Budget provincial 2024-2025: L'impasse du financement du transport collectif demeure

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) prend acte du fait que la contribution du gouvernement du Québec en lien avec le financement du transport collectif n'a pas été dévoilée dans le budget provincial 2024 - 2025.

« Pour nous, l'impasse demeure quant au partage du manque à gagner de 561,3 M$ du transport collectif pour l'année 2025. Devant cette situation, nous devrons possiblement recommander des choix difficiles », a affirmé le directeur général de l'ARTM, monsieur Benoît Gendron.

Dans ce contexte préoccupant, nous avons convoqué la tenue d'une séance spéciale du conseil d'administration afin d'évaluer les différentes options.

D'ici là, l'ARTM réitère son invitation au gouvernement du Québec à joindre, sans plus tarder, une table de discussion sur les solutions qui s'offrent à nous face à ce défi collectif. Cette instance doit réunir les principaux acteurs ayant la capacité de dénouer l'impasse financière actuelle, soit le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), le ministère des Finances, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ARTM.

« L'enjeu est bien réel et l'impasse doit cesser. Les solutions existent, un compromis est possible. Ensemble, choisissons de reprendre les discussions dès maintenant », a ajouté monsieur Gendron.

Il est impératif d'assurer le financement du transport collectif de manière prévisible et durable pour actualiser son potentiel structurant pour le développement économique, social et culturel de la région métropolitaine de Montréal. L'ARTM a réalisé de nombreuses démarches infructueuses à ce jour pour proposer des avenues afin de diversifier les revenus du transport collectif et demeure fermement engagée à poursuivre ses efforts auprès du gouvernement du Québec et du secteur municipal.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée. Pour plus d'information : www.artm.quebec

Facebook @artm.quebec LinkedIn @ARTM X @artm_quebec YouTube ARTM

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Renseignements: Information aux médias : Équipe des relations avec les médias, ARTM, [email protected]