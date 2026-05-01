Incertitude économique : les entreprises du Grand Montréal sous pression, mais résolument tournées vers la croissance et la productivité

MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les résultats de son plus récent coup de sonde, Perspectives économiques et priorités des entreprises de la métropole, réalisé en avril 2026. Dans un contexte de profondes transformations géopolitiques et économiques, les résultats révèlent un milieu des affaires fortement affecté, mais résolument engagé dans une démarche d'adaptation et de croissance.

« Le constat est sans équivoque : les entreprises du Grand Montréal sont sous pression, mais elles refusent l'inertie. Les bouleversements mondiaux touchent directement les trois quarts d'entre elles. Face à cette incertitude, 64 % ont déjà amorcé ou envisagent une transformation interne pour renforcer leur résilience », a affirmé Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les résultats démontrent que les entreprises choisissent d'investir, d'innover et de croître, même dans un environnement instable. Elles attendent maintenant des gestes concrets des décideurs publics pour libérer leur plein potentiel », a ajouté Isabelle Dessureault.

Un appel clair : lever les freins à la compétitivité

Les entreprises s'accordent sur les priorités : 37 % réclament un allègement du fardeau fiscal et réglementaire, tandis que 33 % demandent une modernisation accélérée des infrastructures et un soutien accru à la productivité.

« Aujourd'hui, trop de mécanismes freinent l'allocation et l'attraction efficace des talents et des capitaux. Une part importante des incitatifs fiscaux demeure orientée vers les salaires plutôt que vers la productivité, ce qui limite notre capacité à soutenir la croissance des entreprises les plus performantes. Si nous voulons accélérer, il faut revoir ces leviers en profondeur », a-t-elle indiquée.

Des chaînes de valeur à renforcer

Le coup de sonde met également en lumière des préoccupations majeures liées à l'immigration et à l'accès aux talents, à la révision possible de l'ACEUM, ainsi qu'à la transition climatique. Dans ce contexte, la diversification des marchés et le renforcement des synergies entre les pôles économiques du Québec deviennent des leviers stratégiques incontournables.

« Les entreprises se positionnent déjà face aux grandes transformations à venir. Les trois quarts d'entre elles craignent que les changements aux politiques d'immigration nuisent à la réputation du Québec et de Montréal, alors même que notre capacité d'attirer et de retenir les talents demeure un facteur déterminant de performance économique. À cela s'ajoute la crise climatique, alors que 81 % des entreprises expriment une forte préoccupation à cet égard », a expliqué Isabelle Dessureault.

Dans le cadre de sa série politique provinciale, la Chambre poursuit un dialogue soutenu avec les principaux partis politiques en vue de l'élection de l'automne prochain. Cette initiative s'accompagne de la préparation d'un livre blanc, dont la publication est prévue en juin. Ce document proposera un diagnostic rigoureux de la situation économique, ainsi que des recommandations concrètes pour renforcer les chaînes de valeur de la province et redonner l'impulsion économique nécessaire au Québec tout entier.

« Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous optons pour l'inertie et laissons les investissements nous échapper, soit nous choisissons de libérer le plein potentiel de nos entreprises et de nos talents, en nous dotant des bons outils : un cadre réglementaire et fiscal allégé, des infrastructures modernes et une véritable stratégie de productivité. Le Québec doit assumer pleinement son rôle dans les chaînes de valeur continentales, en s'appuyant sur la force et la complémentarité de l'ensemble de ses pôles économiques », a conclu Isabelle Dessureault.

Faits saillants du coup de sonde

Confiance économique fragile : 52 % des entreprises se disent peu confiantes quant aux perspectives économiques du Québec pour la prochaine année. Ambitions maintenues : malgré ce contexte, 46 % des entreprises misent d'abord sur la croissance. Leviers privilégiés : le rehaussement de la productivité (54 %), l'innovation (46 %) et la diversification des marchés (42 %) soutiennent ces ambitions. Enjeu principal : la conjoncture économique demeure la principale préoccupation pour 74 % des entreprises. Secteurs prioritaires : Plus de 70 % des entreprises sont favorables au rehaussement des dépenses en défense et 47 % comptent sur la diversification des marchés pour atténuer les effets négatifs liés à la révision de l'ACEUM.

Consultez les résultats du coup de sonde exclusif de la Chambre sur notre site Web.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de la série politique provinciale À la une Pharmascience

Déployée dans le cadre des élections provinciales de 2026, cette initiative vise à créer un espace privilégié d'échanges entre le milieu des affaires et les décideurs politiques à l'approche de ce moment démocratique clé. Dans ce contexte, la Chambre accueillera à sa tribune les chefs des principaux partis politiques afin de discuter des priorités économiques du Québec. Cette démarche culminera avec le dévoilement d'un livre blanc proposant des solutions concrètes pour soutenir la prospérité économique du Québec.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-BélizaireStratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]