Budget provincial 2021-2022 : Une opportunité pour le milieu scolaire

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Au lendemain du dépôt du budget, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue les nouveaux investissements du gouvernement en Éducation, nécessaires et attendus pour aider le réseau et les élèves à avancer. Les nouvelles sommes de 110M$ pour la réussite éducative et le soutien aux élèves, qui serviront à combler les lacunes causées par la pandémie, est accueilli avec soulagement.

« Nous avons hâte de faire des recommandations d'actions concrètes pour la réussite et le bien-être des jeunes lors des Rendez-vous pour la réussite la semaine prochaine. Ces Rendez-vous et ces nouveaux investissements sont une opportunité pour les acteurs du milieu scolaire de trouver des moyens innovants de répondre aux besoins réels de tous les élèves et de les mettre en œuvre rapidement », croit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Il ne faut toutefois pas oublier que des problèmes existaient avant la pandémie, notamment en termes de disponibilité et d'organisation des services et des ressources dans le milieu scolaire. Ces besoins exacerbés par la crise doivent être adressés et les 95M$ de nouvel argent annoncé y contribueront.

La FCPQ note le nouvel investissement de plus de 13M$ dans les services de garde en milieu scolaire, soulignant que le service de garde est partie intégrante de la mission pédagogique de l'école et un service primordial pour des milliers de parents.

La Fédération salue également les nouvelles sommes dédiées aux technologies de l'information dans le milieu scolaire, confirmant la volonté du gouvernement de continuer à soutenir les bonnes pratiques et l'innovation technologiques qui ont fait un bond en avant pendant la dernière année.

La FCPQ met aussi de l'avant que l'engagement des parents est un des facteurs clés de la réussite des élèves. Les parents continueront de s'impliquer et de proposer des solutions innovantes pour que tous les élèves reçoivent les services répondant à leurs besoins.

La Fédération contribuera à l'étude des règles budgétaires dans les prochaines semaines et s'assurera qu'elles respectent le principe de subsidiarité et que les fonds sont utilisés dans le meilleur intérêt des élèves.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

