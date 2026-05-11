Fermeture du Renaud-Bray de Laurier Québec : la CSN dépose une plainte au Tribunal administratif du travail

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Après avoir fermé son magasin des Galeries de la Capitale, le groupe Renaud-Bray devra se défendre devant les tribunaux pour avoir fermé une deuxième succursale en grève à Québec. Une plainte pour entrave, représailles et négociation de mauvaise foi a en effet été déposée par la CSN et par le syndicat des employé-es, auprès du Tribunal administratif du travail (TAT), à la suite de la fermeture, le 1er mai dernier, du Renaud-Bray de Laurier Québec, dont les syndiqué-es étaient en grève depuis le 22 novembre 2024.

Dans sa requête, qui vient amender le recours intenté à la suite de la fermeture des Galeries de la Capitale, la CSN allègue que « par ses fermetures d'une rare violence, l'employeur intimide non seulement le syndicat et ses membres, mais aussi les salarié-es de toutes ses autres succursales, syndiquées ou non ». Un geste qui contrevient aux articles 3, 12, 14, 15 et 53 du Code du travail en vigueur au Québec, précise le recours.

Ces fermetures doivent être mises en contexte avec les changements de bannière des magasins Archambault Lebourgneuf et Place Ste-Foy, également propriétés de l'homme d'affaires Blaise Renaud. Ces établissements, situés à proximité des magasins en grève, affichent dorénavant la marque de commerce Renaud-Bray.

« Personne n'est dupe : nous savons très bien que Renaud-Bray tente de se débarrasser d'un syndicat qui lui tient tête, tout en intimidant l'ensemble de ses employé-es », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

En grève depuis le 22 novembre 2024, les employé-es des Galeries de la Capitale et de Laurier Québec se sont prononcés en juillet dernier à 93 % contre les dernières offres de l'employeur, après que celui-ci eut demandé au TAT d'ordonner un tel vote. Depuis, aucune offre de négociation n'a été déposée par l'entreprise de Blaise Renaud.

« Renaud-Bray n'a jamais eu l'intention de négocier sérieusement, déplore le président du syndicat, Jimmy Demers. On demandait à peine un dollar au-dessus du salaire minimum, mais l'entreprise préfère fermer deux succursales rentables plutôt que de répondre aux demandes de ses employé-es. Un geste ignoble. »

Pour la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Barbara Poirier, de tels gestes ne peuvent rester impunis. « Nous avons des lois au Québec. Des lois du travail qui protègent les droits collectifs des travailleuses et des travailleurs. De telles représailles envers des salarié-es qui ont exercé leur droit fondamental à faire la grève doivent être sanctionnées par le Tribunal. »

La CSN demande au TAT de condamner Renaud-Bray à verser 250 000 $ au syndicat à titre de dommages moraux et punitifs.

« Renaud-Bray démontre malheureusement sa vraie nature : celle d'une entreprise qui bouscule toute l'industrie du livre pour maximiser les profits, sans égard au bien-être de ses employé-es et sans aucun respect pour le cadre légal des relations de travail. Un tel employeur doit être condamné par le Tribunal », de renchérir le président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette.

Ce n'est pas la première fois que Renaud-Bray est poursuivi devant le tribunal pour avoir enfreint les dispositions du Code du travail. Dans une décision datée du 5 août 2024, le TAT avait déclaré la direction des succursales de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale coupable d'avoir entravé les activités syndicales et manqué à son obligation de négocier de bonne foi. Le 6 décembre 2024, une ordonnance provisoire émise par le Tribunal interdisait au groupe Renaud-Bray d'utiliser des briseurs de grève, après avoir conclu à la présence d'au moins trois d'entre eux dans les succursales en conflit. En février dernier, une nouvelle décision du TAT condamnait Renaud-Bray à verser 7000 $ au syndicat à titre de dommages moraux et punitifs pour avoir eu recours à des briseurs de grève, enfreignant ainsi la loi.

À propos

La convention collective des 60 employé-es des librairies Renaud-Bray de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale est échue depuis le 31 décembre 2023.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]