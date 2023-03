Budget provincial 2023 - L'industrie forestière salue les investissements, mais demande un signal clair pour l'avenir

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue les mesures budgétaires annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec, et sa reconnaissance implicite de l'importance de la filière forestière pour le développement socio-économique et environnemental du Québec.

Le CIFQ salue tout particulièrement les mesures annoncées pour les nouveaux investissements en sylviculture (98 millions de dollars sur 5 ans) et espère que ces sommes serviront à accélérer le déploiement de la Stratégie nationale de production de bois. Par ailleurs, le CIFQ salue également la bonification de 20 millions de dollars par année pour deux ans au chapitre de la protection des forêts québécoises contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

Le CIFQ aurait aimé voir une bonification du programme de construction des chemins multiusages au-delà des sommes prévues dans les précédents budgets et ce, afin de tenir compte de l'augmentation substantielle des coûts, notamment en provenance de la hausse des prix du carburant.

L'industrie forestière salue par ailleurs les efforts destinés à intégrer les travailleurs étrangers qui constituent une solution à court terme aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre, de même que les mesures fiscales mises en place pour soutenir les grands investissements.

« Nous saluons la volonté du gouvernement du Québec d'investir dans les travaux sylvicoles et la protection des forêts contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, mais aurions souhaité des investissements plus substantiels du côté de la voirie forestière. De plus, nos membres auraient espéré que ce budget soit le reflet d'une vision ambitieuse, rassembleuse et innovante pour permettre à la forêt de jouer son rôle, d'en concilier les usages tout en l'aménageant pour qu'elle se renouvelle de façon durable et qu'elle continue de contribuer à l'économie verte du Québec et au bien-être de nos communautés », a affirmé le Président-directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

« Le Québec dispose d'une ressource locale, verte et renouvelable au potentiel infini : sa forêt. Plus que jamais, l'industrie forestière a besoin de stabilité et de prévisibilité si l'on veut en maximiser les retombées environnementales. L'industrie de la transformation du bois est un puissant outil de lutte contre les changements climatiques dont le Québec ne peut se priver s'il veut réduire son empreinte carbone et le gouvernement doit donner à l'industrie les moyens d'innover s'il veut démontrer son engagement en ce sens et atteindre ses objectifs de décarbonation », a conclu monsieur Jean-François Samray.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

