communautaire », a renchéri Mme Bouchard.

La Chambre se dit déçue qu'aucune entente n'ait été conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada, afin de permettre au Québec d'accéder aux sommes disponibles dans le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC). Nous réitérons l'importance d'investir dans le maintien des actifs du métro de Montréal. En effet, près d'une station de métro sur deux est en mauvais état selon la Société de transport de Montréal (STM). C'est la colonne vertébrale de la mobilité durable de la métropole qui est à risque », a rappelé Mme Bouchard.

Stimuler l'investissement privé

« Le budget prévoit des mesures prometteuses et ciblées pour stimuler l'investissement privé, notamment une enveloppe de 700 millions de dollars pour aider les entreprises à s'adapter à la nouvelle réalité commerciale. Des investissements considérables sont prévus pour des projets dans des secteurs d'avenir, comme l'énergie, la défense et la valorisation des minéraux critiques, ce qui est bienvenu et profitera aux secteurs de force de Montréal », a ajouté Mme Bouchard.

La Chambre demeure préoccupée par rapport aux enjeux de surréglementation et de fardeau fiscal qui freinent les entreprises. Bien que des mesures aient été annoncées au dernier budget pour réduire le fardeau fiscal, le gouvernement doit poursuivre ses efforts destinés à assurer la compétitivité du Québec », a souligné Mme Bouchard.

« Montréal regorge d'atouts pour tirer notre épingle du jeu dans le contexte d'incertitude actuel. Nos secteurs de force montréalais tels que l'aérospatiale, la défense, l'intelligence artificielle et le génie, pour n'en nommer que quelques-uns, seront au cœur de la réponse québécoise pour relancer notre productivité. Nous nous réjouissons d'ailleurs de l'enveloppe de 429 M$ accordée pour appuyer l'essor de notre secteur artistique et culturel, en particulier les sommes allouées à l'audiovisuel et aux musées, qui sont des vecteurs économiques majeurs de la métropole », a mentionné Mme Bouchard.

« Par ailleurs, comme beaucoup de villes québécoises, notre métropole est confrontée à des enjeux d'itinérance qui préoccupent l'ensemble de la communauté. Voir des personnes vivre dans de telles conditions est inacceptable. Il faut aller plus loin et donner aux villes et aux organismes les moyens d'agir durablement. Nous saluons la somme de 264 millions annoncée aujourd'hui pour agir face à l'itinérance », a conclu Mme Bouchard.

La Chambre réitère l'importance que le financement soit au rendez-vous pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Palais des congrès de Montréal et le projet structurant de l'Est, présentement à l'étude.

La Chambre recevra le ministre Eric Girard le lundi 23 mars à sa tribune pour présenter le budget.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montré al métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]